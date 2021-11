ATSG sceglie Boeing per il prossimo Converted Freighter Order

Air Transport Services Group, Inc., il più grande lessor al mondo di 767-300 converted freighters, ha stipulato un contratto con Boeing per la conversione di quattro aeromobili in 767-300 Boeing Converted Freighters (BCF).

“La nostra continua fiducia nella piattaforma 767-300, ora unita ai servizi e al supporto OEM, rafforza il nostro impegno a fornire ai nostri clienti i migliori servizi”, ha affermato Mike Berger, chief commercial officer di ATSG. “Siamo orgogliosi di collaborare con Boeing mentre espandiamo la nostra flotta per soddisfare la crescente domanda e non vediamo l’ora di una crescita futura insieme”.

Il 767-300BCF ha ora più di 100 ordini e impegni da clienti in tutto il mondo, fornendo widebody converted freighter capability per soddisfare la crescente domanda del mercato e costruendo un anno record per customer orders della family of freighters di Boeing.

“Siamo onorati che ATSG abbia deciso di rendere il 767-300BCF parte integrante della propria strategia di espansione della flotta, supportando i clienti che desiderano capitalizzare la forte domanda per l’e-commerce”, ha affermato Jens Steinhagen, director of Boeing Converted Freighters. “In qualità di OEM, Boeing dispone dei dati di progettazione originali, solide catene di approvvigionamento e programmi di consegna affidabili a vantaggio dei clienti BCF come ATSG. Con questo vantaggio OEM, siamo pronti a soddisfare le esigenze di ATSG introducendo nella sua flotta i 767-300BCF leader di mercato”.

ATSG è un leader globale nel cargo leasing, che gestisce una flotta di 106 aerei Boeing, inclusi più di novanta 767 converted freighters.

Boeing ha più di 40 anni di esperienza di successo nelle passenger-to-freighter conversions, basandosi su original design data e una profonda conoscenza dell’air cargo industry, per fornire un prodotto superiore e integrato, inclusi fully integrated manuals and world-class technical support.

I Boeing Converted Freighter hanno anche il vantaggio di essere associati al più ampio portafoglio di servizi, supporto e soluzioni del settore.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)