Emirates Group: performance in miglioramento nei primi sei mesi del 2021-22 financial year

Emirates Group ha annunciato oggi i risultati semestrali per il 2021-22 financial year.

Il fatturato del gruppo è stato di 24,7 miliardi di AED (6,7 miliardi di dollari USA) per i primi sei mesi del 2021-22, in aumento dell’81% rispetto a 13,7 miliardi di AED (3,7 miliardi di dollari USA) nello stesso periodo dello scorso anno. Questa forte ripresa delle entrate è stata sostenuta dall’allentamento delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo e dal corrispondente aumento della domanda di trasporto aereo man mano che i paesi hanno progredito nei loro programmi di vaccinazione COVID-19.

Il Gruppo sta registrando una 2021-22 half-year net loss di 5,7 miliardi di AED (1,6 miliardi di dollari), sostanzialmente migliorata rispetto alla perdita di 14,1 miliardi di AED (3,8 miliardi di dollari) dello stesso periodo dell’anno scorso.

Il Gruppo ha anche registrato un EBITDA di 5,6 miliardi di AED (1,5 miliardi di dollari), un’inversione di tendenza rispetto a un EBITDA negativo di 43 milioni di AED (12 milioni di dollari USA) nello stesso periodo dello scorso anno, a dimostrazione del suo forte ritorno alla redditività operativa.

Il Gruppo ha continuato a mantenere una solida posizione di liquidità che si attestava a 18,8 miliardi di AED (5,1 miliardi di dollari USA) al 30 settembre 2021, rispetto a 19,8 miliardi di AED (5,4 miliardi di dollari USA) al 31 marzo 2021.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Quando abbiamo iniziato il nostro anno finanziario 2021-22, i programmi di vaccinazione COVID-19 sono stati lanciati su scala senza precedenti in tutto il mondo. In tutto il Gruppo, abbiamo assistito a una ripresa delle operazioni e della domanda quando i paesi hanno iniziato ad allentare le restrizioni ai viaggi. Questo slancio è accelerato durante l’estate e continua a crescere costantemente nella stagione invernale e oltre.

I nostri cargo transport and handling business hanno continuato a dare buoni risultati, fornendo la base su cui siamo stati in grado di ripristinare rapidamente i servizi passeggeri. Anche se c’è ancora molta strada da fare prima di ripristinare le nostre operazioni ai livelli pre-pandemia e tornare alla redditività, siamo sulla buona strada per la ripresa, con entrate sane e un solido saldo di cassa alla fine della nostra prima metà del 2021-22.

Vorremmo ringraziare i nostri clienti per il loro continuo supporto, così come tutti i nostri partner e parti interessate del settore dell’aviazione e dei viaggi per i loro sforzi che hanno reso possibile la ripresa dei viaggi aerei internazionali in modo sicuro e senza intoppi.

La nostra capacità di superare il periodo più difficile della nostra storia fino ad oggi può essere attribuita ai brand forti di Emirates e dnata, ai prodotti e servizi di alta qualità, alle capacità digitali e di innovazione e alle nostre straordinarie persone. Intendiamo continuare a investire in queste aree chiave per portare la nostra attività nel futuro, insieme ai processi più snelli e alle nuove capacità tecnologiche che abbiamo implementato negli ultimi mesi”.

Il Gruppo Emirates è stato in grado di attingere alle proprie forti riserve di liquidità e accedere ai finanziamenti attraverso il suo proprietario e la più ampia comunità finanziaria per supportare le sue esigenze aziendali attraverso le sfide senza precedenti poste all’industria dell’aviazione e dei viaggi da COVID-19. Nella prima metà del 2021-22, l’Owner ha iniettato ulteriormente 2,5 miliardi di AED (681 milioni di dollari) in Emirates attraverso un investimento azionario e continuano a supportare la compagnia aerea nel suo percorso di recupero.

La base dei dipendenti del Gruppo Emirates, rispetto al 31 marzo 2021, è diminuita marginalmente del 2% per un totale di 73.571 al 30 settembre 2021. In linea con il previsto aumento della capacità e delle attività commerciali nei prossimi mesi, Emirates e dnata hanno avviato su iniziative di reclutamento mirate a supporto delle sue esigenze, dando priorità alla riassunzione di dipendenti precedentemente in congedo o licenziati.

Emirates airline

Durante i primi sei mesi del 2021-22, Emirates ha preso in consegna 2 nuovi A380 e ritirato 2 vecchi velivoli dalla sua flotta come parte della sua strategia di lunga data per migliorare l’efficienza complessiva, ridurre al minimo le emissioni e fornire esperienze di alta qualità ai clienti.

Con un chiaro focus sul ripristino della sua rete di passeggeri e dei collegamenti attraverso il suo hub di Dubai, Emirates ha risposto con agilità ogni volta che le restrizioni di viaggio sono state revocate per riavviare i servizi o aggiungere voli aggiuntivi. A luglio ha lanciato servizi per Miami, una nuova destinazione, e durante la prima metà del 2021-22, Emirates ha anche attivato il codeshare e le partnership interline con Airlink, Aeromar, Azul, Cemair e South African Airways per espandere le opzioni di connettività per i clienti.

Al 30 settembre, la compagnia aerea operava servizi passeggeri e merci in 139 aeroporti, utilizzando l’intera flotta di Boeing 777 e 37 A380.

Emirates ha inoltre continuato a introdurre iniziative che migliorano l’esperienza di viaggio, aumentano la fiducia dei clienti e consentono operazioni sicure ed efficienti. A giugno, Emirates è diventata la prima compagnia aerea a sottoscrivere l’implementazione mondiale di IATA Travel Pass, oltre ai suoi continui investimenti in ulteriori tecnologie biometriche e di verifica digitale presso l’aeroporto di Dubai.

La capacità misurata in Available Seat Kilometers (ASKM), è più che triplicata del 250%, mentre il traffico passeggeri trasportato misurato in Revenue Passenger Kilometers (RPKM) è aumentato del 335%, con un valore medio di Passenger Seat Factor in recupero al 47,9%, rispetto al dato della pandemia dello scorso anno del 38,6%.

Emirates ha trasportato 6,1 milioni di passeggeri tra il 1° aprile e il 30 settembre 2021, con un aumento del 319% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il volume cargo, a 1,1 milioni di tonnellate, è aumentato del 39%, il che riporta l’attività al 90% dei livelli pre-pandemia (2019) per volume movimentato. Ciò dimostra l’agilità di Emirates Skycargo di soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Nella prima metà dell’anno finanziario 2021-22, la perdita di Emirates è stata di 5,8 miliardi di AED (1,6 miliardi di dollari USA), rispetto alla perdita dell’anno scorso di 12,6 miliardi di AED (3,4 miliardi di dollari USA). I ricavi di Emirates, inclusi gli altri proventi operativi, di 21,7 miliardi di AED (5,9 miliardi di dollari) sono aumentati dell’86% rispetto agli 11,7 miliardi di AED (3,2 miliardi di dollari) registrati nello stesso periodo dello scorso anno. La forte ripresa delle entrate riflette il rapido ritorno della domanda dei passeggeri ovunque le restrizioni sui voli e sui viaggi siano state allentate in tutto il mondo.

I costi operativi di Emirates sono aumentati del 22% a fronte di una crescita complessiva della capacità del 66%.

Spinto dal significativo aumento delle operazioni durante il semestre, l’EBITDA di Emirates è tornato a 5,0 miliardi di AED (1,4 miliardi di dollari) rispetto ai 290 milioni di AED (79 milioni di dollari) dello stesso periodo dello scorso anno.

dnata

Le attività di dnata in cargo and ground handling, catering and retail, travel services, hanno visto la domanda tornare rapidamente ovunque siano state allentate le restrizioni sui voli e sui viaggi legate alla pandemia. Dimostrando l’agilità e la capacità dei suoi team altamente qualificati, dnata è stata in grado di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti con servizi di alta qualità.

Il fatturato di dnata, inclusi gli altri proventi operativi, è stato di 3,7 miliardi di AED (1 miliardo di dollari), un aumento del 55% rispetto ai 2,4 miliardi di AED (644 milioni di dollari) dello scorso anno.

L’utile complessivo per dnata è di 85 milioni di AED (23 milioni di dollari USA), rispetto alla perdita di 1,5 miliardi di AED dello scorso anno (396 milioni di dollari USA).

Le operazioni aeroportuali di dnata rimangono il maggior contributore alle entrate con 2,5 miliardi di AED (688 milioni di dollari), un aumento del 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel corso delle sue operazioni, il numero di aeromobili gestiti da dnata è aumentato notevolmente del 116% a 222.668 e ha movimentato 1,4 milioni di tonnellate di merci, con un aumento del 9%.

Le operazioni di ristorazione e vendita al dettaglio di volo di dnata hanno contribuito con 766 milioni di AED (209 milioni di dollari USA) alle sue entrate, con un aumento dell’80%.

La divisione viaggi di dnata ha contribuito al fatturato con 147 milioni di AED (40 milioni di dollari USA) rispetto a 95 milioni di AED (26 milioni di dollari USA) per lo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento del 55%.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)