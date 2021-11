Binter consolida l’offerta dall’Italia per la stagione invernale

Binter, compagnia aerea delle Isole Canarie, prosegue con la sua offerta dedicata al mercato italiano, consolidando l’operatività sugli scali di Torino e Venezia dopo una prima stagione di risultati positivi, per un totale di circa 5.000 passeggeri trasportati nei mesi estivi.

Per tutta la stagione invernale prosegue l’offerta dall’aeroporto di Torino a Gran Canaria, mantenendo lo schedule di volo che prevede due collegamenti settimanali, il martedì e il sabato, con partenza da Torino alle 16.20 e arrivo a Gran Canaria alle 19.40 (ora locale).

Lo scalo veneziano è invece interessato da una variazione di giorni e orari, con novità a partire dal 1 dicembre: sono comunque mantenuti due collegamenti settimanali verso l’arcipelago, rispettivamente il lunedì e il venerdì, con partenza da Venezia alle ore 16.25 e arrivo a Gran Canaria alle 20.05 (ora locale).

Il nuovo orario di volo da Venezia e la continuità dell’offerta da Torino consentono ai viaggiatori di programmare in maniera smart i propri spostamenti, approfittando delle temperature miti e del clima piacevole delle Isole Canarie anche in pieno inverno: caratteristiche che rendono l’arcipelago la perfetta destinazione invernale, raggiungibile in totale comodità grazie all’offerta di Binter. I passeggeri avranno infatti la possibilità di usufruire di tutti i vantaggi dell’offerta della compagnia: volare con il comfort dei nuovi aeromobili Embraer E195-E2, dotati di una configurazione che consente più spazio tra i sedili, grazie alla comodità di non avere un sedile centrale, così come un servizio a bordo di alta qualità con benefit per tutti i passeggeri, incluso un aperitivo gourmet durante il volo.

Inoltre, la compagnia aerea offre a tutti i passeggeri la possibilità di usufruire di voli in connessione per le altre Isole Canarie senza costi aggiuntivi, approfittando dell’alta frequenza dei collegamenti operati ogni giorno, rendendo così raggiungibili altre località come Lanzarote, Tenerife e Fuerteventura, per vivere un inverno alla scoperta della molteplicità di paesaggi, attività e bellezze culturali dell’intero arcipelago. Dal 1 dicembre per i passeggeri in partenza da Venezia sarà anche possibile raggiungere Dakar, beneficiando del nuovo orario di volo che consente di volare sulla capitale senegalese con uno scalo a Gran Canaria, nel medesimo giorno.

I biglietti per questa destinazione possono essere acquistati specificatamente attraverso le agenzie di viaggio, canale di vendita che consente anche l’acquisto dei biglietti per le località dell’arcipelago. L’acquisto di biglietti aerei per le destinazioni delle Isole Canarie è inoltre possibile sul portale https://www.bintercanarias.com/ita, sull’app Binter, e chiamando il numero italiano +39 0654242546.

Binter è una compagnia aerea delle Isole Canarie fondata nel 1989 che inizia ad operare nell’arcipelago delle Isole Canarie per offrire collegamenti fra le isole focalizzandosi sul servizio pubblico.

Nel 2005, la compagnia inizia a volare anche fuori dalle Canarie, con l’obiettivo di offrire collegamenti diretti ad altri mercati, un’offerta che è cresciuta fino ad arrivare a 16 rotte internazionali, con Africa (Casablanca, Marrakech, Agadir, Dakhla, El Aaiún, Nouakchott, Dakar, Banjul, Sal) e Portogallo (Lisbona e Madeira), e a partire da quest’estate, con Italia e Francia. Inoltre, la compagnia offre dieci rotte dirette con altre destinazioni spagnole fuori dalle Canarie.

L’impegno costante in ambito innovazione ha permesso a Binter di ottenere sette volte il premio con il quale l’associazione di compagnie aeree regionali europee ERA (European Regions Airline Association) riconosce le migliori compagnie aeree ogni anno. Inoltre, Binter ha ricevuto vari riconoscimenti da Tripadvisor, all’agenzia di viaggi eDreams per il livello di qualità offerta e la soddisfazione dei suoi passeggeri.

Il vettore possiede una delle flotte più moderne in Europa, essendo la prima compagnia aerea del continente a servire le proprie tratte con l’Embraer E195-E2. Di recente ne ha acquistate cinque nuove unità.

Recentemente, la compagnia è stata premiata per il rinnovo costante della flotta da Ch-Aviation (fornitore di servizi di intelligence per le compagnie aeree), vantando attualmente una delle flotte più giovani d’Europa, con una media di 4,8 anni su 28 aerei.

Binter punta alla sostenibilità nella sua strategia aziendale, come dimostrato dall’investimento in aerei più efficienti e rispettosi dell’ambiente, dall’utilizzo di apparecchiature dall’impatto ecologico contenuto nell’assistenza a terra o dalla sostituzione della plastica con materiali mono uso e compostabili nel servizio a bordo.

(Ufficio Stampa Binter – Photo Credits: Binter)