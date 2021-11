Airbus: importante presenza al Dubai Airshow

Airbus presenterà una vasta gamma di prodotti, tecnologie all’avanguardia, servizi e innovazioni che stanno aprendo la strada a un futuro sostenibile per l’aerospazio al Dubai Airshow 2021, dal 14 al 18 novembre. La presenza dell’azienda all’airshow sarà rigorosamente conforme ai protocolli COVID-19 stabiliti dal governo degli Emirati Arabi Uniti per garantire la sicurezza di dipendenti e visitatori.

Airbus evidenzierà il suo ruolo fondamentale nel guidare la ripresa del settore, rafforzando i legami con clienti, fornitori e partner. L’evento sarà anche un’opportunità per Airbus di mostrare come sta continuando a essere pioniere dell’aerospazio sostenibile per un mondo sicuro e unito, connettendo persone, culture e imprese, oltre a contribuire all’economia globale. La società ha recentemente annunciato la sua ambizione di sviluppare il primo zero-emission commercial aircraft entro il 2035. A tale riguardo, Airbus presenterà un mockup del suo concept ZEROe a zero emissioni.

In mostra statica, Airbus presenterà una gamma di aerei commerciali. Nel corso dell’evento di cinque giorni, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare gli aeromobili Airbus, tra cui l’A350-900 MSN 2 (Airspace Explorer), l’A350-900 di Ethiopian Airlines, l’A330neo di Uganda Airlines, l’A321LR di Air Arabia, l’A321LR di WizzAir e l’A220 di AirBaltic. Apparirà anche l’ACJ320neo di Acropolis Aviation.

Nei customer dislpay, Emirates Airline presenterà il suo A380 ed Etihad Airways mostrerà l’A350-1000. Airbus Helicopters esporrà l’H225M della Kuwait Air Force, insieme a un ACH175, un mock-up dell’H145M e un modello in scala dell’H175M.

Nel frattempo, Airbus Defence and Space presenterà in mostra statica un C295 e un A400M.

Il daily flying display includerà l’A350-900 di Airbus. Gli spettatori avranno anche l’opportunità di vedere l’ACH145 in volo mentre esegue dimostrazioni per i clienti al terminal sud.

Durante l’Airshow, Airbus prenderà parte a numerosi eventi e conferenze nell’ambito del forum Aerospace 2050 che si terrà presso lo stand 1420 dell’area espositiva.

(Ufficio Stampa Airbus)