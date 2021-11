L’ICAO Council approva i CORSIA Sustainability Criteria per Sustainable Aviation Fuels

In una riunione della sua 224a sessione di questa settimana, l’ICAO Council ha approvato i nuovi Sustainability Criteria for Sustainable Aviation Fuels (SAF) ammissibili nell’ambito del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), insieme alla compliance assessment guidance.

Facendo uso di carburanti per aviazione che soddisfano i nuovi Sustainability Criteria for SAF life-cycle CO2 reduction benefits e altri temi ambientali e socio-economici, gli operatori aerei impegnati in voli internazionali possono richiedere riduzioni associate ai loro CORSIA CO2 offsetting requirements.

“Questa approvazione dovrebbe incentivare la produzione di SAF in modo che possano svolgere il loro importante ruolo nella transizione verde dell’aviazione e sottolinea anche l’importanza continua di perseguire un approccio armonizzato a livello globale per mitigare le emissioni delle operazioni dell’aviazione internazionale”, ha commentato Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President.

L’approvazione dei SAF Sustainability Criteria è stata integrata da ulteriori decisioni CORSIA e dai progressi del Consiglio in merito all’analisi dell’impatto della pandemia per la 2022 CORSIA periodic review e agli aggiornamenti delle CORSIA eligible emissions units, nonché dal 2022 process per il lavoro dell’Organizzazione sulla fattibilità di un long-term aspirational goal (LTAG) per l’aviazione internazionale verso la prossima Assemblea ICAO.

Il quadro di compensazione CORSIA è stato adottato dai paesi attraverso ICAO per integrare i loro impegni di lunga data per perseguire la riduzione continua delle emissioni del trasporto aereo, attraverso tecnologie aeronautiche, innovazioni operative e lo spiegamento più ampio e conveniente dei SAF.

(Ufficio Stampa ICAO)