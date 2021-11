Boeing consegna il primo KC-46A Tanker al Giappone

Boeing ha consegnato il primo KC-46A Tanker alla Japan Air Self-Defense Force (JASDF), segnando così la prima consegna del programma a un cliente al di fuori degli Stati Uniti.

“È un momento storico ed emozionante per la Japan Air Self-Defense Force e per Boeing, poiché il Giappone si unisce agli Stati Uniti con la più avanzata multi-mission combat aerial refueling capability”, afferma James Burgess, Boeing vice president and program manager, KC-46 Program. “Non vediamo l’ora di arricchire decenni di partnership con il nostro cliente giapponese per garantire l’efficacia delle missioni aeree e consentire il successo della JASDF”.

Il KC-46A giapponese è in grado di rifornire di carburante gli aerei di JASDF, U.S. Air Force, U.S. Navy e U.S. Marine Corps. A livello globale, il KC-46A ha già completato più di 5.000 missioni e trasferito oltre 50 milioni di libbre di carburante ad altri velivoli attraverso i suoi boom and drogue systems.

“L’acquisizione da parte del Giappone dei Tanker KC-46A segna una pietra miliare significativa sia per il programma che per la cooperazione USA-Giappone nell’area del Pacifico e svolge un ruolo fondamentale nell’alleanza tra i due paesi”, ha affermato Will Shaffer, president of Boeing Japan. “Con la sua capacità di trasportare merci e passeggeri, il KC-46A Tanker può anche supportare gli sforzi umanitari e di soccorso del Giappone”.

Il versatile multi-role tanker trasporta 18 pallet militari standardizzati (463L) in configurazione cargo e può ospitare un carico misto di passeggeri e merci. È inoltre dotato di robusti defensive and tactical situational awareness systems che aiuteranno il Giappone a garantire e mantenere la sua superiorità aerea.

L’ U.S. Air Force e JASDF hanno assegnato a Boeing un Foreign Military Sale contract per questo primo KC-46A nel dicembre 2017 e hanno esercitato un’opzione per un secondo velivolo nel dicembre 2018. Le opzioni per il terzo e il quarto KC-46A sono state esercitate nell’ottobre 2020.

Boeing costruisce gli aerei KC-46A per l’Aeronautica statunitense, la Japan Air Self-Defense Force e altri clienti internazionali nella sua 767 production line a Everett, nello stato di Washington. Inoltre, i partner giapponesi di Boeing producono il 16% della KC-46A airframe structure.

Boeing sta attualmente assemblando il secondo KC-46A per il Giappone e ha consegnato 48 KC-46A all’U.S. Air Force, a partire dalla prima consegna nel gennaio 2019.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)