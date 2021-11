News Brevi – 01.11.2021

IL TRAFFICO DI RYANAIR A OTTOBRE 2021 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di ottobre. A ottobre Ryanair Group ha trasportato 11,3 milioni di passeggeri (ottobre 2020: 4,1 milioni), con un load factor dell’84% (73% a ottobre 2020). A luglio Ryanair Group aveva trasportato 9,3 milioni di passeggeri con un load factor dell’80%, ad agosto 11,1 milioni di passeggeri con un load factor dell’82%, a settembre 10,6 milioni con un load factor dell’81%. Ryanair ha operato oltre 71.500 voli a ottobre.

BRITISH AIRWAYS CONCORDA UNA LINEA DI CREDITO DI 5 ANNI – “International Airlines Group (IAG) annuncia che British Airways ha raggiunto un accordo con UK Export Finance (UKEF) e un sindacato di banche per una 5-year Export Development Guarantee committed Credit Facility (UKEF Facility) di 1,0 miliardi di sterline. Questa si aggiunge a una UKEF guaranteed facility da 2,0 miliardi di sterline annunciata a dicembre 2020 e utilizzata a marzo 2021. British Airways intende prelevare solo se e quando richiesto e la struttura non sarà utilizzata al momento della firma. Analogamente alla struttura precedente, British Airways ha il diritto di rimborsare qualsiasi prestito utilizzato in qualsiasi momento con preavviso e vi sono accordi non finanziari simili, comprese le restrizioni sui pagamenti dei dividendi a IAG. Entrambe le strutture hanno caratteristiche simili legate alla sostenibilità. Alla fine di settembre, la liquidità totale di IAG era forte a 10,6 miliardi di euro. Questa struttura rafforza ulteriormente la liquidità. IAG aggiornerà investitori e analisti nell’annuncio dei risultati del terzo trimestre il 5 novembre”, afferma Stephen Gunning, Chief Financial Officer.

GE EVERGREEN ESPANDE LE REPAIR OPERATIONS CAPABILITY – GE Evergreen Engine Services (GEEVES), una joint venture tra Evergreen Aviation Technology Corp (EGAT) e GE Aviation, ha annunciato l’apertura a ottobre di un nuovo component repair site situato presso il Guanyin Industrial Park a Taiwan. Le precedenti riparazioni dei componenti sono state eseguite presso il sito di revisione esistente di GEEVES presso l’aeroporto internazionale Taoyuan di Taiwan. Tutti i nuovi lavori di riparazione dei componenti si sposteranno nella nuova sede, a 16 Km di distanza. La nuova struttura consente una maggiore capacità di aumentare le operazioni di revisione e riparazione per supportare i clienti. “La nuova struttura a tre piani è di oltre 13.000 metri quadrati, il che ci consente di aumentare le nostre capacità di riparazione interna e la capacità per motori di classe mondiale come GEnx e CF6”, ha affermato Joe Tai, general manager of GEEVES. “La mossa ci consente anche di soddisfare le esigenze di riparazione di componenti di terze parti”. A causa dei limiti di capacità, GEEVES ha inviato alcuni componenti del motore in varie località al di fuori di Taiwan per la riparazione durante il processo di revisione del motore. GEEVES ora prevede di mantenere la maggior parte delle riparazioni all’interno della sua nuova sede. Espandendo il lavoro di riparazione presso GEEVES, ciò ridurrà i costi di spedizione e potrebbe contribuire a migliorare i tempi di consegna per engine overhauls and parts repair per i clienti.

ETIHAD AIRWAYS ANNUNCIA IL LANCIO DEI VOLI PER MEDINA – Etihad Airways ha annunciato il lancio dei voli per Medina dal 27 novembre 2021. Medina sarà servita tre volte alla settimana da Abu Dhabi utilizzando un Airbus A321 a due classi. Fatma Al Mehairi, Vice President Sales UAE di Etihad Airways, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di ricollegare Abu Dhabi con Medina, una città di enorme significato storico e religioso. I nostri voli sosterranno la crescente domanda e rafforzeranno i collegamenti aerei esistenti tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, un mercato chiave per Etihad Airways”.

AIR CANADA APRE LE SELEZIONI PER LA BORSA DI STUDIO CAPTAIN JUDY CAMERON – Air Canada ha annunciato l’apertura della procedura di richiesta per la terza borsa di studio annuale Captain Judy Cameron, istituita in onore della prima donna pilota della compagnia aerea, per aiutare la prossima generazione di donne a seguirla. La borsa di studio viene assegnata in collaborazione con Northern Lights Aero Foundation. Air Canada ha inoltre annunciato che sosterrà questa importante iniziativa per altri tre anni. “Mentre l’industria dell’aviazione continua a ricostruire, rimaniamo impegnati a promuovere la prossima generazione di giovani donne che perseguono i sogni aeronautici in carriere non tradizionali. Negli ultimi due anni la Captain Judy Cameron scholarship ha aiutato sette giovani donne talentuose e brillanti a seguire i loro sogni nel nostro settore e non vediamo l’ora di selezionare i prossimi vincitori. Siamo inoltre estremamente lieti di poter estendere il nostro sostegno a questa borsa di studio per altri tre anni”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada. “La nostra compagnia aerea conta tra le sue fila numerose donne capaci e qualificate che pilotano alcuni degli aerei più sofisticati al mondo e ingegneri qualificati che li mantengono, così come donne che lavorano in operazioni aeree specializzate e multidisciplinari”. Judy Cameron è diventata la prima donna pilota assunta da Air Canada, la più grande compagnia aerea del Canada, nell’aprile 1978 all’età di 23 anni.

DELTA: NUOVA OFFERTA DI INTRATTENIMENTO A BORDO – Delta offre ai clienti ancora più modi per godersi il prossimo volo con nuove raccolte e contenuti di intrattenimento a bordo che eleveranno l’esperienza di viaggio. “Una nuova selezione di intrattenimento significa che i clienti possono catturare gli ultimi successi, riscoprire un vecchio film preferito o ascoltare in streaming i loro brani preferiti quando volano su Delta durante le festività natalizie”, ha affermato Katie Stuart, Product Manager, Delta Studio. Delta ha inoltre stretto una partnership con la principale piattaforma di fitness interattiva Peloton per offrire una nuova “Classes in the Clouds” collection incentrata sul benessere esclusivamente per i clienti Delta. Più di 200 aerei sono ora dotati di Wi-Fi Viasat in streaming veloce, con la compagnia aerea sulla buona strada per completare più di 300 installazioni entro la fine dell’anno. Gli aerei che sono stati dotati di Wi-Fi in streaming veloce sono contrassegnati da un’etichetta visibile sulla porta di imbarco.

PRATT & WHITNEY: NUOVO SCOLARSHIP PROGRAM A BENEFICIO DEGLI UCONN ENGINEERING STUDENTS – Pratt & Whitney ha annunciato un investimento di 1,25 milioni di dollari per aiutare a costruire una forza lavoro diversificata per il futuro, attraverso la creazione del The Pratt & Whitney Scholars Program a beneficio degli studenti di ingegneria dell’Università del Connecticut (UConn). Il programma Scholars, una borsa di studio progettata per le minoranze sottorappresentate, fornirà a quattro coorti di cinque studenti $10.000 all’anno per quattro anni; un’opportunità di stage estivo presso Pratt & Whitney dopo il secondo anno; un progetto di design senior sponsorizzato da Pratt & Whitney durante il loro ultimo anno; opportunità di sviluppo professionale e tutoraggio. I vincitori saranno annunciati all’inizio di gennaio 2022. Ulteriori coorti di matricole saranno identificate ogni autunno fino al 2024. Questo nuovo programma si basa su oltre 30 anni di supporto che Pratt & Whitney e la società madre Raytheon Technologies hanno investito in programmi di diversità presso UConn, incluso il programma BRIDGE decennale, un programma residenziale estivo di cinque settimane progettato per aiutare le donne e le minoranze sottorappresentate entrare nel loro primo anno alla UConn Engineering.

BOEING: DONAZIONE PER LE INDIGENOUS COMMUNITIES NEGLI U.S. – In occasione del Native American Heritage Month negli Stati Uniti, Boeing ha annunciato una donazione di 1,8 milioni di dollari alle organizzazioni che sostengono le comunità indigene negli Stati Uniti. Il pacchetto di investimenti finanzierà 22 programmi che lavorano per migliorare l’accesso all’acqua pulita, fornire risorse per le persone colpite dalla pandemia COVID-19, aumentare la risposta e la preparazione ai disastri naturali nelle comunità ad alto rischio e sostenere i programmi di istruzione STEM per gli studenti nativi americani e la formazione della forza lavoro per i veterani. “Siamo orgogliosi di continuare a sostenere ed elevare le comunità native americane e indigene mentre lavoriamo per un futuro più equo per tutti”, ha affermato Marc Allen, Boeing’s chief strategy officer, senior vice president of Strategy and Corporate Development and enterprise executive council champion of the Boeing Native American Network.

NUOVA ROTTA DOMESTICA PER QANTAS – Qantas volerà per la prima volta direttamente tra Brisbane e Launceston per aiutare a soddisfare la crescente domanda. Il vettore opererà tre servizi di andata e ritorno a settimana con aerei Boeing 717 di QantasLink almeno fino alla fine di marzo 2022, offrendo oltre 15.000 posti aggiuntivi tra le due città. La compagnia aerea cercherà di aggiungere più voli oltre questa data se c’è domanda. Questa è l’ottava nuova Tasman route che Qantas e Jetstar hanno lanciato dall’inizio della pandemia. Il CEO di QantasLink, John Gissing, ha affermato: “La Tasmania è diventata sempre più popolare tra i viaggiatori e siamo davvero lieti di rendere ancora più facile la visita per gli abitanti del Queensland”. I nuovi servizi Qantas Brisbane-Launceston completano i voli esistenti di Jetstar sulla rotta, che passeranno questo mese da sette voli di andata e ritorno ogni settimana a nove, operati con aeromobili Airbus A320.