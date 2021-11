Rolls-Royce ed Etihad Airways si impegnano a condividere una visione sull’aviazione sostenibile

Rolls-Royce ed Etihad Airways hanno deciso oggi di formalizzare il loro comune interesse nella decarbonizzazione dei viaggi aerei firmando un accordo globale che faciliti lo sviluppo dell’aviazione sostenibile come parte del più ampio programma di sostenibilità strategica di Etihad.

Estendendosi dalla strategia Pathway to Net Zero di Rolls-Royce e dai relativi annunci al recente evento COP26, Rolls-Royce ritiene che le sue innovazioni nell’elettrificazione e nell’uso di combustibili per aviazione sostenibili (SAF) siano le chiavi per sbloccare le opportunità sulla decarbonizzazione.

Il focus dell’accordo tra Rolls-Royce ed Etihad Airways mira all’applicazione di tecnologie di elettrificazione e sistemi ibridi, insieme all’uso di motori elettrici per commuter aircraft e il settore emergente della Urban Air Mobility (UAM). Rolls-Royce ed Etihad lavoreranno al fianco di partner, tra cui Airbus, per testare e applicare nuove soluzioni tecnologiche e sviluppi in materia di sostenibilità alla flotta A350 in arrivo di Etihad, guidata dall’aereo di punta Sustainability50.

L’accordo è stato firmato oggi da Chris Cholerton, presidente di Rolls-Royce Civil Aerospace e Tony Douglas, Group Chief Executive Officer of Etihad Aviation Group.

Tony Douglas ha dichiarato: “L’accordo di oggi si basa sulla nostra lunga storia con Rolls-Royce e formalizza la nostra cooperazione per la decarbonizzazione, mentre ricerchiamo, sviluppiamo e testiamo soluzioni sostenibili per portare il settore verso net zero. Non esiste una soluzione rapida per superare la sfida della sostenibilità dell’aviazione, ci vorrà uno sforzo congiunto se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi condivisi di ridurre drasticamente le emissioni di carbonio dei viaggi aerei”.

Chris Cholerton ha dichiarato: “Il nostro impegno a zero emissioni nette entro il 2050 può essere raggiunto solo lavorando in collaborazione con i nostri stimati clienti. Il nostro rapporto di lunga data con Etihad Airways fornisce una base eccellente per costruire soluzioni innovative nel settore dell’aviazione mentre intraprendiamo il nostro viaggio comune verso un’industria sempre più sostenibile”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)