Emirates ordina due Boeing 777 Freighter e converte quattro Boeing 777-300ER

Boeing ed Emirates hanno annunciato oggi un ordine per due 777 Freighter al Dubai Airshow 2021, ampliando le capacità future di una delle più grandi compagnie aeree cargo del mondo, in un momento di significativa domanda globale di trasporto aereo.

I cargo saranno operati da Emirates SkyCargo, che attualmente gestisce una flotta interamente Boeing di 10 777 Freighter e trasporta anche merci su 134 777 passeggeri di Emirates. Valutati a più di 704 milioni di dollari a prezzi di listino, gli ordini erano stati precedentemente attribuiti a un cliente non identificato sul sito Web Orders and Deliveries di Boeing.

“Emirates svolge un ruolo chiave nel rendere disponibili i beni essenziali ai clienti e ai consumatori di tutto il mondo attraverso la capacità disponibile sulla nostra flotta widebody, la portata della nostra rete globale e l’infrastruttura avanzata nel nostro hub di Dubai”, ha affermato His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, chairman and chief executive, Emirates Airline and Group. “Oggi siamo lieti di annunciare un investimento di $1 miliardo per espandere ulteriormente la nostra capacità cargo. Ciò sottolinea il nostro impegno a supportare le esigenze dei nostri clienti e riflette la fiducia nella crescita futura e nel nostro status di una delle più grandi compagnie aeree cargo nel mondo”.

“Il 777 Freighter – il cargo più venduto di Boeing – è il cargo bimotore più grande, più lungo e più capace al mondo. L’aereo riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 17% rispetto ai velivoli legacy. Con un’autonomia di 9.200 chilometri, il 777 Freighter può trasportare un maximum revenue payload di 102.000 chilogrammi, consentendo alle compagnie aeree di effettuare meno scali e ridurre le tasse di atterraggio sulle rotte a lungo raggio”, afferma Boeing.

“Siamo onorati che Emirates abbia ancora una volta riposto la sua fiducia nel 777 Freighter come spina dorsale della sua rete globale”, ha affermato Ihssane Mounir, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Come più grande operatore di modelli passeggeri e cargo 777 in tutto il mondo, il successo di Emirates è una testimonianza dell’efficienza leader del mercato del 777, della maggiore sostenibilità e dell’incredibile range”.

“Con le catene di approvvigionamento globali sotto i riflettori, i vettori merci continuano a fare affidamento su Boeing e sulla sua famiglia completa di freighter nuovi e convertiti. Gli aerei Boeing attualmente forniscono oltre il 90% della worldwide dedicated freighter capacity. La base clienti globale dell’azienda ha ordinato più di 300 777 Freighter dal 2005, inclusi 38 ordini quest’anno, legati alla domanda sostenuta, inclusa l’espansione dell’e-commerce.

Il Commercial Market Outlook 2021 di Boeing prevede un aumento della domanda di cargo dedicati, inclusi modelli nuovi e convertiti. Entro il 2040, la global freighter fleet sarà più grande del 70% rispetto alla flotta pre-pandemia, con la freighter fleet del Medio Oriente in crescita dell’87%, afferma Boeing.

I due nuovi aeromobili Boeing 777F saranno consegnati rispettivamente ad aprile e giugno 2022. Emirates SkyCargo è stato il cliente di lancio del Boeing 777F e l’aereo è stato al centro delle operazioni del vettore dal 2009.

Nel corso degli anni, il Boeing 777F è stato un pilastro fondamentale delle operazioni di Emirates SkyCargo, con l’aeromobile che opera voli di linea e charter verso destinazioni in sei continenti. Anche il Boeing 777F ha svolto un ruolo importante nella risposta alla pandemia del vettore, aiutando a fornire merci vitali in tutto il mondo. Il range dell’aereo e le capacità di carico utile consentono di trasportare rapidamente ed efficientemente spedizioni sensibili al tempo e alla temperatura dall’origine alla destinazione.

Emirates SkyCargo ha annunciato inoltre che convertirà anche quattro Boeing 777-300ER della compagnia aerea in freighter tra il 2023 e il 2024.

Emirates SkyCargo ha infatti firmato un accordo con Israel Aerospace Industries (IAI) per la conversione di quattro aerei passeggeri Boeing 777-300ER in full freighters. L’accordo include anche un’opzione per ulteriori Boeing 777-300ER conversions in una fase successiva. Il programma di conversione per i quattro velivoli inizierà all’inizio del 2023 e dovrebbe concludersi nel 2024, con ogni velivolo che impiegherà circa cinque mesi per il processo.

Le payload capabilities del velivolo convertito sono molto vicine a quelle dei Boeing 777F production freighters.

“IAI è orgogliosa di collaborare con le menti più brillanti della regione per creare soluzioni alla domanda globale di aerei cargo”, ha affermato Boaz Levy, CEO e presidente di IAI. “Il gruppo Aviation di IAI, leader mondiale nelle conversioni cargo, sta attualmente convertendo il primo aereo B777-300ER, insieme a GECAS, al fine di fornire la soluzione più ottimale per l’aumento dell’e-commerce. La decisione di Emirates di selezionare IAI per la conversione dei suoi aerei passeggeri in configurazione cargo è una testimonianza delle capacità professionali di IAI e del riconoscimento internazionale di lunga data di IAI nel campo”.

Oltre ai suoi aerei cargo, Emirates offre cargo capacity nel bellyhold dei suoi passenger aircraft. Durante la pandemia COVID-19, in risposta alla crescente domanda del settore per il trasporto di beni vitali come DPI, forniture mediche e cibo alla luce della riduzione complessiva della capacità cargo globale dovuta alla riduzione delle operazioni di volo passeggeri, Emirates SkyCargo ha introdotto nuovi misure tra cui l’operatività di voli all-cargo sui suoi aeromobili passeggeri (passenger freighters) e la modifica dell’aeromobile Boeing 777-300ER rimuovendo i posti dalla classe economica per creare spazio aggiuntivo per le merci (mini-freighters). Emirates SkyCargo ha attualmente una flotta di 16 mini-freighters.

Con la domanda per air cargo capacity che rimane elevata, Emirates SkyCargo continua a fornire ai clienti la possibilità di trasportare merci su passenger freighters e/o mini freighters.

