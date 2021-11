Embraer presenta la Energia Family, quattro Aircraft Concepts che utilizzano Renewable Energy Propulsion Technologies

Embraer ha annunciato oggi una famiglia di concept aircraft per aiutare l’industria a raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. I dettagli della Energia family, l’ultima nata nell’iniziativa Sustainability in Action dell’azienda, sono stati trasmessi in diretta tramite YouTube dall’Embraer’s manufacturing facility in São José dos Campos.

La società ha collaborato con un consorzio internazionale di università, istituti di ricerca aeronautica e piccole e medie imprese per comprendere meglio la raccolta di energia, lo stoccaggio, la gestione termica e le loro applicazioni per la propulsione aeronautica sostenibile.

La famiglia Energia è composta da quattro concept aircraft di varie dimensioni che incorporano diverse tecnologie di propulsione: electric, hydrogen fuel cell, dual fuel gas turbine, hybrid-electric.

Energia Hybrid (E9-HE)

Hybrid-electric propulsion, fino al 90% di riduzione delle emissioni di CO2. 9 posti. Rear-mounted engines.

Technology readiness – 2030.

Energia Electric (E9-FE)

Full electric propulsion, zero emissioni di CO2. 9 posti. Aft contra-rotating propeller.

Technology readiness – 2035.

Energia H2 Fuel Cell (E19-H2FC)

Hydrogen electric propulsion, zero emissioni di CO2. 19 posti. Rear-mounted electric engines.

Technology readiness – 2035.

Energia H2 Gas Turbine (E50-H2GT)

Hydrogen or SAF/JetA turbine propulsion, fino al 100% di riduzione delle emissioni di CO2. Da 35 a 50 posti. Rear-mounted engines.

Technology readiness – 2040.

Ogni aeromobile viene valutato per la sua fattibilità tecnica e successivamente commerciale.

Luis Carlos Affonso, Senior VP of Engineering, Technology and Corporate Strategy, Embraer, ha spiegato le ragioni della Energia family. “Vediamo il nostro ruolo di sviluppatori di nuove tecnologie per aiutare l’industria a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità. Non esiste una soluzione semplice o unica per arrivare a net zero. Le nuove tecnologie e la loro infrastruttura di supporto verranno messe online nel tempo. Stiamo lavorando proprio ora per perfezionare i primi concetti di aeroplani, quelli che possono iniziare a ridurre le emissioni prima piuttosto che dopo. I piccoli velivoli sono ideali per testare e provare nuove tecnologie di propulsione, in modo che possano essere scalate fino a velivoli più grandi. Ecco perché la nostra Energia family è una piattaforma così importante”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha commentato la strategia dell’azienda in materia di sostenibilità: “Assisteremo a una grande trasformazione nel nostro settore verso un’aviazione più sostenibile. Con 50 anni di esperienza nello sviluppo, nella certificazione e nel supporto di velivoli regionali, Embraer è in una posizione unica per rendere praticabile l’introduzione di nuove tecnologie verdi dirompenti”.

Sebbene gli Energia airplanes siano ancora in fase di progettazione, Embraer ha già compiuto progressi nella riduzione delle emissioni dei suoi aerei. Ha testato drop-in sustainable aviation fuel (SAF), miscele di canna da zucchero e combustibile derivato dalla pianta di camelina e combustibili fossili, sulla sua famiglia di E-Jets. L’azienda punta ad avere tutti gli aeromobili Embraer compatibili con SAF entro il 2030. Lo scorso agosto Embraer ha volato il suo Electric Demonstrator, un EMB-203 Ipanema monomotore, alimentato al 100% da elettricità. Un hydrogen fuel cell demonstrator è previsto per il 2025 e l’eVTOL, fully electric, zero-emissions vertical takeoff and landing vehicle, è in fase di sviluppo per entrare in servizio nel 2026.

Per informazioni complete sull’iniziativa Sustainability in Action di Embraer e sulle specifiche per ciascun concept di aeromobile Energia, visitare: https://embraercommercialaviationsustainability.com/.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)