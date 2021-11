News Brevi – 03.11.2021

ROLLS-ROYCE PRESENTA LE SUE INNOVAZIONI ALLA CONFERENZA COP26 A GLASGOW – Rolls-Royce presenta per la prima volta il suo nuovo mtu fuel cell system per una futura fornitura di energia priva di CO2 alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) dal 31 ottobre al 12 novembre 2021 a Glasgow, Scozia. La soluzione completa per power supply in megawatt range sarà prodotta in serie a partire dal 2025. Rolls-Royce sta inoltre sviluppando sistemi di celle a combustibile per navi e, nell’ambito del Net Zero at Power Systems climate protection programme, sta preparando la sua più importante engine series per l’uso di combustibili sostenibili. Nell’ambito di questo programma sono in fase di sviluppo anche motori a idrogeno e metanolo, nonché concetti per impianti decentralizzati power-to-X. Power-to-x è un processo che converte l’elettricità verde in combustibile immagazzinabile. Rolls-Royce presenta anche un modello del suo aereo “Spirit of Innovation” completamente elettrico a Glasgow. Rolls-Royce ha fatto la storia quando ha preso il volo per la prima volta nel settembre 2021. Finanziato dal governo del Regno Unito, il progetto “Accelerating the Electrification of Flight” (ACCEL) è una sfida altamente specializzata per costruire l’aereo completamente elettrico più veloce al mondo. Questo aereo a emissioni zero dovrebbe avere una velocità target di 300+ MPH (480+ KMH). Le avanzate battery and propulsion technology sviluppate per questo programma hanno interessanti applicazioni per electric vertical takeoff and landing [eVTOL] and commuter aircraft. Soluzioni a celle a combustibile, combustibili sostenibili, motori a idrogeno e metanolo e velivoli completamente elettrici e ibridi-elettrici sono solo alcuni degli elementi chiave dell’ambizione di Rolls-Royce di raggiungere net zero entro il 2050 al più tardi. “Crediamo fermamente che la tecnologia possa essere utilizzata per affrontare la sfida del cambiamento climatico. Questo è il motivo per cui presentiamo le nostre nuove tecnologie al World Climate Summit. Stiamo concentrando le nostre capacità tecnologiche per svolgere un ruolo di primo piano nel consentire a elementi significativi dell’economia globale di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050, compresi l’aviazione, la navigazione e la produzione di energia”. ha affermato Andreas Schell, CEO di Rolls-Royce Power Systems.

NORWEGIAN: PASSEGGERI IN AUMENTO A OTTOBRE – I dati sul traffico di Norwegian per ottobre mostrano un continuo aumento del numero di passeggeri e per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia più di un milione di passeggeri ha viaggiato con la compagnia durante un periodo di un mese. La domanda ha continuato a rispondere bene e i clienti apprezzano i voli diretti verso destinazioni popolari nei paesi nordici e in tutta Europa. “Per il sesto mese consecutivo segnaliamo un aumento positivo del numero di passeggeri. Siamo molto felici di vedere che la domanda di viaggi continua ad essere elevata mentre entriamo nella stagione invernale. Stiamo riscontrando un aumento delle prenotazioni in tutta la nostra rete europea”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Ad ottobre Norwegian ha trasportato 1.203.205 passeggeri, con un aumento di quasi 900.000 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto a ottobre 2020, la capacità totale (ASK) è aumentata del 195% e il traffico passeggeri (RPK) del 340%. Il load factor a ottobre è stato dell’82,7%, con un aumento di 27 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Norwegian ha operato una media di 48 aeromobili nel mese di ottobre. Il 99,9% degli scheduled flights è stato operato, di cui l’88,3% è partito in orario.

AIR CANADA ANNUNCIA I CANADA’S BEST NEW RESTAURANT 2021 – Air Canada e il partner di presentazione OpenTable, il principale fornitore mondiale di online restaurant reservations e parte di Booking Holdings, Inc., rivelano i migliori nuovi ristoranti del Canada 2021. Quest’anno segna una pietra miliare, poiché Air Canada celebra il 20° anniversario del lancio della pre-eminent list of top restaurants in tutto il paese. L’elenco dei migliori nuovi ristoranti del Canada è stato creato con l’aiuto di esperti del settore provenienti da tutto il paese. “Air Canada è orgogliosa di celebrare il 20° anniversario di Canada’s Best New Restaurants, un programma che ha tracciato il progresso del talento culinario canadese da una costa all’altra”, ha affermato Andy Shibata, Vice President, Brand, Air Canada. “Per celebrare questo anno fondamentale e in riconoscimento della resilienza della comunità del nostro paese, i migliori nuovi ristoranti del Canada di quest’anno sono unranked, concentrandosi e onorando le persone, i luoghi e le culture che compongono l’industria dell’ospitalità in Canada”. Info su https://enroute.aircanada.com/en/restaurants/.

AIR FRANCE SVELA I NUOVI MENU FIRMATI DAGLI CHEF REGIS MARCON E MATHIEU VIANNAY – Da novembre 2021 a febbraio 2022, Air France collaborerà con i talentuosi chef francesi stellati Michelin Régis Marcon e Mathieu Viannay per firmare i suoi La Première and Business long-haul menus. Con piatti vegetariani, carne, pollame e pesce, gli chef hanno creato piatti raffinati per i clienti della compagnia aerea da gustare nei prossimi mesi in partenza da Parigi. Con questi nuovi eccezionali piatti, Air France continua a promuovere la cucina raffinata francese in tutto il mondo. Nell’esclusiva cabina La Première della compagnia aerea, lo chef tre stelle Michelin Régis Marcon ha ideato sei nuovi gustosi piatti. Accompagnato dalla competenza del Servair Culinary Studio, di cui è presidente, Régis Marcon rivisita i prodotti di stagione che gli stanno a cuore. In cabina Business, Air France ha, per la prima volta, affidato il suo menu allo chedf due stelle Michelin Mathieu Viannay, con 8 piatti originali che combinano sapori delicati e prodotti locali da gustare a bordo:

EMIRATES GROUP CELEBRA L’UAE FLAG DAY – I dipendenti di Emirates Group si sono riuniti questa mattina per partecipare all’alzabandiera della bandiera degli Emirati Arabi Uniti, celebrando il simbolo di unità del paese. La bandiera è stata issata da His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Group, insieme ai dirigenti senior e ai dipendenti di Emirates Group presso la sede centrale del gruppo. His Highness Sheikh Ahmed ha dichiarato: “Questo UAE Flag Day, che coincide con il nostro 50° anniversario, serve come un costante promemoria di ciò che rende grande questa nazione. Onoriamo tutto ciò che la nostra bandiera rappresenta, rinnoviamo il nostro impegno come nazione e riflettiamo sui risultati, mentre guardiamo ambiziosamente ai prossimi 50 anni con orgoglio e determinazione per creare un futuro migliore per le prossime generazioni”.

DELTA: STRUMENTI PER PIANIFICARE I VIAGGI IN SICUREZZA – Mentre i confini degli Stati Uniti riaprono ai visitatori stranieri e la stagione delle vacanze si avvicina, molti sono desiderosi di riconnettersi con i luoghi e le persone che desideravano vedere. Delta FlyReadySM e Delta Discover Map offrono ai clienti strumenti preziosi per pianificare e prepararsi a partire. I clienti su quasi tutte le rotte internazionali dirette negli Stati Uniti potranno utilizzare le nuove funzionalità integrate in Delta FlyReady per caricare e verificare direttamente il loro certificato di vaccinazione COVID-19 e i risultati negativi del test COVID-19, a partire dall’8 novembre. Delta sta inoltre preparando aggiornamenti per la Delta Discover Map, che ha già ispirato e informato innumerevoli viaggiatori mentre pianificano i loro viaggi.

LEONARDO E ELETTRONICA INSIEME PER SOSTENERE LA CRESCITA DELLE CAPACITA’ SOVRANE NAZIONALI – Leonardo e Elettronica hanno siglato un accordo che si propone di consolidare la cooperazione strategica di lungo periodo tra le due aziende a sostegno della crescita delle tecnologie sovrane. Le aziende, sulla base della complementarietà delle rispettive competenze distintive, svilupperanno congiuntamente soluzioni e offerte per rispondere in modo efficace alle crescenti sfide che si prospettano sui mercati nazionale, europeo e internazionale. “Grazie all’accordo sarà possibile raggiungere un significativo miglioramento nella sinergia industriale e propositiva tra i due principali player nel settore Difesa & Sicurezza domestico”, sottolinea Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, “per fornire ai clienti le migliori soluzioni possibili. La sigla della partnership è volta al consolidamento e rafforzamento del core business di Leonardo, in linea con le direttrici che guidano il piano strategico di crescita sostenibile di lungo termine Be Tomorrow 2030”.

BOMBARDIER: NUOVO LEADER PER SAFETY STANDDOWN – L’evento annuale Safety Standdown di Bombardier, uno dei più completi eventi sulla sicurezza nel settore dell’aviazione, rende omaggio a un dirigente di Bombardier dedicato che è stato un appassionato leader dell’evento per molti anni e annuncia un nuovo successore alla guida del programma. Chris Milligan di Bombardier, Vice President, Pre-Owned Aircraft Services and Flight Operations, prenderà le redini dal leader di lunga data di Safety Standdown, Andy Nureddin, che ha guidato il team Bombardier Flight Operations responsabile dell’organizzazione di questo evento annuale sulla sicurezza. Andy ha pianificato di ritirarsi alla fine del 2022 e attualmente si sta concentrando sul completamento di una transizione graduale dalla leadership di Safety Standdown a Chris. Anthony Cox è stato promosso a Vice President, Customer Support e sta succedendo ad Andy nelle sue capacità di contatto con i clienti Bombardier. “Sono molto lieto di presentare Chris Milligan come nuovo leader del team Safety Standdown e voglio ringraziare sinceramente Andy per il suo costante impegno e duro lavoro nel promuovere la crescita di questo inestimabile evento del settore”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier. Celebrando il suo 25° anniversario, il Bombardier Learjet flight operations team ha creato l’evento Safety Standdown nel 1996 come human-factors safety training seminar.