Aer Lingus annuncia la programmazione estiva 2022

Aer Lingus ricollega l’Irlanda al resto del mondo annunciando l’ambiziosa programmazione per l’estate 2022 che comprende un totale di 71 tratte, tra cui 16 transatlantiche, verso 62 destinationi.

Aer Lingus, la cui capacità aumenterà in vista dell’estate 2022, conta già un’intensa programmazione per le festività natalizie. L’ampliamento della programmazione riflette l’ambizione della compagnia aerea di raggiungere nel tempo i livelli di operatività pre-pandemia e anticipare il progressivo aumento della domanda dei clienti.

Da una recente survey condotta da Aer Lingus tra i suoi clienti nel mese di settembre, è emerso che il 65% degli adulti irlandesi sta pianificando un viaggio internazionale nel 2022 per ricongiungersi con i famigliari e gli amici, per incontri di business o semplicemente per godersi una pausa rilassante e rigenerante all’estero.

A grande richiesta Aer Lingus ha esteso la sua offerta ‘Book with Confidence’, che consente a tutti i clienti che viaggiano con la compagnia aerea di modificare gratuitamente (potrebbe essere applicata una differenza tariffaria) le date di viaggio tutte le volte che desiderano, fino a sette giorni prima della partenza. La politica di prenotazione flessibile è disponibile su tutte le prenotazioni effettuate fino al 30 settembre 2022.

Dopo 18 mesi di restrizioni di viaggio, Aer Lingus ha anticipato la forte domanda dei clienti per i viaggi da/per gli Stati Uniti, mettendo a disposizione 20 collegamenti dall’Italia, con scalo a Dublino, verso le destinazioni preferite come New York, Chicago, Boston, Los Angeles, Washington, Seattle e Orlando a partire da €179 a tratta, tasse e oneri inclusi (le tariffe si basano sulla singola tratta e devono essere acquistate come viaggio di ritorno. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità).

Aer Lingus aumenterà progressivamente entro l’estate 2022 la capacità per i voli a corto raggio per un totale di 50 rotte europee. La compagnia collegherà gli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Leonardo Da Vinci, Venezia e Verona alla città di Dublino con voli a partire da €63,99 (da maggio a settembre 2022) a tratta, tasse e oneri inclusi.

Reid Moody, Chief Strategy and Planning Officer di Aer Lingus, ha commentato la programmazione estiva 2022: “L’ambiziosa programmazione estiva 2022, che ricollega l’Irlanda al mondo, è un passo importante per la compagnia aerea e per il paese. Dalla nostra survey condotta attraverso i clienti abbiamo rilevato che gli irlandesi sono fortemente desiderosi di tornare a volare e noi non vediamo l’ora di accoglierli di nuovo a bordo.

Mese dopo mese, notiamo che sempre più persone ricominciano a viaggiare. Per il prossimo anno confidiamo sull’incremento della domanda di viaggi e proprio per questo abbiamo annunciato un’estesa programmazione estiva.

Garantiamo l’applicazione continua delle nostre misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza, dal check-in fino all’imbarco e a bordo degli aeromobili. Inoltre siamo lieti di annunciare l’estensione della nostra offerta ‘Book with Confidence’ che consente ai clienti di cambiare le date di viaggio gratuitamente fino a sette giorni prima della partenza”.

Per organizzare al meglio la permanenza in Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Visitare anche i canali Youtube, Facebook e Instagram.

Direttamente da aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più vantaggiose, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto.

La maggior parte delle tariffe (Plus, Smart, Advantage, Flex, Business o Business Flex) include anche la possibilità di ottenere in cambio un voucher, fino a 14 giorni prima del viaggio. Inoltre, i viaggiatori che hanno prenotato le tariffe Advantage, Flex, Business o Business Flex hanno la possibilità, in caso di annullamento del viaggio, di ottenere un rimborso in contanti.

