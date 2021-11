News Brevi – 10.11.2021

LUFTHANSA GROUP SI ASSICURA ULTERIORE LIQUIDITA’ SUL CAPITAL MARKET – Deutsche Lufthansa AG ha nuovamente emesso con successo un bond per un volume totale di 1,5 miliardi di euro. Il bond è stato collocato in due tranche, con durata rispettivamente di due e cinque anni e mezzo. La tranche con durata fino al 16 novembre 2023 ha un volume di 600 milioni di euro e matura un interesse dell’1,625% annuo. La tranche con durata fino al 16 maggio 2027 ha un volume di 900 milioni di euro e matura un interesse del 2,875 per cento. Le due tranche di due anni e cinque anni e mezzo si inseriscono perfettamente nel profilo di maturità del Gruppo. Remco Steenbergen, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “I fondi a lungo termine, che sono stati nuovamente raccolti a condizioni interessanti, saranno utilizzati per rafforzare ulteriormente la liquidità di Lufthansa Group e rifinanziare il debito esistente. Questo collocamento è una delle numerose operazioni di successo sul mercato dei capitali che abbiamo eseguito dalla fine dello scorso anno e contribuirà ulteriormente al rimborso integrale delle misure di stabilizzazione del governo in Germania”.

DASSAULT AVIATION PARTECIPA AL DUBAI AIRSHOW – Dassault Aviation partecipa al Dubai Airshow 2021, dal 14 al 18 novembre. La mostra statica presenta un aereo da combattimento Rafale C e un business jet Falcon 8X (che è volato dalla Francia con carburante per aviazione sostenibile). Il Rafale prenderà parte ogni giorno al flight display. Sarà presentato dall’Air and Space Force francese, che gestisce un distaccamento di Rafales presso la base aerea di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti. Dassault Aviation è partner dell’Aeronautica degli Emirati Arabi Uniti (UAEAF) dall’era del Mirage 5 negli anni ’70. Gli Emirati Arabi Uniti attualmente gestiscono una flotta di Mirage 2000-9, che sono in procinto di essere modernizzati con il supporto di Dassault. Il Dubai Airshow sarà anche un’opportunità per l’azienda di promuovere i suoi nuovi velivoli ultra widebody Falcon 6X e Falcon 10X. Un modello in scala reale della cabina del Falcon 6X sarà esposto in dislpay statico. Tre velivoli sono attualmente in fase di test di volo. I test di certificazione del nuovo motore Pratt & Whitney Canada PW812D del 6X sono stati recentemente completati. Il 6X entrerà in servizio alla fine del 2022. Il Falcon 10X, che è stato presentato in tutto il mondo in una presentazione virtuale il 6 maggio 2020, offrirà un’autonomia di 7.500 miglia nautiche (13.890 km), consentendogli di volare senza scalo dal Golfo verso qualsiasi destinazione in Asia, Australia /Nuova Zelanda o la costa occidentale degli Stati Uniti. Il 10X sarà caratterizzato da una cabina più grande di alcuni nuovi jet regionali. L’entrata in servizio è prevista per la fine del 2025. Molti operatori in Medio Oriente sono dotati di business jet Falcon, la cui affidabilità, comfort e flessibilità sono ideali per le condizioni della regione. Dubai è uno dei punti chiave della rete di manutenzione Falcon. Questa rete è stata rafforzata in seguito all’acquisizione da parte di Dassault Aviation delle attività ExecuJet MRO e TAG MRO nel 2019-2020.

VUELING E LUFTHANSA TECHNIK SIGLANO UN CONSUMABLE & EXPENDABLE CONTRACT – La compagnia aerea low cost spagnola Vueling Airlines e Lufthansa Technik AG hanno firmato un contratto quinquennale per la fornitura di Consumable & Expendable parts per la flotta A320ceo/neo di Vueling. Il contratto include servizi di pianificazione, previsione, trasporto e logistica. Il contratto comprende anche un consignment stock presso la base di Vueling all’aeroporto internazionale di Barcellona. Un account team dedicato e un responsabile dell’assistenza clienti in loco saranno disponibili per uno scambio diretto con il cliente per garantire processi di fornitura fluidi. Gli esperti di Lufthansa Technik forniranno anche un ampio supporto tecnico fin dall’inizio. Michael Hembera, Head of Account & Supply Chain Management di Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Per questo contratto abbiamo adattato il nostro prodotto alle esigenze di Vueling, fornendo un prodotto altamente integrato che non avevamo finora realizzato per un cliente esterno. Un’interfaccia IT comune tra i sistemi Lufthansa Technik e la piattaforma di gestione della manutenzione digitale AMOS di Vueling consente alle due società di interagire direttamente e rapidamente, soprattutto nei settori della pianificazione e previsione. Ciò aumenterà sicuramente il livello di prontezza tecnica dei velivoli supportato”.

AIR FRANCE CELEBRA IN VOLO L’A220 – Air France onora il suo nuovo Airbus A220 svelando immagini straordinarie dell’ultimo gioiello della sua flotta riprese dall’alto. In collaborazione con Airbus, presenta un video prodotto da Airborne Films utilizzando una tecnologia all’avanguardia per creare immagini 8K UHD Ultra High Definition; un’impresa tecnica ad alta quota (https://youtu.be/Brxel8NrGAY). L’aereo a corridoio singolo più innovativo ed efficiente della sua classe, l’Airbus A220-300 è perfettamente adatto alla rete a corto e medio raggio di Air France. Fornisce una riduzione dei costi per posto del 10% rispetto agli Airbus A318 e A319 e si distingue per la sua efficienza energetica, consuma il 20% in meno di carburante rispetto all’aereo che sostituisce e anche le sue emissioni di CO2 sono ridotte del 20%. Anche la sua impronta acustica è inferiore del 34%. Queste caratteristiche giocheranno un ruolo decisivo nella riduzione dell’impronta ambientale di Air France e nel raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile. L’Airbus A220-300 di Air France dispone di 148 posti, in una configurazione da 3 – 2 posti, offrendo all’80% dei clienti un posto vicino al finestrino o al corridoio. Offre due cabine di viaggio, Business ed Economy, e l’accesso ad Air France Connect, il servizio Wi-Fi di bordo della compagnia aerea.

RYANAIR LANCIA NUOVE BASI – Ryanair ha lanciato oggi la nuova base di Agadir (2 aerei basati, 30 rotte totali di cui 20 nuove), la nuova base di Billund (2 aerei basati, 36 rotte totali di cui 14 nuove), la nuova base di Riga (2 aerei basati, 17 nuove rotte) e la nuova base di Stoccolma Arlanda (4 aerei basati, 35 nuove rotte).

AIR CANADA E CARBON ENGINEERING FIRMANO UN MoU PER LA DECARBONIZZAZIONE – Air Canada e Carbon Engineering Ltd. (CE) hanno annunciato oggi un Memorandum of Understanding (“MoU”) per identificare potenziali opportunità nel modo in cui la tecnologia Direct Air Capture (DAC) proprietaria di CE, che cattura l’anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera, può far avanzare la decarbonizzazione dell’aviazione. Le due società canadesi hanno in programma di esplorare potenziali attività di cooperazione nei SAF, nella rimozione permanente dell’anidride carbonica e nell’innovazione, comprese le opportunità per Air Canada di acquistare SAF utilizzando le tecnologie CE. La tecnologia DAC di CE cattura la CO2 direttamente dall’atmosfera e può essere utilizzata per supportare la decarbonizzazione in due modi significativi e complementari. Se combinato con lo stoccaggio geologico sicuro, può rimuovere in modo permanente grandi quantità di CO2 dall’atmosfera. Inoltre, attraverso l’integrazione con la tecnologia AIR TO FUELS™ di CE, DAC può essere utilizzato per produrre carburanti per il trasporto a bassissime emissioni di carbonio, come il SAF, combinando la CO2 atmosferica con l’idrogeno pulito. “In Air Canada siamo molto concentrati sulla ricerca di soluzioni innovative, a lungo termine e sostenibili, per la riduzione delle emissioni mentre lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi di riduzione netta di GHG a medio termine entro il 2030 e il nostro obiettivo di emissioni GHG nette pari a zero entro il 2050. Siamo lieti di diventare ufficialmente la prima compagnia aerea canadese a lavorare con CE per far avanzare nuove tecnologie per costruire un’industria aeronautica globale sostenibile”, ha affermato Amos Kazzaz, Executive Vice President & Chief Financial Officer at Air Canada.

ETIHAD AIRWAYS: PARTNERSHIP CON MICROSOFT PER LA SOSTENIBLITA’ – Etihad Airways ha annunciato una nuova partnership con Microsoft, sfruttando i suoi ultimi strumenti per portare avanti i suoi obiettivi di sostenibilità. In base all’accordo, le aziende lavoreranno insieme per utilizzare l’analisi avanzata e l’intelligenza artificiale per misurare e confrontare l’impronta ambientale di Etihad, consentendo alla compagnia di implementare e valutare i risparmi in termini di carbon efficiency in tutte le sue operazioni aziendali. “L’innovazione e la sostenibilità sono al centro della nostra attività e la nostra continua partnership con Microsoft ci supporterà nel raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità per ridurre le emissioni di carbonio sia nell’aria, attraverso efficienze operative, sia a terra, attraverso miglioramenti nei nostri processi di back office e infrastruttura tecnologica”, ha affermato Tony Douglas, Group CEO, Etihad Aviation Group. “Etihad è in linea con la missione degli Emirati Arabi Uniti di conservare e preservare il nostro ambiente per le generazioni a venire e negli ultimi due anni abbiamo compiuto progressi significativi verso il nostro ‘net-zero carbon emissions by 2050’ goal, con il nostro portafoglio di sostenibilità. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Microsoft per migliorare questi sviluppi”.

DELTA: NUOVO DISTRIBUTION AGREEMENT CON AMADEUS – Amadeus e Delta Air Lines hanno annunciato un nuovo global distribution agreement, che offre ai viaggiatori una gamma completa di opzioni tramite la piattaforma di viaggio Amadeus per una migliore vendita al dettaglio. Attraverso questo nuovo accordo di distribuzione basato sul valore, i venditori di viaggi collegati ad Amadeus avranno accesso all’intera gamma di prodotti Delta. “Elogiamo Amadeus per il loro impegno nell’innovazione. Allineare l’ecosistema di distribuzione dei viaggi con la creazione di valore e i miglioramenti della visualizzazione andrà a beneficio di tutti i clienti nei loro canali di scelta”, ha affermato Jeff Lobl, Delta’s Managing Director of Global Distribution. “Questo accordo completa la trasformazione delle partnership di distribuzione di Delta mentre lavoriamo insieme per elevare l’esperienza del cliente nei nostri canali indiretti”.