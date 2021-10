News Brevi – 30.10.2021

AIR FRANCE NOMINATA LEADING EUROPEAN AIRLINE PER LA SUA BUSINESS CLASS AI WORLD TRAVEL AWARDS – Il 22 ottobre 2021 a Londra, Air France ha ricevuto il premio come “Europe’s Leading Airline” per la sua Business Class alla 28th World Travel Awards ceremony. Questi premi annuali sono un evento prestigioso che premia gli attori nei settori dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità. I premi, riconosciuti come un marchio di eccellenza nel settore, si basano su un ampio voto da parte di clienti ed esperti del settore turistico. Oltre 2 milioni di voti sono stati espressi per i premi 2021. “Nell’attuale contesto di crisi, tutto il personale di Air France ha raddoppiato i propri sforzi per adattare i nostri prodotti e servizi mirando ai massimi livelli di qualità possibili. Si è costantemente adoperato per mantenere i legami e l’atteggiamento premuroso che i nostri clienti si aspettano. Questo premio rappresenta milioni di voti che illustrano l’attaccamento e la fiducia dei nostri clienti nella nostra compagnia. In questo contesto eccezionale, questo premio rappresenta un vero successo ed è fonte di orgoglio collettivo”, ha affermato Fabien Pelous, Air France Customer Experience SVP. Il programma Air France Protect introdotto dalla compagnia aerea ha permesso di garantire ai propri clienti i più elevati standard di salute e sicurezza durante tutto il viaggio, nonché flessibilità commerciale, che dà loro maggiore tranquillità durante la preparazione del viaggio. Inoltre, Air France ha scelto di mantenere i suoi investimenti nel rinnovamento della flotta e della cabina degli aerei. Nella long-haul Business cabin, offre una nuova definizione di comfort con sedili che si trasformano in veri e propri letti reclinabili a bordo dei suoi aerei Boeing B777, B787, Airbus A350 e A330. Entro la fine dell’anno anche l’intera flotta Boeing 777-300 dedicata ai territori francesi d’oltremare, ai Caraibi e all’Oceano Indiano sarà dotata di nuovi sedili per un comfort a bordo ancora maggiore. La cura di Air France continua anche non appena i clienti arrivano in aeroporto, nelle lounge della compagnia aerea. Dopo l’apertura della sua nuova international lounge a Paris-Orly nel gennaio 2020, Air France ha inaugurato lo scorso agosto una delle sue lounge più grandi nel terminal 2F di Paris-Charles de Gaulle. Questa lounge di 3.000 mq. offre ai clienti Business e Flying Blue Elite Plus un momento di calma e serenità nel cuore dell’aeroporto.

AIR CANADA: PIANO AZIENDALE PER IL RITORNO DEI DIPENDENTI SUL POSTO DI LAVORO – Air Canada ha dichiarato di aver messo in atto un piano di ritorno per riportare i dipendenti che lavorano da remoto in sicurezza sul posto di lavoro, a partire dal 15 novembre. Il piano, sviluppato in conformità con le Public Health Agency of Canada guidelines, utilizza un approccio ibrido che combina opzioni di lavoro in loco e da remoto per offrire ai dipendenti flessibilità e sicurezza mentre tornano alle routine di lavoro pre-pandemia. “Mentre i dipendenti in prima linea di Air Canada hanno gestito le operazioni durante la pandemia, per il quale li ringrazio e li elogio, dal marzo 2020 un numero significativo ha lavorato a distanza in conformità alle direttive della sanità pubblica federale. Ora, con il calo dei casi a livello nazionale, la politica di vaccinazione obbligatoria di Air Canada sul posto di lavoro e altre misure sanitarie aziendali, è possibile per le persone iniziare un ritorno strutturato in ufficio e riprendere in sicurezza una vita lavorativa più normale.Il nostro piano adotta un approccio equilibrato, soddisfacendo le esigenze di coloro che desiderano lavorare di nuovo con i propri colleghi e altre persone che potrebbero preferire continuare, per motivi personali o professionali, a lavorare da remoto in determinati giorni della settimana”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. A partire dal 15 novembre, i dipendenti di Air Canada che attualmente lavorano fuori sede inizieranno un ritorno graduale al posto di lavoro, con la possibilità di continuare a lavorare a distanza in determinati giorni.