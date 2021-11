Eurowings: accordo con Smartwings per la nuova base di Praga

Eurowings sta collaborando con Smartwings, la principale compagnia aerea ceca. Entrambe le compagnie aeree hanno stipulato un accordo di codeshare per commercializzare i voli. In futuro, collegamenti selezionati di Eurowings operanti dalla sua nuova base a Praga saranno offerti anche con numeri di volo Smartwings e venduti su smartwings.com e suoi altri canali di vendita. I clienti Smartwings beneficeranno così del crescente numero di collegamenti diretti offerti dalla compagnia aerea di Lufthansa Group dalla capitale ceca. Durante la crisi Covid, Praga ha perso numerosi collegamenti diretti con destinazioni attraenti in Europa che ora vengono ripristinati con successo.

“Siamo lieti dell’accordo di codeshare con il nostro partner Smartwings che rafforzerà la nostra posizione nella nuova base di Praga. Operando da una città europea molto attraente, vogliamo offrire ad ancora più viaggiatori business e leisure attraenti collegamenti non-stop in tutta Europa”, ha affermato il CEO di Eurowings, Jens Bischof.

“La nostra priorità a lungo termine è ampliare la gamma di destinazioni e, grazie a una nuova partnership con Eurowings, saremo in grado di offrire ai nostri clienti collegamenti convenienti verso un ampio portafoglio di destinazioni”, ha affermato Roman Vik, Board member and CEO, Smartwings.

I primi Eurowings codeshare flights con Smartwings decolleranno da Praga poche settimane dopo l’inizio delle operazioni di Eurowings nella “Città d’oro”. Con l’apertura di una nuova base nella capitale ceca, Eurowings amplia i propri servizi in Europa centrale. Dal 31 ottobre 2021 Eurowings collegherà Praga con 14 nuove destinazioni europee. Entro l’estate 2022, la compagnia aerea di Lufthansa Group stanzierà nella capitale ceca tre Airbus A320, inclusi gli equipaggi locali. I voli saranno operati da Eurowings Europe, la compagnia aerea paneuropea di Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)