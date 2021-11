Gli Emirati Arabi Uniti ordinano altri due Airbus A330 MRTT

La United Arab Emirates Air Force & Air Defence ha formalmente ordinato due ulteriori aeromobili Airbus A330 Multirole Tanker Transport (MRTT), aumentando la flotta MRTT del paese fino a cinque velivoli.

Con consegne a partire dal 2024, questo accordo riguarderà anche l’aggiornamento dell’attuale flotta A330 MRTT del paese all’ultima enhanced version.

“Dalla sua entrata in servizio nel 2013 con l’UAE Air Force, l’A330 MRTT ha fornito molto più di quanto inizialmente previsto, soddisfacendo le esigenze operative dei nostri clienti. Questo ordine ripetuto, aggiunto alla crescente base di clienti MRTT, conferma l’idoneità della nostra piattaforma come tanker di riferimento”, ha affermato Bernhard Brenner, Executive Vice President Marketing and Sales di Airbus Defence and Space.

L’A330 MRTT combina la tecnologia avanzata di un tanker di nuova generazione con l’esperienza operativa consolidata in oltre 250.000 ore di volo in servizio. L’A330 MRTT è interoperabile con i ricevitori di tutto il mondo e offre vere capacità multiruolo, dimostrate più di recente durante le recenti missioni MEDEVAC e di trasporto strategico durante la crisi COVID-19.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)