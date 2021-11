Airbus prevede una domanda per 39.000 nuovi aerei passeggeri e cargo entro il 2040

Nei prossimi 20 anni Airbus prevede che la domanda di trasporto aereo si sposterà progressivamente dalla crescita della flotta al ritiro accelerato di aeromobili più vecchi e meno efficienti dal punto di vista dei consumi, determinando la necessità di circa 39.000 passenger and freighter aircraft di nuova costruzione, di cui 15.250 in sostituzione. Di conseguenza, entro il 2040 la stragrande maggioranza degli aerei commerciali operativi sarà di ultima generazione, rispetto a circa il 13% di oggi, migliorando notevolmente l’efficienza in termini di CO2 delle commercial aircraft fleets mondiali. I vantaggi economici dell’aviazione si estendono oltre il settore, contribuendo per circa il 4% al PIL globale annuo e sostenendo circa 90 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo.

Pur avendo perso quasi due anni di crescita durante il periodo COVID, il traffico passeggeri ha dimostrato la sua resilienza ed è destinato a riconnettersi a una crescita annuale del 3,9% all’anno, trainato dall’espansione delle economie e del commercio in tutto il mondo, compreso il turismo. Le classi medie, che sono le più propense a volare, cresceranno in numero di due miliardi di persone fino al 63% della popolazione mondiale. La crescita del traffico più rapida sarà in Asia con il domestic China che diventerà il mercato più grande.

La domanda di nuovi velivoli includerà circa 29.700 Small aircraft come le Famiglie A220 e A320, oltre a circa 5.300 nella categoria Medium come l’A321XLR e l’A330neo. Nel segmento Large, coperto dall’A350, sono previste circa 4.000 consegne entro il 2040.

La domanda cargo, spinta dall’e-commerce, è trainata da una crescita dell’express freight del 4,7% all’anno e da una crescita del general cargo (che rappresenta circa il 75% del mercato) del 2,7%. Complessivamente, nei prossimi 20 anni ci sarà bisogno di circa 2.440 freighters, di cui 880 di nuova costruzione.

In linea con la crescita, operazioni aeronautiche sempre più efficienti a livello globale aumentano la necessità di commercial aviation services, inclusi maintenance, training, upgrades, flight operations, smantellamento e riciclaggio. Questa crescita è in linea con i livelli di previsione pre-pandemia di Airbus, raggiungendo un valore cumulativo di circa 4,8 trilioni di dollari nei prossimi 20 anni. Pur continuando attraverso un calo correlato al COVID di circa il 20% nel periodo 2020-2025, il services market sta riprendendo, innescando la necessità di circa 550.000+ nuovi piloti e 710.000+ tecnici altamente qualificati nei prossimi 20 anni. Mentre la manutenzione rimarrà il leading services segment, si prevede che anche flight, ground operations and sustainable services cresceranno in modo significativo.

“Man mano che le economie e il trasporto aereo maturano, vediamo la domanda sempre più guidata dalla sostituzione piuttosto che dalla crescita. La sostituzione è il driver più significativo di oggi per la decarbonizzazione. Il mondo si aspetta un volo più sostenibile e ciò sarà reso possibile a breve termine dall’introduzione della maggior parte degli aeroplani moderni”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International. “Alimentare questi nuovi ed efficienti velivoli con Sustainable Aviation Fuel (SAF) è la prossima grande leva. Siamo orgogliosi che tutti i nostri aeromobili – l’A220, la Famiglia A320neo, l’A330neo e l’A350 – siano già certificati per volare con una miscela 50% SAF, destinata a salire al 100% entro il 2030 – prima di rendere ZEROe la nostra prossima realtà dal 2035 in poi”.

L’industria aeronautica globale ha già ottenuto enormi guadagni di efficienza, come dimostrato dal calo del 53% delle emissioni globali di CO2 dell’aviazione dal 1990. La gamma di prodotti Airbus supporta un aumento della CO2 efficiency di almeno il 20% rispetto agli aerei della generazione precedente. In vista di ulteriori innovazioni in corso, sviluppi di prodotto, miglioramenti operativi e opzioni basate sul mercato, Airbus sta supportando l’obiettivo del settore del trasporto aereo di raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050.

(Ufficio Stampa Airbus)