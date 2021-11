Emirates e TAP Air Portugal espandono la partnership in codeshare con l’aggiunta di altre 23 destinazioni

Emirates e TAP Air Portugal stanno ulteriormente espandendo il loro accordo di codeshare esistente aggiungendo altre 23 destinazioni alla partnership dal 2 novembre. Questo porta il numero totale di destinazioni in cui i clienti possono usufruire di una connettività senza interruzioni a oltre 90 punti.

TAP Air Portugal inserirà il suo codice sui popolari voli Emirates verso altre quattro destinazioni asiatiche – Hanoi e tre gateway giapponesi – Narita, Osaka e Haneda, previa approvazione del governo.

Emirates inserirà il proprio codice sui voli operati da TAP Air Portugal verso 19 destinazioni aggiuntive via Lisbona. Includono Belem, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, San Paolo, Maceio, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, Praia, Isola di Sal, Sao Vicente, Conakry, Ponta Delgada, Porto Santo, Terceira e Dakar.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “L’ulteriore espansione della partnership tra Emirates e TAP Air Portugal attesta la forte collaborazione di entrambe le compagnie aeree e il nostro impegno condiviso per fornire ai clienti collegamenti senza interruzioni da e per il Portogallo. Sfruttando le nostre reti comuni tramite voli in codeshare, consentiamo ai nostri clienti di viaggiare in più posti con un single ticket e baggage policy e condizioni tariffarie uniche. Non vediamo l’ora di portare maggiori vantaggi ai nostri clienti attraverso questa partnership”.

Silvia Mosquera, Chief Commercial & Revenue Officer di TAP Air Portugal, ha dichiarato: “TAP Air Portugal è lieta di poter implementare questa partnership ampliata con Emirates, consentendo ai nostri clienti un maggiore accesso geografico, con particolare enfasi sulle destinazioni in Medio Oriente e Asia. TAP è desiderosa di poter portare i clienti Emirates in più città del Portogallo e nelle nostre destinazioni nelle Americhe e in Nord Africa, a bordo della nostra moderna flotta di aeromobili all’avanguardia, in un ambiente con massima qualità del servizio, igiene e sicurezza, affinché anche loro possano beneficiare del nostro programma Portugal Stopover”.

A marzo Emirates e TAP Air Portugal hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per espandere la partnership in codeshare attualmente in vigore tra entrambe le compagnie aeree. Ha visto TAP Air Portugal inserire il suo codice sui voli Emirates verso destinazioni popolari dell’Asia orientale come Taipei, Tokyo, Osaka, Mumbai, Delhi, Dhaka, Male, Jakarta, Denpasar, Manila, Hanoi, nonché Barcellona e Città del Messico.

Allo stesso tempo, i clienti Emirates possono usufruire di collegamenti senza interruzioni verso ulteriori destinazioni domestiche in Portogallo, così come i voli di TAP Air Portugal verso città negli Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Marocco, Tunisia, Gambia e Capo Verde.

Emirates e TAP Air Portugal stanno inoltre esplorando modi per migliorare la cooperazione sui rispettivi programmi frequent flyer, comprese opportunità di guadagno e riscatto reciproche e vantaggi come l’accesso alle lounge. Annunceranno i dettagli a tempo debito.

Emirates ha attualmente in essere accordi di cooperazione in codeshare con 21 compagnie aeree partner e due compagnie ferroviarie in tutto il mondo. Inoltre, Emirates ha anche accordi di cooperazione interline con oltre 115 compagnie aeree e ferroviarie.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)