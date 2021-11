Embraer e multiSIM collaborano per sviluppare Innovative Technologies Training Solutions

Embraer e multiSIM, una startup con sede nei Paesi Bassi che sviluppa simulators for collaborative crew training basati su un software framework altamente scalabile, hanno firmato di recente un Memorandum of Understanding (MoU) per discutere una potenziale partnership per defense and dual-use training solutions.

Il potenziale accordo può includere ricerca congiunta, sviluppo tecnologico e innovazione per prodotti e programmi Embraer.

La collaborazione con multiSIM segue la Embraer global knowledge network strategy, basata sulla connessione con startup focalizzate su tecnologie avanzate, creando partnership reciprocamente vantaggiose.

Nell’ottobre del 2021 Embraer ha firmato un MOU con Fokker Services e Fokker Techniek per esplorare opportunità per un’ampia gamma di attività nei Defense, Commercial and Support markets, cercando di sfruttare le rispettive competenze e capacità in nuovi progetti.

(Ufficio Stampa Embraer)