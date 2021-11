Qatar Airways inizia i voli per l’aeroporto Sheremetyevo di Mosca (SVO)

Il 31 ottobre 2021 è atterrato il primo volo di Qatar Airways per Sheremetyevo International Airport (SVO). La compagnia aerea ha trasferito i suoi servizi a Mosca da Domodedovo Airport a Sheremetyevo International Airport (SVO) e ora sta operando velivoli con Qsuite in Business Class sulla rotta.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Mentre Qsuite fa il suo debutto sulla nostra rotta verso Mosca, i passeggeri possono aspettarsi un viaggio indimenticabile nella migliore Business Class del mondo, verso molte destinazioni. Con la nostra rete in crescita possiamo offrire ai passeggeri di Sheremetyevo una connettività senza soluzione di continuità verso destinazioni popolari in Asia, Africa, Medio Oriente e nelle Americhe, le migliori destinazioni al sole come Maldive, Seychelles e Zanzibar, tramite il ‘Best Airport in the World 2021’, Hamad International Airport (HIA)”.

Mikhail Vasilenko, Director General of JSC Sheremetyevo International Airport, ha dichiarato: “Sheremetyevo International Airport dà un caloroso benvenuto a Qatar Airways e apprezziamo in particolare i più alti livelli di servizio e la leggendaria ospitalità fornita dalla compagnia aerea ai suoi clienti. I viaggiatori apprezzeranno sicuramente questa nuova rotta da Mosca a Doha e l’opportunità di viaggiare verso oltre 140 destinazioni straordinarie in tutto il mondo. A sua volta, Sheremetyevo International Airport è pronto a fornire ai passeggeri di Qatar Airways i comfort più moderni, un world-class service at 5-star Skytrax level e la migliore qualità dell’assistenza clienti”.

Qatar Airways continua a ricostruire il suo network, che attualmente conta oltre 140 destinazioni. Dal 6 ottobre la Russia è entrata ufficialmente nella lista verde per viaggiare in Qatar, dopo che il vaccino Sputnik V è stato accettato dal Ministero della Salute del Qatar.

Qatar Airways è stata nominata ‘Airline of the Year’ ai 2021 World Airline Awards, gestiti dalla air transport rating organisation Skytrax. Ha anche ricevuto i riconoscimenti ‘World’s Best Business Class’, ‘World’s Best Business Class Airline Lounge’, ‘World’s Best Business Class Airline Seat’, ‘World’s Best Business Class Onboard Catering’ e ‘Best Airline in the Middle East’. Inoltre, la compagnia aerea ha anche ricevuto il riconoscimento per la sua lussuosa Al Mourjan Lounge, che è stata votata come ‘World’s Best Business Class Airline Lounge’.

La compagnia aerea continua a stare ai vertici del settore dopo aver vinto il premio principale per la sesta volta (2011, 2012, 2015, 2017, 2019 e ora 2021).

Orario dei voli, a partire dal 31 ottobre:

Martedì, mercoledì, venerdì e domenica (tutti gli orari sono locali)

Da Doha (DOH) a Mosca (SVO) QR337 – partenza: 08:00 arrivo: 13:10.

lunedì, giovedì e sabato (tutti gli orari sono locali)

Da Doha (DOH) a Mosca (SVO) QR339 – partenza: 02:40 arrivo: 07:50.

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica (tutti gli orari sono locali)

Da Mosca (SVO) a Doha (DOH) QR338 – partenza: 18:10 arrivo: 23:05.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)