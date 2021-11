Emirates riciclerà il primo A380 ritirato dal servizio

Emirates ha firmato un contratto con Falcon Aircraft Recycling, con sede negli Emirati Arabi Uniti, per un’iniziativa pionieristica, in cui il suo primo retired A380 aircraft verrà riciclato, riducendo drasticamente l’impatto ambientale del deconstruction process e i rifiuti in discarica.

Le estese attività di recupero e riutilizzo dei materiali saranno interamente condotte negli Emirati Arabi Uniti, la base della compagnia aerea, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale del progetto.

Sempre più spesso gli aerei ritirati vengono trasportati in località remote e lasciati lì dopo essere stati smontati per recuperare le parti. I tradizionali progetti di recupero e riciclaggio si concentrano sul recupero solo di componenti redditizi, lasciando così una parte sostanziale dell’aeromobile e dei materiali, che finiscono in discarica o rimangono inattivi a tempo indeterminato per anni. Inoltre, molti aircraft items possono essere difficili da riciclare o smaltire, ad esempio tessuti ignifughi e materiali compositi.

Sir Tim Clark, President Emirates airline, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Falcon Aircraft Recycling in questo progetto unico nel suo genere. Il fatto che tutte le repurposing activity saranno pienamente eseguite negli Emirati Arabi Uniti parla anche del forte ecosistema e delle capacità nel campo dell’aviazione che la nazione ha costruito nella sua breve storia. Attraverso questa iniziativa, i nostri clienti e fan possono portare a casa un pezzo di storia dell’aviazione, salvando materiali preziosi dalla discarica e contribuendo a una causa di beneficenza attraverso la Emirates Airline Foundation. È una soluzione di pensionamento elegante e adatta per questo aereo iconico, la nostra ammiraglia”.

Andrew Tonks, Director of Falcon Aircraft Recycling, ha dichiarato: “Questo è il nostro progetto più ambizioso fino ad oggi che vedrà la prima decostruzione di un A380 al di fuori dell’Europa. Circa 190 tonnellate di vari metalli, plastiche, compositi in fibra di carbonio e altri materiali verranno rimosse dall’aereo e destinate al riciclaggio o riutilizzo tramite il nostro upcycling programme con Wings Craft. Il programma di recupero sarà consegnato completamente all’interno degli Emirati Arabi Uniti e assicurerà che la maggior parte degli aeromobili troverà una seconda vita. Siamo orgogliosi di aver vinto questo contratto che sottolinea la fiducia di Emirates nelle capacità di livello mondiale disponibili qui negli Emirati Arabi Uniti. I nostri team sono attualmente impegnati con la ripartizione e i concetti finali per il primo lotto di upcycled items unici. Non vediamo l’ora di svelare presto maggiori informazioni sugli articoli”.

Dopo aver completato la sua ultima missione commerciale, A6-EDA, il primo A380 consegnato a Emirates, è stato ritirato dal servizio e portato all’Engineering Center della compagnia aerea, dove gli ingegneri di Emirates hanno recuperato componenti utili come motori, carrelli di atterraggio e flight control components. L’aereo è stato quindi deregistrato e consegnato al team Falcon Aircraft Recycling per iniziare il processo di smantellamento accurato dell’aereo.

In collaborazione con Wings Craft, un’altra azienda con sede negli Emirati Arabi Uniti specializzata nella produzione di mobili e articoli personalizzati da materiali aeronautici, Falcon Aircraft Recycling progetterà e produrrà oggetti da collezione e articoli al dettaglio unici con i materiali e le parti rimosse dall’aereo. Questi articoli saranno lanciati per la vendita in fasi nei prossimi mesi.

Una parte dei profitti derivanti dalla vendita di tutti gli articoli riciclati dal primo A380 ritirato di Emirates andrà a beneficio della Emirates Airline Foundation.

Il primo A380 di Emirates, precedentemente operativo come A6-EDA, è stato ritirato dopo un illustre record di servizio.

Ecco alcuni dei punti salienti del suo servizio:

– Consegnato dallo stabilimento Airbus di Amburgo il 28 luglio 2008.

– Primo volo commerciale: Dubai-New York JFK il primo agosto 2008.

– Ultimo volo commerciale: Singapore-Dubai l’8 marzo 2020.

– Numero totale di voli: 6.319.

– Aeroporti visitati: 62.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)