La Gulfstream Next-Generation Fleet aggiunge nuovi city-pair speed records

Il nuovo Gulfstream G700 e il pluripremiato Gulfstream G600 hanno aggiunto ulteriori international city-pair speed records, viaggiando tra località negli Stati Uniti e Riyadh, in Arabia Saudita, dove Gulfstream ha mostrato l’aereo a clienti nella regione.

Il 23 ottobre, il fully outfitted G700 production test aircraft ha stabilito un record da Houston, Texas, a Riyadh, volando per 7.172 miglia nautiche/13.283 chilometri, il suo volo più lungo fino ad oggi. Utilizzando sustainable aviation fuel (SAF), il viaggio è stato effettuato a Mach 0,87 in 13 ore e 40 minuti. Sempre il 23 ottobre, con un SAF blend, il G600 è partito da Washington, DC, e ha volato per 6.146 nm/11.382 km fino a Riyadh a Mach 0,88, per un tempo di volo totale di 11 ore e 39 minuti, aggiungendo un altro city-pair record.

“Gli aerei di nuova generazione di Gulfstream alzano davvero l’asticella delle alte performance, dell’innovazione e del comfort in cabina. Questi city-pair records mostrano la capacità dei nostri aerei di aiutare i nostri clienti a raggiungere le loro destinazioni più velocemente”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il G700 è l’aereo più spazioso e con le migliori performance nel settore dei business jet e non vediamo l’ora che entri in servizio. Per il G600, i nostri clienti stanno vedendo in prima persona cosa può fare per loro l’aereo e la sua popolarità continua a crescere in tutto il mondo”.

Il G700 e il G600 hanno anche stabilito più city-pair speed records nei loro viaggi di ritorno negli Stati Uniti. Il 29 ottobre, il G700 ha collegato Riyadh con Savannah con un record di 13 ore e 55 minuti, volando 6.507 miglia nautiche/12.051 km a una velocità media di Mach 0.875 mentre opera fino a 51.000 piedi a Mach 0.89. Il G600 ha illustrato le sue capacità collegando Riyadh con l’aeroporto di Teterboro nel New Jersey e ha stabilito un altro record, volando 5.915 nm/10.955 km in 12 ore e 56 minuti a una velocità media di Mach 0,85.

Gulfstream sta applicando le compensazioni di carbonio in modo da essere carbon neutral per tutti i record-breaking flights.

L’ultimo city-pair record del G700 segue i voli record da Savannah a Doha, Qatar; da Doha a Parigi; da Parigi a Savannah in settembre. Gulfstream prevede che le G700 customer deliveries inizino nel 2022.

Il G600 ha stabilito più di 20 speed records. Ad oggi, più di 50 G600 sono stati consegnati a clienti in tutto il mondo da quando l’aereo è entrato in servizio nel 2019.

