Air Dolomiti riceve i Premi EMAS 2021

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, ha vinto i Premi EMAS 2021 assegnati da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dal Comitato EMAS-Ecolabel e l’Ecoaudit, volto a dare riconoscimento e visibilità alle organizzazioni registrate EMAS in Italia che hanno meglio interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema europeo.

Il comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’ISPRA hanno deciso di valorizzare l’impegno dimostrato in ambito EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) premiando le realtà che hanno raggiunto i migliori risultati nell’efficacia della comunicazione e sono riusciti a contenere l’impatto delle proprie attività riducendo le emissioni di CO2.

Sono stati assegnati premi per tre categorie di partecipazione: la prima riguarda la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace, la seconda Iniziative di uso del Logo EMAS e la terza Iniziative di contenimento dell’impronta di carbonio.

Air Dolomiti ha vinto i premi per la seconda e la terza categoria.

Il Premio alla migliore iniziativa di uso del logo EMAS riconosce l’iniziativa della Compagnia di esporre su tutti gli aeromobili una targa con il numero di certificazione e un QR Code che permette ai passeggeri di scaricare su device la Dichiarazione Ambientale.

Il Premio alle iniziative di contenimento dell’impronta di carbonio, invece, è stato assegnato per le iniziative messe in atto da Air Dolomiti finalizzate al contenimento delle emissioni gassose e alla riduzione del consumo di carburante. La Compagnia, inoltre, ha aderito al progetto Compensaid del Gruppo Lufthansa volto a bilanciare, in parte, le emissioni di CO2 delle attività di viaggio offrendo ai passeggeri due possibilità di compensazione: l’impiego di cherosene sintetico a impatto zero (SAF) o la partecipazione a progetti di riforestazione in diverse zone del mondo.

“Ricevere questi premi è davvero un grande onore”, dice Alberto Casamatti CEO, Direttore Generale Operazioni & Accountable Manager di Air Dolomiti. “Abbiamo molto a cuore le tematiche ambientali e siamo consapevoli che siano necessari provvedimenti per rendere le procedure sostenibili. Siamo stati la prima compagnia aerea italiana per il trasporto pubblico di passeggeri ad ottenere certificazione EMAS e abbiamo deciso di esporre la targa sui nostri aeromobili per sensibilizzare e informare tutti i passeggeri del nostro impegno: questo traguardo rappresenta la tappa importante di un cammino che siamo orgogliosi di percorrere, nonostante le difficoltà”.

“Dopo il superamento dell’audit ISO 14001 a fine 2020 e l’ottenimento della certificazione europea EMAS la scorsa primavera, continuiamo a porci obiettivi ambiziosi prestando la massima attenzione ai passeggeri, alla sicurezza e all’ambiente nella profonda convinzione che la crescita sostenibile debba essere valorizzata. Questi premi sono particolarmente importanti perché evidenziano e donano coerenza al percorso che la compagnia sta effettuando”, aggiunge Dario Bruni, Vice President Business Development, Product, ICT & Managing Director Air Dolomiti Deutschland GmbH.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)