Airbus e Northrop Grumman guidano il team che cerca di dare forma al futuro sistema di sorveglianza e controllo della NATO

Northrop Grumman Corporation e Airbus Defence and Space, insieme a sette attori industriali, hanno istituito ASPAARO, Atlantic Strategic Partnership for Advanced All-domain Resilient Operations. ASPAARO farà un’offerta per intraprendere i Risk Reduction and Feasibility Studies (RRFS) per la NATO Support and Procurement Agency come parte dell’Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) programme.

Gli studi di fattibilità sono una pietra miliare nel programma AFSC che mira a sostenere la NATO e le nazioni della NATO nella considerazione delle future tactical surveillance, command and control capabilities dell’Alleanza dopo che l’attuale Airborne Warning and Control System (AWACS) fleet raggiungerà la fine del suo service life nel 2035.

A seguito della consegna di un High-level Technical Concept nel 2020 da tre dei membri del team (Airbus, Lockheed Martin e MDA Ltd.), Airbus continua a supportare la NATO nella fase concettuale del programma AFSC insieme a Northrop Grumman e un forte team comprendente Lockheed Martin (USA), BAE Systems (Regno Unito), KONGSBERG (Norvegia), MDA (Canada), GMV (Spagna), Exence (Polonia) e IBM (USA).

“ASPAARO offre una serie senza precedenti di competenze e capacità che affronteranno le minacce di oggi e di domani e soddisferanno i requisiti dell’Alleanza in tutti i settori. Il team sfrutterà i suoi concetti multidominio, le tecnologie avanzate e i progetti integrati per aprire la strada a un’architettura completamente interoperabile tra le nazioni della NATO, guidando ulteriormente l’innovazione attraverso l’accesso combinato, gli investimenti e l’esperienza”, afferma Airbus.

“I sistemi di sorveglianza e controllo all’avanguardia sono al cuore dell’assicurare il continuo successo operativo della NATO per il quale siamo pienamente impegnati. Ci sentiamo privilegiati a sostenere questo programma strategico per la NATO facendo leva sulla nostra esperienza e capacità in operazioni multidominio, sorveglianza e intelligence. Con questa collaborazione transatlantica, stiamo offrendo il nostro impegno a fornire all’Alleanza Atlantica le soluzioni tecnologiche più potenti per garantire che rimanga all’avanguardia nei teatri operativi multi-dominio di domani”, ha affermato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space.

Tom Jones, Northrop Grumman President of Aeronautics Systems, ha sottolineato l’attenzione di ASPAARO sui NATO customer’s mission requirements: “ASPAARO riunisce le migliori capacità industriali di tutta la comunità della NATO per affrontare le esigenze di sorveglianza, comando e controllo sempre più vitali. In un ambiente di minaccia in rapida evoluzione, la NATO ha bisogno del vantaggio strategico fornito da advanced surveillance and control. ASPAARO si impegna a fornire quelle capacità senza pari al programma NATO AFSC”.

Una decisione sull’aggiudicazione del contratto per Risk Reduction and Feasibility Studies for NATO AFSC è prevista nel 2022.

(Ufficio Stampa Airbus)