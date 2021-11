Airbus: le Indigo Partners portfolio airlines ordinano 255 aeromobili della famiglia A321neo

Wizz Air (Ungheria), Frontier (Stati Uniti), Volaris (Messico) e JetSMART (Cile, Argentina), Indigo Partners portfolio airlines, hanno annunciato un ordine per 255 ulteriori velivoli della famiglia A321neo sotto un joint Indigo Partners agreement. L’ordine definitivo è stato firmato al Dubai Airshow.

Questo ordine porta il numero totale di aeromobili ordinati dalle compagnie aeree di Indigo Partners a 1.145 aeromobili della Famiglia A320. Gli aeromobili ordinati oggi sono un mix di A321neo e A321XLR, che verranno consegnati alle singole compagnie aeree come segue:

Wizz Air: 102 aerei (75 A321neo + 27 A321XLR).

Frontier: 91 aerei (A321neo).

Volaris: 39 aerei (A321neo).

JetSMART: 23 aerei (21 A321neo + 2 A321XLR).

Oltre a questo ordine, Volaris e JetSMART convertiranno 38 A320neo in A321neo dai loro aircraft backlogs esistenti.

“Questo ordine riafferma l’impegno delle compagnie aeree del nostro portafoglio per una crescita costante nel prossimo decennio. Gli Airbus A321neo e A321XLR hanno un’efficienza leader del settore, bassi costi unitari e un’impronta di carbonio sostanzialmente ridotta rispetto ai modelli precedenti. Con questi velivoli, Wizz, Frontier, Volaris e JetSMART continueranno a offrire tariffe basse, stimolare i mercati che servono e migliorare il loro profilo di sostenibilità leader del settore”, ha affermato Bill Franke, Managing Partner di Indigo Partners.

“Siamo felici di espandere ulteriormente la nostra relazione con le Indigo Partners airlines Wizz, Frontier, Volaris e JetSMART, che hanno agito in modo rapido e deciso negli ultimi mesi per posizionarsi in vista di questo ordine storico, mentre l’effetto della pandemia si attenua e il il mondo vuole un volo più sostenibile”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“L’A321neo incorpora motori di nuova generazione e Sharklets, che insieme offrono oltre il 25% di risparmio di carburante e CO2, oltre a una riduzione del rumore del 50%. La versione A321XLR fornisce un’ulteriore estensione del range a 4.700 nm. Ciò offre all’A321XLR un tempo di volo fino a 11 ore, con i passeggeri che beneficiano durante il viaggio dei premiati Airspace interior di Airbus, che portano la più recente cabin technology alla A320 Family.

Alla fine di ottobre 2021, la Famiglia A320neo aveva totalizzato oltre 7.550 ordini da 122 clienti dal suo lancio nel 2010. Dalla sua entrata in servizio cinque anni fa, Airbus ha consegnato oltre 1.950 aeromobili della Famiglia A320neo contribuendo a 10 milioni di tonnellate di risparmio di CO2”, afferma Airbus.

Indigo Partners LLC, con sede a Phoenix, in Arizona, è un private equity fund focalizzato su investimenti mondiali nel trasporto aereo.

