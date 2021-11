Ryanair riporta una perdita di 48 milioni di euro nel primo semestre

Ryanair Holdings ha riportato una perdita nel primo semestre di 48 milioni di euro, rispetto a una perdita nel primo semestre dello scorso anno di 411 milioni di euro. I punti salienti di questo periodo di 6 mesi includono:

– Il traffico del primo semestre è rimbalzato del 128%, da 17,1 a 39,1 milioni.

– Primo B737-8200 “Gamechanger” consegnato a giugno (65+ per il picco S.22).

– Il primo Customer Advisory Panel si è riunito a settembre.

– Obbligazioni non garantite a 5 anni da 1,2 miliardi di euro emesse a maggio con una cedola dello 0,875%.

– Solido cash balance a settembre di €4,24 miliardi (da €3,15 miliardi al 31 marzo).

– L’indebitamento netto è sceso da 2,28 miliardi di euro al 31 marzo a 1,50 miliardi di euro al 30 settembre (prestito CCFF da 600 milioni di sterline rimborsato a ottobre).

– 560 nuove rotte e 14 nuove basi annunciate per W.21/S.22.

– La crescita in 5 anni accelera a 225 milioni p.a. entro il FY26 (prec. 200m p.a.).

Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair ha dimostrato che possiamo aumentare il traffico riducendo il nostro impatto sull’ambiente. Nei prossimi 5 anni il nostro traffico crescerà del 50% a 225m p.a. Ciò sarà possibile con una flotta di nuovi velivoli B737 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, ma consumano il 16% in meno e riducono le emissioni acustiche del 40%, il che contribuisce a ridurre la CO2 di ciascun passeggero e l’impronta acustica nel prossimo decennio.

Continuiamo a lavorare con l’UE, i nostri fornitori di carburante e i produttori di aeromobili per incentivare l’uso del Sustainable Aviation Fuel (SAF). Stiamo lavorando con A4E e la Commissione UE per accelerare la riforma del Single European Sky, per ridurre al minimo i ritardi ATC, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di CO2. L’anno scorso Ryanair ha ricevuto un “B-” climate protection rating da CDP e ci impegniamo a migliorarlo fino a raggiungere un rating “A” nei prossimi 2 anni. Ad aprile, abbiamo stabilito una Sustainable Aviation Research Centre partnership con Trinity College Dublin per accelerare lo sviluppo dei SAF. L’obiettivo di Ryanair è di alimentare il 12,5% dei nostri voli con SAF entro il 2030. Queste iniziative aiuteranno Ryanair a raggiungere il nostro obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 per passeggero/km del 10% a soli 60 grammi entro il 2030.

I nostri piani di crescita nei prossimi 5 anni creeranno 5.000 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri. Ryanair ha recentemente investito 50 milioni di euro in un Aviation Skills Training Centre in Dublin e in questo periodo prevediamo di investire oltre 100 milioni di euro in altri 2 centri di formazione per alte competenze, possibilmente in Spagna e Polonia.

A settembre il nostro Customer Advisory Panel si è riunito per la prima volta a Dublino. Questo gruppo si incontrerà di nuovo in primavera e i loro consigli e contributi daranno forma ai miglioramenti per i clienti Ryanair per il 2022, rafforzando il nostro impegno a fornire le tariffe più basse, i voli più puntuali e un ottimo servizio clienti. Abbiamo già implementato una serie di loro suggerimenti, inclusa una funzione Day of Travel nell’app Ryanair per assistere i clienti in ogni fase del loro viaggio Ryanair”.

“A seguito di un Q1 molto gravemente interrotto, che ha visto la maggior parte dei voli di Pasqua cancellati e un allentamento più lento del previsto dei governi dell’UE, oltre a restrizioni di viaggio a maggio e giugno, il traffico è rimbalzato nel secondo trimestre con il lancio riuscito degli EU Digital Covid Certificates (“DCC”) a luglio.

Durante il primo semestre il nostro team di sviluppo rotte ha continuato a lavorare con i partner aeroportuali in tutta Europa e ha negoziato costi aeroportuali inferiori, incentivi per il recupero e l’estensione di molti accordi di crescita aeroportuale a basso costo. Oltre alle sue nuove base deals (Agadir, Billund, Chania, Corfù, Rodi, Riga, Stoccolma, Venezia Treviso, Torino, Zadar e Zagabria), vi sono stati oltre 560 annunci di nuove rotte e estensioni a lungo termine di accordi di crescita a Stansted (fino al 2028), Bergamo (fino al 2028), Manchester (fino al 2028), East Midlands (fino al 2028), Charleroi (fino al 2030). Il Gruppo ha raddoppiato la propria capacità a Roma (Fiumicino), Lisbona, Vienna e lancerà nuove basi a Cork, Newcastle e Venezia (Marco Polo) per S.22.

A giugno Ryanair ha preso in consegna il primo aereo B737-8200 “Gamechanger” (dal nostro portafoglio ordini di 210) e prevediamo di avere oltre 65 nella flotta del Gruppo entro S.22. Sulla base del nostro portafoglio ordini di 210 e della capacità della flotta disponibile, prevediamo di accelerare la crescita del nostro traffico a 225 m p.a. entro FY26”, prosegue Michael O’Leary.

“Gli H1 scheduled revenues sono aumentati del 61% a 1,27 miliardi di euro, poiché il traffico è aumentato del 128% da 17,1 milioni a 39,1 milioni (con load factor del 79%).

Mentre i settori e il traffico sono più che raddoppiati, i costi operativi sono aumentati solo del 63% a 2,20 miliardi di euro, trainati principalmente da minori costi variabili. Costi inferiori, insieme a load factor crescenti, hanno portato a una marcata riduzione del costo per passeggero (escluso carburante) a €38. Prevediamo di vedere ulteriori miglioramenti dei costi man mano che i nostri nuovi aeromobili a basso costo e più efficienti dal punto di vista dei consumi verranno consegnati e i paesi dell’UE (come Irlanda, Spagna e Italia) lanceranno schemi di incentivi per il recupero del Covid.

Il bilancio di Ryanair è uno dei più solidi del settore con un rating creditizio BBB (S&P e Fitch), 4,24 miliardi di euro in contanti e quasi il 90% della nostra flotta B737 libera. A maggio Ryanair ha emesso un’obbligazione a 5 anni non garantita da 1,2 miliardi di euro con una cedola minima record di appena lo 0,875%. A giugno il Gruppo ha rimborsato il suo prestito obbligazionario (2014) con scadenza da €850 milioni all’1,875% e la scorsa settimana il Gruppo ha rimborsato il suo prestito UK CCFF da 600 milioni di sterline con 5 mesi di anticipo. I forti flussi di cassa operativi e i rimborsi dei fornitori, compensati da investimenti in conto capitale, hanno portato a una riduzione di €0,8 miliardi del debito netto a €1,5 miliardi al 30 settembre (31 marzo: €2,3 miliardi). Durante il secondo trimestre il Gruppo ha accettato di vendere i suoi 10 B737NG più vecchi. 2 di questi aeromobili sono stati consegnati a settembre e il resto uscirà dalla flotta prima della fine dell’esercizio.

Le negoziazioni alla Borsa di Londra (“LSE”) in percentuale del volume complessivo degli scambi di azioni ordinarie di Ryanair si sono notevolmente ridotte nel 2021. La migrazione dalla LSE è coerente con una tendenza generale per la negoziazione di azioni di società dell’UE dopo la Brexit ed è, potenzialmente, più grave per Ryanair a causa della long-standing prohibition ai non-EU citizens di acquistare azioni ordinarie Ryanair estesa ai cittadini UK a seguito della Brexit. Il consiglio di amministrazione di Ryanair sta ora valutando i meriti di mantenere la quotazione Standard sulla LSE. Ryanair ha una quotazione primaria sul mercato regolamentato di Euronext Dublino, che offre agli azionisti i più alti standard di protezione, inclusa la conformità all’UK Corporate Governance Code, e i suoi ADR sono quotati al NASDAQ.

Le prospettive per i prezzi e i rendimenti per l’inverno del FY22 saranno impegnative. Con la curva di prenotazione che rimane molto vicina, la ripresa del traffico richiederà una continua stimolazione dei prezzi. Questo, unito ai costi crescenti per il piccolo saldo non coperto del nostro fabbisogno di carburante, significa che la visibilità per il resto del FY22 è molto limitata. È quindi difficile fornire una guidance significativa per FY22. Riteniamo che il traffico FY22 migliorerà a poco più di 100 milioni e (soggetto alle tariffe invernali) prevediamo di registrare una perdita FY22 compresa tra €100 milioni e €200 milioni. Questo risultato dipenderà in modo cruciale dalla continua introduzione di vaccini e dall’assenza di sviluppi negativi per il Covid-19″, conclude Michael O’Leary di Ryanair.

(Ufficio Stampa Ryanair)