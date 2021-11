Emirates e Gulf Air firmano un accordo per sviluppare una partnership in codeshare

Emirates e Gulf Air hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per sviluppare una più profonda cooperazione commerciale tra i due vettori.

Il protocollo d’intesa stabilirà il quadro tra i due vettori per una potenziale cooperazione in codeshare tra le reti di ciascuna compagnia aerea, estendendo i reciproci vantaggi di fedeltà su Skywards di Emirates e Falconflyer di Gulf Air. Sono in corso discussioni per avviare la cooperazione cargo.

Firmato il primo giorno del Dubai Airshow, il protocollo d’intesa segnerà l’inizio di legami più stretti tra le due compagnie aeree. Il protocollo d’intesa è stato firmato da Sir Tim Clark, President Emirates Airline e dal Gulf Air’s Acting Chief Executive Officer, Captain Waleed AlAlawi. Alla cerimonia della firma hanno partecipato anche i membri dei team di gestione esecutiva di ciascuna compagnia aerea.

I clienti che viaggiano sui voli operati da Emirates e Gulf Air possono prenotare viaggi con biglietto singolo a tariffe competitive e check-in bagagli unico verso le loro destinazioni finali. Emirates inizialmente inserirà il proprio codice “EK” sui voli operati da Gulf Air tra Bahrain e Dubai e, reciprocamente, Gulf Air aggiungerà il proprio codice “GF” alle rotte Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Gulf Air per lo sviluppo di questo accordo di codeshare, che offrirà ai clienti scelte notevolmente migliorate, orari convenienti e flessibilità per il collegamento tra Dubai e il Bahrain, e oltre alle città nella nostra vasta rete a lungo raggio. Riteniamo che la nostra nuova partnership porterà vantaggi reali ai nostri clienti e alle nostre attività, l’accordo di oggi è un passo positivo nella nostra cooperazione e siamo sulla buona strada per rafforzare ulteriormente la nostra relazione in futuro”.

Durante l’evento, il Gulf Air’s Acting Chief Executive Officer ha dichiarato: “Questa sarà una straordinaria partnership tra una delle prime compagnie aeree nella regione del Golfo e uno dei più grandi vettori al mondo. Siamo orgogliosi di esplorare opportunità con Emirates per espandere la nostra portata e allo stesso tempo estendere i nostri servizi ai passeggeri Emirates quando volano sulla nostra rete. Gulf Air ed Emirates operano più voli tra Bahrain e Dubai e questo accordo offrirà ai passeggeri più scelte al di là dei nostri hub”.

Una volta attivato il codeshare, i clienti potranno prenotare il viaggio con entrambe le compagnie aeree su emirates.com e gulfair.com, tramite agenzie di viaggio online e agenti di viaggio locali.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)