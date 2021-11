Pratt & Whitney Canada annuncia la nuova serie di motori PW127XT

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi la sua nuova regional turboprop PW127XT engine series, progettati con i materiali e le tecnologie più recenti per offrire il livello successivo di efficienza, time-on-wing e servizio. L’azienda ha celebrato il lancio con ATR, con il motore PW127XT-M appositamente costruito per offrire un’affidabilità di prim’ordine e un maggiore valore per gli aeromobili ATR 42/72 (leggi anche qui).

“Sin dalla sua istituzione, ATR si è rivolta esclusivamente a Pratt & Whitney per alimentare la sua flotta di velivoli regionali”, ha affermato Maria Della Posta, presidente di Pratt & Whitney Canada. “Siamo lieti di lanciare questo nuovo entusiasmante motore PW127XT-M con ATR. Ottimizzato per la famiglia di velivoli ATR 42/72, offrirà un significativo miglioramento dei costi operativi, estendendo la già impressionante economia operativa e la sostenibilità di questo turboelica regionale”.

“Lanciata mentre ATR festeggia il suo 40° anniversario, la serie di motori PW127XT si basa sul successo del motore PW127M. Abbiamo iniettato in questo nuovo motore PW127XT-M le conoscenze acquisite dalla storia di trasformazione e innovazione continua di Pratt & Whitney e oltre 2,5 miliardi di ore di esperienza operativa per fornire un cambiamento radicale nelle prestazioni e nel servizio clienti, che aiutano i clienti delle compagnie aeree regionali a raggiungere i loro business goals”, ha proseguito Della Posta.

“Ridurre i cash operating costs e migliorare la sostenibilità sono le due priorità principali dei nostri clienti delle compagnie aeree regionali”, ha affermato Stefano Bortoli, CEO di ATR. “Abbiamo goduto di un eccezionale livello di collaborazione con Pratt & Whitney Canada nello sviluppo del motore PW127XT-M e siamo lieti di offrire una dynamic airframe and powerplant solution ai clienti di tutto il mondo”.

La comprovata capacità di Pratt & Whitney Canada di fornire motori affidabili e di classe mondiale e nuova tecnologia significa che il motore PW127XT-M offre maggiori risparmi ai clienti.

Nello specifico:

– 40% extended time on wing, con miglioramenti sia per engine overhaul intervals che hot section inspections rispetto al PW127M.

– 20% in meno di costi di manutenzione, con solo due scheduled engine events in 10 anni (in base alla durata tipica delle missioni e a 2.000 ore di volo all’anno).

“Siamo al servizio del settore aereo regionale da oltre 40 anni”, ha affermato Della Posta. “Con questa conoscenza, abbiamo sviluppato un programma di manutenzione del motore personalizzato per la serie di motori PW127XT, su misura per ogni ambiente, missione e livello di esperienza per la massima tranquillità”.

Attraverso il Fleet Management Program (FMP) personalizzato di Pratt & Whitney Canada per la serie di motori PW127XT, i clienti possono massimizzare il valore del motore sbloccando la sua piena capacità di volo. In qualità di produttore di motori, Pratt & Whitney Canada può fornire il livello ottimale di valore e supporto.

“La serie di motori PW127XT beneficerà di nuove soluzioni all’interno del nostro FMP leader del settore per flotte di ogni dimensione, nonché di soluzioni innovative per i lessor, offrendo soluzioni ottimizzate per ogni tipo di cliente”, ha affermato Della Posta. I clienti della serie di motori PW127XT beneficeranno anche della rete di assistenza clienti di livello mondiale di Pratt & Whitney Canada, dedicata a mantenere gli aerei in volo, ovunque nel mondo e in qualsiasi momento.

I turboelica regionali consumano il 40% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di emissioni di CO2 rispetto ai jet regionali su voli fino a 400 miglia nautiche. Il motore PW127XT-M si basa sul vantaggio di propulsione economico e sostenibile degli attuali velivoli con motore PW127M, con un miglioramento del 3% nella fuel efficiency. Come tutti i motori Pratt & Whitney Canada, i motori PW127XT-M sono certificati fino a un 50% sustainable aviation fuel blend.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)