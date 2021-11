A.P. Moller – Maersk ordina due Boeing 777 Freighter

Boeing e A.P. Moller – Maersk (Maersk) hanno annunciato oggi che il global provider of end-to-end container logistics ha effettuato un ordine per due 777 Freighter. I cargo saranno gestiti da Star Air, l’operatore aereo interno di Maersk ed è il primo ordine di 777 della compagnia. Star Air attualmente gestisce una flotta di Boeing 767 Freighter.

“In qualità di global integrator of container logistics, Maersk sta migliorando la capacità di fornire uno sportello unico e capacità logistiche end-to-end ai nostri clienti. Quest’anno abbiamo rafforzato la nostra offerta di logistica integrata attraverso e-commerce logistics acquisitions, tech investments, ampliando la nostra impronta e, come naturale passo successivo, stiamo ora aumentando la nostra capacità di trasporto aereo, creando una rete più ampia per soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti”, ha affermato Vincent Clerc, executive vice president and CEO of Ocean & Logistics, A.P. Moller – Maersk.

“Il 777 Freighter è il cargo bimotore più grande e con maggior range. L’aereo offre il 17% in più di efficienza nei consumi e riduce le emissioni di CO2 rispetto agli aerei precedenti. Con un’autonomia di 9.200 chilometri, il 777 Freighter può trasportare un maximum revenue payload di 102.000 Kg, consentendo a Star Air di effettuare meno stop e ridurre le tasse di atterraggio sulle rotte a lungo raggio”, afferma Boeing.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Star Air di Maersk nella famiglia di operatori Boeing 777 e attendiamo con impazienza molti anni di collaborazione continua mentre cresce la sua air cargo division”, afferma Ihssane Mounir, Boeing’s senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “L’efficienza leader di mercato e l’incredibile autonomia del 777 Freighter forniranno a Maersk la flessibilità necessaria per operare con profitto l’aereo attraverso il suo large air freight network”.

“Il 777 Freighter è il Boeing’s top-selling freighter. I clienti di tutto il mondo hanno ordinato più di 300 777 Freighter dall’inizio del programma nel 2005. Mentre l’air cargo market continua a rafforzarsi in tutto il mondo, i vettori cargo si rivolgono a Boeing per la sua famiglia completa di new and converted freighters. Gli aerei Boeing forniscono oltre il 90% della worldwide dedicated freighter capacity”, conclude Boeing.

Maersk è una integrated container logistics company che lavora per connettere e semplificare le supply chain dei suoi clienti. L’azienda opera in 130 paesi e impiega circa 80.000 persone.

(Ufficio Stampa Boeing)