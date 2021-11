Bombardier completerà nel 2023 la costruzione del nuovo Global Manufacturing Centre

Bombardier ha fornito ulteriori dettagli sulla costruzione della sua nuova struttura all’avanguardia presso il Toronto Pearson International Airport, che ottimizzerà le operazioni di assemblaggio finale per la sua famiglia Global business Jet, incluso l’aereo di punta, il Global 7500. In un evento a cui hanno partecipato Bonnie Crombie, sindaco della città di Mississauga, Deborah Flint, presidente e CEO della Greater Toronto Airports Authority, Jerry Dias, presidente nazionale di Unifor e diversi altri rappresentanti chiave della comunità aerospaziale della Greater Toronto, la società ha ribadito il suo impegno a continuare lo slancio della sua presenza in Ontario.

Sulla buona strada per il completamento nel 2023, la struttura fornirà una nuova sede al Global Manufacturing Centre, attualmente situato nella vicina Downsview. La mossa, che rappresenta un investimento privato da parte di Bombardier di circa $400 milioni di dollari, fornirà occupazione continua ai 2.000 dipendenti che attualmente lavorano presso la struttura di Bombardier a Downsview.

“Siamo venuti qui oggi per mostrarvi in prima persona che la costruzione del nostro nuovo Global Manufacturing Centre of Excellence sta procedendo come previsto”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Siamo estremamente orgogliosi delle persone che da decenni producono i nostri business jet migliori della categoria qui in Ontario e, con la crescente domanda di large-cabin, long-range aircraft, non vediamo l’ora di fornire ai nostri team un nuovo ambiente di lavoro all’avanguardia”, ha aggiunto.

Lo stabilimento di Downsview è stato costruito negli anni ’60 e il passaggio alla nuova struttura di 770.000 piedi quadrati presso Pearson Airport a Mississauga ridurrà significativamente la industrial and environmental footprint di Bombardier nell’area. L’azienda sta cogliendo l’opportunità di incorporare il maggior numero possibile di caratteristiche rispettose dell’ambiente. Il consumo di energia sarà ridotto di poco meno del 60% concentrandosi su elementi di illuminazione naturali e più efficienti, nuovi metodi di riscaldamento e sistemi di elaborazione aggiornati ridurranno le emissioni di gas serra di oltre la metà. Si utilizzerà notevolmente meno acqua nel processo di produzione. Parallelamente, i veicoli elettrici saranno favoriti per il trasporto in loco e tre serbatoi di Sustainable Aviation Fuel (SAF) forniranno carburante per gli aerei in partenza.

Durante l’evento, Bombardier ha anche confermato che rimarrà attiva nella creazione di opportunità educative e di lavoro per le future generazioni di talenti aerospaziali nella Greater Toronto Area, in particolare attraverso il suo continuo coinvolgimento nel consorzio DAIR. Il consorzio, che l’azienda ha cofondato con il Centennial College, guida la ricerca e lo sviluppo collaborativo locale per aiutare le piccole e medie imprese aerospaziali a crescere. “È la nostra strategia continua per supportare ulteriormente l’innovazione locale, sfruttare l’ingegnosità dei futuri professionisti aerospaziali e arricchire la nostra catena di approvvigionamento locale. Il nostro coinvolgimento con DAIR ci consente di realizzare questa visione”, ha affermato Éric Martel.

(Ufficio Stampa Bombardier)