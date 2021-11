News Brevi – 08.11.2021

ROLLS-ROYCE PRESENTA LE TECNOLOGIE SOSTENIBILI AL DUBAI AIRSHOW 2021 – La partecipazione di Rolls-Royce al Dubai Airshow di quest’anno presenterà gli esperti e le partnership che stanno guidando la strategia per l’aviazione sostenibile. John Kelly, Rolls-Royce Civil Aerospace, Senior Vice President MENA, ha dichiarato: “Il Dubai Airshow è la prova che la fiducia sta crescendo. I vettori nazionali locali stanno già volando in più di 100 paesi, a testimonianza dell’efficacia nella gestione della sicurezza di passeggeri e dipendenti. Siamo lieti che così tante parti interessate del settore abbiano dimostrato tale resilienza, qualcosa che aiuterà nel viaggio futuro. Siamo qui per supportare questo processo e presentare soluzioni che diventino le fondamenta per l’aviazione sostenibile”. I temi chiave includono electrification flight, un pilastro fondamentale che supporta la transizione verso un’aviazione sostenibile sviluppando sistemi di alimentazione per il futuro. Il team rivelerà come il suo lavoro sul dimostratore elettrico ACCEL da record, lo Spirit of Innovation, sia una tecnologia a prova di futuro per l’adozione in airframe più grandi, come l’Urban Air Mobility (UAM) e commuter aircraft. Rolls-Royce presenterà il suo lavoro sui Sustainable Aviation Fuels (SAF) e come sta supportando la spinta per una maggiore adozione di 100% SAF come elemento chiave nel viaggio verso la decarbonizzazione del volo. Le partnership attive con Shell e Airbus, insieme al centro di ricerca tedesco DLR e al produttore SAF Neste, sono indicative degli enormi sforzi compiuti da Rolls-Royce. I test sono già stati eseguiti con successo sui motori Trent XWB e Pearl e, di recente, il 100% SAF è stato utilizzato per alimentare un motore Trent 1000 sul suo B747 Flying Testbed. Rolls-Royce si impegna a rendere tutti i motori Trent compatibili 100% SAF entro il 2023, accelerando il passaggio dell’aviazione a lungo raggio verso net zero.

SAS: IL TRAFFICO NEL MESE DI OTTOBRE 2021 – A ottobre 1,4 milioni di passeggeri hanno volato con SAS, con un incremento di oltre il 130% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La domanda dei clienti continua ad aumentare, così come la capacità di SAS, che è stata del 100% superiore rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il load factor ad ottobre è stato del 62%, un miglioramento di 23 punti percentuali rispetto a ottobre dello scorso anno. “È positivo vedere che l’aumento dei viaggiatori continua anche dopo la stagione estiva e che le vendite dei biglietti stanno aumentando. Ad ottobre i passeggeri che volano con SAS sono aumentati di oltre 250.000 rispetto a settembre. L’accelerazione continua e sia la capacità che il load factor sono più alti questo mese. Dobbiamo ancora affrontare sfide e un futuro imprevedibile, il che rende molto importante rimanere competitivi. Dobbiamo essere agili per essere in grado di rispondere ai cambiamenti della domanda dei clienti in futuro”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

IL CIPESS APPROVA IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL’AEROPORTO DI VENEZIA CON LA RETE NAZIONALE – Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato definitivamente il progetto per la realizzazione del collegamento ferroviario dell’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia con la rete nazionale. L’opera, che è inserita nell’elenco degli interventi ferroviari funzionali alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, consentirà una connessione tra l’aeroporto e la linea ferroviaria nazionale attraverso collegamenti sia di alta velocità che di trasporto pubblico locale da/per Venezia Aeroporto. Nell’ambito del progetto è prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile che permetterà agli abitanti della vicina frazione di Tessera di raggiungere la stazione per prendere i treni pendolari (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

ETIHAD AIRWAYS NOMINA NADIA BASTAKI CHIEF OF HUMAN RESOURCES – Etihad Airways ha annunciato la nomina della dottoressa Nadia Bastaki come Chief Human Resources, Organizational Development and Asset Management Officer, diventando la prima female chief della compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Prima di questo ruolo, Bastaki è stata un membro chiave dello human resources leadership team come Vice President Medical Services dal 2014, con la responsabilità di guidare il centro aeromedico e garantire la salute e il benessere generale dei dipendenti, oltre a guidare diversità e inclusione e i programmi di responsabilità sociale presso Etihad Airways. La dott.ssa Bastaki è entrata a far parte della compagnia aerea nazionale nel 2007, diventando la prima donna di nazionalità degli Emirati Arabi Uniti a specializzarsi in medicina aeronautica ed è stata una figura chiave nello sviluppo dell’Etihad Airways Medical Center in un centro di medicina aeronautica leader della regione. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “La dottoressa Bastaki ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del nostro sistema sanitario di livello mondiale presso Etihad Airways e nella cura dei nostri dipendenti negli ultimi 15 anni e siamo lieti di darle il benvenuto nel suo nuovo ruolo. Apporta una profonda conoscenza del settore insieme a una vasta executive leadership experience in human resources and medical services, in un momento in cui la salute e il benessere dei dipendenti non erano mai stati così importanti”. Nadia Bastaki ha dichiarato: “Sono lieta di assumere questo nuovo ruolo e non vedo l’ora di continuare a costruire un’esperienza per i dipendenti altamente coinvolgente e una cultura del lavoro inclusiva presso Etihad Airways. Le nostre persone sono la nostra risorsa più preziosa e saranno la chiave del nostro successo mentre continuiamo a riprenderci dalla crisi sanitaria globale”. Oltre al nuovo ruolo, Bastaki continuerà a fornire una leadership clinica complessiva per l’Etihad Airways Medical Centre.

QATAR AIRWAYS SPONSORIZZA LA FEDERAZIONE PALLAVOLO RUSSA – Qatar Airways amplia il suo portafoglio diversificato di sponsorizzazioni sportive con l’aggiunta della Volleyball Federation of Russia (VFR) in un accordo di sponsorizzazione di due anni come Official Airline Partner. L’accordo vedrà la VFR diventare la prima federazione sportiva russa a stringere una partnership con la compagnia, garantendo che il logo Qatar Airways venga visualizzato su tutte le divise dei tornei regionali e internazionali, nonché su tutti gli spazi a bordo campo. Nell’ambito della nuova partnership, gli eventi sponsorizzati da Qatar Airways includono le edizioni femminili e maschili dei campionati russi di pallavolo, iniziati nell’ottobre 2021, e le finali femminili e maschili della Russian Volleyball Cup, che iniziano a dicembre 2021. L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di investire nel progresso di questo sport sempre più popolare e di amplificare la nostra visibilità nel mercato russo per consolidare i nostri sempre crescenti legami Qatar-Russia. La Federazione russa di pallavolo ospita attivamente una serie di eventi internazionali e regionali di pallavolo, a cui Qatar Airways è entusiasta di prendere parte. Siamo fiduciosi che questa partnership sarà una gradita aggiunta al nostro ampio portafoglio di partnership e supporterà la nostra visione di portare le persone insieme attraverso il potere dello sport”.

SAAB PRESENTE AL DUBAI AIRSHOW 2021 – Saab esporrà al Dubai Airshow, Dubai World Central, Emirati Arabi Uniti dal 14 al 18 novembre. Saab mostra una gamma di sistemi avanzati che forniscono vantaggi operativi dando agli utenti più tempo per agire attraverso il rilevamento rapido delle minacce. Nel settore civile, le soluzioni di gestione del traffico aereo digitale di Saab stanno ottimizzando i viaggi aerei, a vantaggio sia dei viaggiatori che dell’impronta ambientale del settore. Saab mostrerà il GlobalEye, con capacità innovative in grado di fornire sorveglianza simultanea aerea, marittima e terrestre in un’unica soluzione; il T-7, advanced pilot trainer jet per la prossima generazione di piloti da combattimento; la famiglia di radar Giraffe; sistemi di contromisure di autoprotezione; Air traffic management, incluse le digital towers.

SAAB: LA FAA EMETTE UNA OPERATIONAL VIABLITY DECISION SUL SAAB REMOTE TOWER SYSTEM – Il sistema Saab rTWR implementato a Leesburg include fixed High-Definition (HD) cameras and controller displays, telecamere ottiche e a infrarossi manovrabili, microfoni e una signal light gun. Oltre ai video in diretta, i controllori dispongono della suite completa di strumenti necessari per gestire l’aeroporto in modo simile a come farebbero in qualsiasi altra torre ATC. Questa decisione fondamentale della FAA ha posizionato l’aeroporto di Leesburg, il secondo aeroporto di aviazione generale più trafficato della Virginia, un passo più vicino ai servizi ATC permanenti, evitando le spese sempre crescenti di costruzione e manutenzione di una torre ATC convenzionale. Con quello che è iniziato nel 2014 come una partnership pubblico-privata tra Saab, Virginia SATSLab Inc. e la città di Leesburg, il lancio negli Stati Uniti del sistema rTWR di Saab è diventato successivamente il primo nell’ambito del programma FAA Remote Tower Pilot. Più di cinque anni di valutazioni formali FAA hanno portato a una fase operativa iniziale, durante la quale i controllori certificati hanno gestito in sicurezza oltre 75.000 operazioni a Leesburg. Prima dell’installazione della rTWR, l’affollato aeroporto non disponeva di servizi ATC. “L’annuncio di oggi ci avvicina ancora di più a un’alternativa a basso costo certificata dalla FAA per gli aeroporti di aviazione generale degli Stati Uniti che necessitano di sostituire le loro torri obsolete o per aeroporti affollati simili a Leesburg che cercano di aggiungere servizi ATC”, ha affermato Erik Smith, Presidente e CEO di Saab, Inc. “Questo è un passo rivoluzionario per ATC e Saab è orgogliosa di aprire la strada”. “Questa decisione, prima nel suo genere negli Stati Uniti, culmina sette anni di collaborazione con il Commonwealth della Virginia, la città di Leesburg, Saab e la FAA per condurre valutazioni operative di un sistema rTWR leader del settore presso il L’aeroporto di Leesburg”, ha dichiarato Mark Flynn, direttore del Dipartimento dell’aviazione della Virginia.

ROLLS-ROYCE E CELLCENTRIC: COOPERAZIONE PER FUEL CELLS – Rolls-Royce e cellcentric, una joint venture costituita da Daimler Truck AG e Volvo Group AB, stanno compiendo il passo successivo nella loro cooperazione strategica per l’implementazione di cellcentric hydrogen fuel cell modules. Rolls-Royce, attraverso la sua business unit Power Systems, svilupperà mtu hydrogen fuel cell solutions basate su moduli di celle a combustibile cellcentric che non emettono altro che vapore acqueo. Ciò consentirà la generazione di energia di emergenza priva di CO2 e climaticamente neutra per i data center. Rolls-Royce è tra i primi tre fornitori al mondo di gruppi elettrogeni di emergenza per data center.

LA DLA COLLABORA CON BOEING PER SUPPLY CHAIN SUPPORT – La Defense Logistics Agency (DLA) e Boeing hanno recentemente concordato un follow-on contract per il futuro supporto di servizi militari su più piattaforme Boeing, consentendo a Boeing e DLA di continuare il sostegno attraverso l’estensione dei programmi esistenti fino a un valore massimo di 15 miliardi di dollari in 10 anni. Boeing continuerà a fornire inventario di parti e supporto logistico per mantenere quasi tutte le piattaforme militari Boeing, tra cui il KC-46 Tanker, l’AH-64 Apache, l’F-15 e l’F/A-18. Questo è il secondo contratto nell’ambito del programma Boeing Captains of Industry (BCOI), che è stato sostenuto a sostegno dell’iniziativa di DLA di creare una catena di approvvigionamento della difesa più efficiente. Invece di avere migliaia di contratti per singole parti, Boeing e DLA collaborano per prevedere la necessità di parti e componenti comuni tra le piattaforme, che vengono poi raggruppati in un unico contratto.

AEROPORTO DI BERGAMO: PARTNERSHIP CON PASTA SGAMBARO – La pasta Sgambaro “prende il volo”: grazie alla collaborazione con il ristorante Bottega del Grano e del Caffè la linea Etichetta Gialla dello storico produttore di Treviso debutta all’interno del BGY – Milan Bergamo Airport. In attesa dell’imbarco, i viaggiatori di tutto il mondo potranno assaporare primi piatti ricchi di gusto e rigorosamente cucinati con pasta d’alta qualità prodotta con solo grano duro italiano Marco Aurelio. “L’Aeroporto di Milano Bergamo ha puntato da sempre ad arricchire l’esperienza dei passeggeri con un viaggio nel mondo delle prelibatezze gastronomiche nostrane”, dichiara Matteo Baù, direttore commercial non aviation di SACBO. “L’opportunità di degustare una pasta di assoluta eccellenza in attesa dell’imbarco è una nota di attenzione in più che sarà sicuramente apprezzata, trasformando i viaggiatori, come sempre più spesso avviene in questi casi, in opinion makers ovvero ambasciatori del gusto italiano. Siamo lieti che il brand possa festeggiare anche nel nostro aeroporto, nel 2022, i 75 anni di attività”.