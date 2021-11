Riapertura dei viaggi verso gli Stati Uniti: diverse compagnie riprendono più voli verso la destinazione

Con la riapertura dei viaggi verso gli Stati Uniti, diverse compagnie hanno ripreso i servizi verso molte destinazioni.

A partire da oggi, KLM Royal Dutch Airlines riaprirà la sua rete negli Stati Uniti ai viaggiatori europei, a condizione che siano vaccinati e abbiano un test PCR negativo. Ad oggi, i passeggeri hanno accesso a 64 voli settimanali KLM verso 11 destinazioni.

Ciò significa che KLM ha ripreso il servizio verso tutte le destinazioni che serviva direttamente in inverno prima che scoppiasse la pandemia di coronavirus. Ciò include Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston, Atlanta, Miami, Las Vegas, New York, Washington, Minneapolis e Houston. Inoltre, KLM offre ai passeggeri una più ampia rete di destinazioni negli Stati Uniti attraverso il suo partner Delta Air Lines. A metà giugno, l’Europa è stata riaperta ai viaggiatori statunitensi.

“Questo è un giorno di festa per tutti coloro che non hanno potuto visitare gli Stati Uniti per così tanto tempo. Non vediamo l’ora di fare ciò che sappiamo fare meglio: riunire le persone. Viaggiare significa connettere le persone ed è proprio questo che spinge tutti in KLM. Questo è un punto di svolta per noi; un passo importante per uscire dalla crisi. Ora che possiamo operare questi voli con più posti pieni, nel completo rispetto di tutti i requisiti del coronavirus, KLM può fare il passo successivo verso il recupero finanziario”, afferma il presidente e CEO di KLM, Pieter Elbers.

Anche Austrian torna a volare negli Stati Uniti. L’effetto di recupero non potrebbe essere più evidente: il volo OS089 da Vienna a New York (Newark) l’8 novembre è al completo. Tutte le informazioni sull’ingresso negli Stati Uniti sono disponibili su austrian.com.

Con la fine del divieto d’ingresso, le prenotazioni per i voli statunitensi con Austrian Airlines sono quintuplicate su alcune rotte. La compagnia aerea nazionale serve attualmente quattro aeroporti negli Stati Uniti (New York (Newark e JFK), Washington D.C. e Chicago) con 16 collegamenti settimanali.

Come in tutti i mercati in cui vengono revocate le restrizioni, Iberia scommette sulla riattivazione dei collegamenti e, nello specifico, ha in programma voli per Dallas, San Francisco e Washington durante la prossima stagione estiva e che saranno presto in vendita.

A partire da aprile, Iberia opererà quattro frequenze settimanali verso Dallas. Inoltre, Dallas è il grande hub di American Airlines, che assicura grande connettività all’interno degli Stati Uniti per i clienti nell’ambito dell’accordo commerciale congiunto che Iberia ha con American Airlines, British Airways e Finnair per l’esercizio delle rotte tra l’Europa e il Nord Atlantico.

Poco prima dell’inizio della pandemia, Iberia ha annunciato l’intenzione di operare voli diretti Madrid-Washington. Ad aprile 2022, la compagnia aerea ha programmato quattro voli settimanali con la capitale degli Stati Uniti dove sono concentrate le principali istituzioni governative del Paese.

Nella prossima stagione estiva, Iberia riprenderà anche la rotta per San Francisco, che operava come volo stagionale prima della pandemia. Nello specifico, ci saranno tre voli a settimana a partire da aprile.

Con tutto questo, Iberia sta assumendo un forte impegno negli Stati Uniti, il suo mercato più importante e dove passerà da sei a nove destinazioni nella stagione estiva.

Per questa stagione invernale iniziata il 31 ottobre, Iberia ha già programmato 70 voli settimanali tra la Spagna e gli Stati Uniti, verso le stesse destinazioni che operava prima dell’inizio della pandemia durante tutto l’anno.

Nello specifico, la compagnia ha programmato 10 voli settimanali per New York e altri 10 per Miami in ogni direzione; Chicago ha cinque voli settimanali e Boston e Los Angeles hanno altre tre frequenze settimanali. L’offerta si completa con quattro voli settimanali per San Juan de Puerto Rico, destinazione che rientra anche nell’accordo commerciale congiunto per le rotte tra Europa e Nord Atlantico che Iberia mantiene insieme ad American Airlines, British Airways e Finnair.

Iberia, American Airlines, British Airways e Finnair hanno unito le forze per offrire ai propri clienti una rete globale di rotte che collegano più di 400 destinazioni in 100 paesi tra Europa e Stati Uniti, Canada, Messico e Porto Rico. Inoltre, i clienti delle quattro compagnie aeree godranno di tutti i vantaggi dell’accordo commerciale congiunto, soprattutto di un’ampia varietà di orari e dei collegamenti più efficienti.

L’8 novembre American Airlines avrà più di 150 voli internazionali in arrivo negli Stati Uniti, inclusi quasi 20 voli transatlantici. Per tutto il mese, American opererà più di 200 voli giornalieri su quasi 200 rotte verso destinazioni internazionali, con numeri che saliranno a quasi 300 voli internazionali giornalieri all’inizio del 2022.

I clienti di American diretti in Europa questo inverno continuano a riempire i voli per il Regno Unito e la Spagna, dove il vettore e i suoi partner oneworld e Atlantic Joint Business offrono più voli per i due paesi rispetto a qualsiasi altra alleanza di compagnie aeree. Ciò include quasi sei volte più voli tra Stati Uniti e Regno Unito e quasi tre volte più voli tra Stati Uniti e Spagna. American riprenderà anche il suo servizio tra DFW e Parigi (CDG), così come DFW e Madrid (MAD), prima del previsto a causa dell’aumento della domanda. Entrambi i voli ora iniziano il 16 dicembre.

Le risorse Prepared for the Air di American e la checklist Ready to Fly offrono ora una suite completa di strumenti per i clienti. “Dall’inizio della pandemia, i nostri clienti aspettano il giorno in cui possono salire su un aereo diretto alle persone e ai luoghi negli Stati Uniti che conoscono, amano e mancano, ma ora l’attesa è finita”, ha affermato Vasu. Raja, Chief Revenue Officer di American Airlines. “Mentre le restrizioni lasciano il posto a nuove strutture per viaggi sicuri e salutari, il team di American Airlines non vede l’ora di flettere la nostra rete internazionale e di accogliere i nostri clienti di nuovo a bordo mentre volano verso le destinazioni tanto attese. Apprezziamo l’amministrazione Biden, così come il governo del Regno Unito, per aver lavorato in collaborazione con il nostro settore per rendere questa riapertura dei viaggi internazionali una realtà e siamo entusiasti della spinta che promette di portare ai viaggiatori e all’economia”.

I clienti possono visitare Prepared for the Air mentre iniziano a pianificare i loro viaggi. Ciò include una mappa interattiva che evidenzia le linee guida di viaggio per le destinazioni in tutto il mondo. Una volta che i biglietti sono stati prenotati, i clienti che viaggiano all’estero vedranno automaticamente la checklist Ready to Fly di American quando visualizzano le loro prenotazioni idonee su aa.com e sull’app mobile di American Airlines. Ready to Fly delinea tutto ciò di cui i clienti hanno bisogno per il loro itinerario specifico, compresi i requisiti di test e vaccinazione, insieme alle opzioni per inviare documentazione digitale. Ready to Fly include anche collegamenti all’app VeriFLY sviluppata dal partner di American Daon per aiutare i clienti a verificare di aver soddisfatto tutti i requisiti di viaggio necessari.

Queste opzioni digitali possono far risparmiare tempo prezioso ai clienti durante il viaggio e dare loro la tranquillità di essere pronti a volare prima di dirigersi verso l’aeroporto.

Inoltre, molti elementi del servizio torneranno a bordo e proseguiranno le riaperture delle Flagship Lounge di American Airlines , che hanno iniziato a riaprire nel settembre 2021.

(Ufficio Stampa American Airlines – KLM – Iberia – Austrian Airlines)