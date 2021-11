Emirates Flight Training Academy invita i candidati a perseguire opportunità nel settore dell’aviazione

L’Emirates Flight Training Academy invita aspiranti cittadini e residenti degli Emirati Arabi Uniti, nonché candidati internazionali in cerca di una carriera nel settore dell’aviazione, a partecipare al suo cadet training programme. Le ammissioni sono ora aperte presso la advanced flight training academy, i candidati internazionali interessati sono incoraggiati a presentare domanda online: https://applications.emiratesflighttrainingacademy.com/.

I cittadini degli Emirati Arabi Uniti interessati al National Cadet Pilot Programme possono candidarsi qui: https://www.emiratesgroupcareers.com/search-and-apply/328783.

Come iniziativa esclusiva di Emirates per la Emirates Flight Training Academy, i graduati avranno l’opportunità di candidarsi per una carriera di volo presso Emirates. I candidati interessati dovranno superare il processo di selezione messo in atto dalla compagnia aerea. L’Emirates Flight Training Academy esamina le domande su base continua e i nuovi studenti vengono accolti ogni due mesi.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “In Emirates esploriamo continuamente opportunità per supportare e avviare programmi nel settore dell’aviazione. Siamo lieti di offrire questa opportunità unica ai diplomati dell’Emirates Flight Training Academy di proseguire la loro carriera di volo in Emirates. Questa è un’iniziativa esclusiva lanciata dalla compagnia aerea per offrire opportunità a cittadini, residenti e studenti internazionali degli Emirati Arabi Uniti che desiderano costruire la propria carriera come piloti”.

Situata a Dubai South, l’Emirates Flight Training Academy si estende su 164.000 metri quadrati (l’area di 200 campi da calcio) e comprende 36 aule moderne, simulatori di nuova generazione e una flotta di 27 Cirrus SR22 G6 single-engine piston e Embraer Phenom 100EV very light jet aircraft. L’Accademia vanta anche una pista dedicata di 1.800 metri con ausili alla navigazione e illuminazione, una torre di controllo del traffico aereo indipendente, un servizio di soccorso e antincendio e un centro di manutenzione.

L’Accademia ha stabilito un approccio innovativo all’addestramento dei cadetti, dall’imparare a pilotare il velivolo monomotore a pistoni Cirrus SR22 G6 al passaggio diretto al velivolo Phenom 100EV (VLJ), fornendo ai cadetti una maggiore esperienza sugli aerei jet. In effetti, l’ultimo gruppo di cadetti che si è diplomato a dicembre dello scorso anno ha totalizzato oltre 6.000 ore di volo durante il loro addestramento all’Accademia. I cadetti dell’EFTA sono graduati con una Commercial Pilot License (CPL) su multi-engine aircraft con Instrument Rating. La durata totale della formazione per i cadetti varia tra 21 mesi e 24 mesi.

Tutti i cadetti iscritti soggiornano in alloggi moderni e hanno accesso a una vasta gamma di strutture sportive e ricreative complete. Le strutture dell’EFTA sono progettate per ospitare oltre 600 cadetti alla volta.

La Emirates Flight Training Academy (EFTA) ha tenuto nei giorni scorsi la seconda graduation ceremony, con altri 25 cadetti che hanno completato con successo il programma di formazione dell’Accademia. Questo porta il numero totale di EFTA cadet graduates dalla cerimonia inaugurale dello scorso anno a 50.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)