News Brevi – 02.11.2021

QATAR AIRWAYS E HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT LANCIANO LA NUOVA CAMPAGNA “FLY AND WIN” – La nuova campagna “Fly and Win” di Qatar Airways e Hamad International Airport offrirà ai passeggeri che volano con la compagnia aerea l’opportunità di diventare milionari, vivere il viaggio di una vita alle Maldive su un Qatar Executive private jet o sedersi al volante di un’auto Porsche nuova di zecca. Per partecipare alla lotteria, i passeggeri devono semplicemente essere iscritti al Privilege Club, il programma fedeltà di Qatar Airways, e volare ovunque sulla rete in espansione della compagnia aerea attraverso l’Hamad International Airport, recentemente classificato come il miglior aeroporto del mondo da Skytrax. Per ogni biglietto acquistato e utilizzato tra il 1 novembre 2021 e il 31 gennaio 2022 su qatarairways.com o tramite un’agenzia di viaggi, i passeggeri avranno la possibilità di vincere uno dei seguenti premi (si applicano termini e condizioni): USD 1 million; Private jet experience con Qatar Executive alle Maldive con sistemazione; Una nuova Porsche. “Con questi incredibili premi, ci sono ancora più motivi per volare con Qatar Airways. Oltre ad essere stati votati come World’s Best Airline and World’s Best Airport, sia la compagnia aerea che l’aeroporto hanno ricevuto lo Skytrax Five Star COVID Safety Ratings in riconoscimento dei loro sforzi in materia di biosicurezza per proteggere i passeggeri e il personale durante la pandemia. Entra ora su qatarairways.com/win. Un vincitore per ogni premio sarà estratto e annunciato nel febbraio 2022”, afferma Qatar Airways.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER EMIRATES GROUP SECURITY – Emirates Group Security, leader del settore in aviation security services negli UAE, ha ricevuto uno dei più alti riconoscimenti nella regione per l’eccellenza aziendale, lo Sheikh Khalifa Excellence Award (SKEA). Emirates Group Security ha dimostrato, attraverso una forte leadership del settore, performance positive e miglioramento continuo in tutta l’azienda. A ogni ciclo di valutazione, gli SKEA Awards seguono un rigoroso processo che aderisce ai principi della European Foundation for Quality Management (EFQM). Il team SKEA esamina le organizzazioni in base a una varietà di parametri di riferimento come leadership, persone, strategia, partnership e risorse, processi, prodotti, servizi e contributo alla società. I valutatori hanno concluso che l’organizzazione e l’hosting da parte di Emirates Group Security dell’AVSEC Global Symposium, un forum riconosciuto a livello mondiale per i principali aviation security topics, nonché il suo supporto per i professionisti del settore e i leader dei paesi in via di sviluppo, sono stati un fattore chiave nella sua vittoria nella categoria Gold 2021. EGS è stata inoltre riconosciuta per la sua dedizione al miglioramento continuo e all’implementazione dei più elevati standard internazionali all’interno di ogni disciplina in tutta la sua attività.

EMIRATES CELEBRA IL DIWALI A BORDO DI TUTTI I VOLI PER L’INDIA – Per celebrare il Diwali, Emirates offrirà ai clienti prelibatezze a bordo di tutti i voli per l’India dal 2 al 6 novembre. I clienti che viaggiano da/per Ahmedabad, Bengaluru, Cochin, Chennai, Delhi, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Kolkata e Mumbai apprezzeranno una selezione di deliziosi dolci tradizionali, confezionati in scatole colorate dal design esclusivo. Come compagnia aerea globale, Emirates celebra la diversità culturale creando esperienze per i suoi clienti in volo e a terra. Su tutti i voli della sua rete, la compagnia aerea offre pasti di ispirazione regionale e aggiunge regolarmente menu stagionali per celebrare le festività in tutto il mondo, tra cui Natale, Capodanno lunare, Oktoberfest ed Eid. Emirates attualmente serve nove punti in India, tra cui Ahmedabad, Bengaluru, Cochin, Chennai, Delhi, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Kolkata e Mumbai. Poiché le restrizioni ai viaggi continuano ad allentarsi, la compagnia aerea ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni via Dubai.

DELTA: RICONOSCIMENTO PER IL SERVIZIO CLIENTI NEGLI USA – Delta continua a ricevere riconoscimenti dai clienti per il suo servizio clienti negli Stati Uniti e in tutto il mondo. La compagnia aerea ha recentemente ricevuto diversi Best in Business Travel Awards 2021 da Business Traveller USA, tra cui: Airline with Best Overall Customer Service; Best North American Airline for Premium Economy Service; Best Business Class to South/Latin America; Best Economy Class Service in the World; Best Frequent Flyer Program. I lettori della rivista votano ogni anno i premi, che sono ampiamente riconosciuti come un punto di riferimento per l’eccellenza. Delta è stata nominata best North American airline come parte dei Business Traveller’s Asia-Pacific Awards.

EASA PUBBLICA UN MANUALE PER SUPPORTARE I FLIGHT EXAMINERS – Gli esaminatori di volo svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza del sistema aereo mantenendo l’efficacia degli standard delle licenze di pilotaggio in Europa. Con la pubblicazione del Flight Examiners’ Manual (FEM), EASA fornisce un riferimento per i requisiti e le linee guida di standardizzazione degli Examiner come stabilito nell’Aircrew Regulation (Commission Regulation (EU) no 1178/2011). Il manuale contiene 15 documenti e copre l’intera gamma di licenze e abilitazioni, aiuta a spiegare i contenuti del regolamento e fornisce agli esaminatori una guida alla standardizzazione e alle migliori pratiche per lo svolgimento delle prove. Ciascuna autorità competente può fornire orientamenti e istruzioni supplementari specifici per il proprio territorio.

EASA: WEBPAGE PER IL DOA & CERTIFICATION WORKSHOP 2021 – L’EASA ha lanciato un sito web completo per il DOA & Certification Workshop 2021, che si svolgerà come evento online il 30 novembre 2021. Oltre a delineare l’agenda dell’evento, sono state rese disponibili 12 presentazioni tecniche. Inoltre, i partecipanti all’evento avranno la possibilità di porre domande tramite Slido. Il link sarà reso disponibile una settimana prima dell’evento. Le domande riceveranno risposta dagli esperti EASA durante una sessione dedicata dell’evento livestream, che si terrà dalle 10:00 alle 13:00 CET (UTC+1) il 30 novembre 2021. Per la registrazione e maggiori dettagli sull’evento, visitare il sito Web dell’EASA.

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS RAFFORZA LA SUA POSIZIONE IN CINA – La business unit Rolls-Royce Power Systems sta rafforzando le sue capacità di ricerca e sviluppo (R&S) in Cina con un nuovo test bench per motori MTU presso la sede dell’azienda a Suzhou. Il nuovo test bench è stato inaugurato nell’ambito di un evento che celebra i 25 anni della sede Rolls-Royce. L’R&D test bench può ospitare motori MTU con un power output fino a 3.600 kW e sarà utilizzato per testare parti, motori e sistemi completi per la generazione di energia e applicazioni industriali.