Eurowings apre la base di Praga e annuncia nuove destinazioni estive per il 2022

Eurowings è partita con successo dalla sua nuova base di Praga: già questa domenica, la filiale di Lufthansa ha portato puntualmente i suoi ospiti a Bristol, Copenaghen, Milano e Fuerteventura, nelle Isole Canarie, tra le altre destinazioni.

Queste sono solo quattro delle prime 14 nuove destinazioni Eurowings da Praga nell’attuale programma di voli invernali. Il primo volo proveniente da Bristol è stato debitamente accolto con un water cannon all’aeroporto di Praga per l’occasione.

Proprio all’avvio della nuova base, il CEO di Eurowings, Jens Bischof, ha annunciato in un evento di apertura all’aeroporto di Praga ulteriori nuove destinazioni estive verso le quali la compagnia aerea di Lufthansa Group volerà nel suo orario estivo a partire da marzo 2022.

“Siamo lieti che il nostro il nuovo servizio a Praga sia già stato accolto molto bene. Praga è una località molto importante per Eurowings, quindi amplieremo ancora una volta in modo significativo la nostra rete di rotte con otto nuove destinazioni nel programma dei voli della prossima estate. Questo consentirà a più leisure and business travelers di volare verso destinazioni attraenti in tutta Europa da marzo”, ha sottolineato Bischof a Praga martedì mattina. “Eurowings porterà ancora una volta più voli low cost sul mercato dei voli ceco, ma soprattutto ci concentriamo fortemente sulle esigenze dei clienti e su nuove soluzioni creative di servizio”.

Nuovi voli diretti da Praga

Da Praga all’Italia

D’ora in poi i clienti Eurowings possono godersi l’atmosfera italiana e decollare quasi ogni giorno da Praga a Milano. Già da dicembre 2021 ci saranno anche i voli per la capitale italiana Roma, che i passeggeri potranno raggiungere da Praga tramite un collegamento diretto a partire da 29,99€.

Da Praga alla Spagna

Eurowings vola già con i suoi passeggeri da Praga fino a quattro volte alla settimana verso quattro famose metropoli e regioni turistiche spagnole nell’attuale programma di voli invernali: Málaga, Barcellona, Fuerteventura e Tenerife. Novità nell’orario dei voli da marzo 2022: Alicante, la popolare isola di vacanza di Palma di Maiorca e Valencia.

Da Praga al Portogallo

Dalla primavera, anche Faro, la famosa città portuale portoghese nella regione dell’Algarve, sarà raggiungibile. I passeggeri Eurowings possono decollare da Praga a Faro a partire da 39,99€.

Da Praga a Cipro

Un’altra novità nel programma dei voli da marzo 2022: Larnaca, la città portuale nel sud-est dell’isola mediterranea di Cipro, che è particolarmente attraente per i vacanzieri. Eurowings vi porterà i suoi clienti con un volo diretto.

Da Praga alla Grecia

Nell’attuale programma di voli invernali Eurowings, i passeggeri beneficiano già di collegamenti diretti da Praga alla capitale greca Atene due volte a settimana. Inoltre, a partire dall’estate, potranno raggiungere anche le isole greche di vacanza di Corfù e Creta con un volo diretto Eurowings.

Da Praga alla Svezia

A partire da marzo Eurowings trasporterà i suoi passeggeri nella capitale svedese Stoccolma, popolare sia tra i viaggiatori d’affari che per le vacanze. I biglietti possono essere prenotati a partire da €39,99.

Le nuove destinazioni estive possono ora essere prenotate con pochi clic tramite eurowings.com o l’app per i clienti Eurowings. Il sito web ceco Eurowings recentemente lanciato consente anche ai clienti di prenotare voli facilmente e comodamente nella loro lingua nazionale. Nell’orario dei voli invernali, Eurowings sta già trasportando i suoi passeggeri nel Regno Unito (Bristol e Birmingham), Danimarca (Copenaghen) e Croazia (Zagabria).

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)