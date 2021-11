ACI World: l’impatto in corso del COVID-19 indebolisce la ripresa dell’aviazione

I nuovi dati di Airports Council International (ACI) World prevedono che l’impatto negativo duraturo della crisi COVID-19 rimuoverà altri 5,2 miliardi di passeggeri entro la fine di quest’anno rispetto al pre-COVID-19 forecast per il 2021.

Nonostante le recenti notizie positive sulla riapertura dei confini di alcuni mercati, si prevede che nel 2021 il traffico passeggeri globale raggiungerà solo la metà di quello del 2019, con un traffico totale per il 2021 previsto di soli 4,6 miliardi dei 9,2 miliardi di passeggeri serviti due anni fa. Il traffico passeggeri domestico continua a recuperare più velocemente del mercato internazionale che prevede di raggiungere oltre 3,1 miliardi di passeggeri entro la fine dell’anno, un livello corrispondente al 58,5% di quello raggiunto nel 2019.

Collegato alla riduzione del traffico, ACI World stima che gli aeroporti del mondo dovrebbero perdere più di 111 miliardi di dollari di ricavi quest’anno, 3 miliardi di dollari in più rispetto a quanto previsto nella precedente valutazione di luglio 2021.

Mentre i nuovi dati peggiorano la performance finanziaria annuale prevista degli aeroporti del mondo, in particolare per il quarto trimestre dell’anno, ACI si aspetta ancora che ogni trimestre del 2021 mostri un miglioramento rispetto a quello precedente. Rispetto alle previsioni pre-COVID-19 per il 2021, si prevede che il calo delle entrate trimestrali migliorerà da un calo del 69,9% nel primo trimestre a un calo del 47,4% nel quarto trimestre.

“La velocità della ripresa continua a dipendere sostanzialmente da diverse parti interessate e dal livello di coordinamento perseguito dai governi nazionali in tutto il mondo”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Mentre il mercato globale dei viaggi è ancora per lo più depresso, sempre più paesi si stanno muovendo verso la graduale riapertura dei loro confini ai viaggiatori vaccinati. Nonostante una ripresa ritardata rispetto alle previsioni precedenti, questa tendenza porta un rinnovato ottimismo sul fatto che i viaggi aerei potrebbero vedere un aumento nel 2022, avvicinando il settore alla ripresa. Speriamo che l’imminente allentamento delle restrizioni di viaggio negli Stati Uniti apra la strada ad altri paesi per riaprire in sicurezza i propri confini.

ACI World continua a sostenere l’importanza di un approccio pragmatico e basato sul rischio per gestire la ripresa sostenibile dell’industria aeronautica mentre si prepara per un ritorno della domanda di traffico aereo. L’azione dei governi per promuovere viaggi sicuri, compreso un approccio coordinato e basato sul rischio ai test e alle vaccinazioni, è fondamentale”.

Allo stesso modo, nuove proiezioni rivelano che la crisi COVID-19 dovrebbe rimuovere oltre 3,6 miliardi di passeggeri per il 2022, con un calo del 28,3% rispetto ai livelli del 2019. Allo stesso modo, si prevede che l’impatto della pandemia ridurrà i ricavi aeroportuali il prossimo anno di ulteriori 78,6 miliardi di dollari, ovvero del 29,3%, rispetto al 2019. Tuttavia, si prevede che, come nel 2021, ogni trimestre del 2022 vedrà un miglioramento rispetto al precedente.

ACI World rilascerà presto il 2021 Annual World Airport Traffic Report, che fornisce una revisione dettagliata delle tendenze operative e del traffico aeroportuale del 2020, nonché un’analisi riguardo il 2021 nei principali mercati dell’aviazione mondiale. Questa pubblicazione dell’ACI fornisce dati sull’airport passenger, cargo, and aircraft traffic, classifiche, tendenze per oltre 2.600 aeroporti in più di 180 paesi e territori in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa ACI World)