L’ordine di ALC per 111 aeromobili Airbus lancia il Sustainability Fund

Air Lease Corporation (ALC) ha firmato una lettera di intenti (LoI) che copre tutte le famiglie Airbus, evidenziando la potenza dell’intera gamma di prodotti dell’azienda. L’accordo riguarda 25 A220-300, 55 A321neo, 20 A321XLR, quattro A330neo e comprende sette A350F. L’ordine che sarà finalizzato nei prossimi mesi, rende ALC con sede a Los Angeles uno dei maggiori clienti e lessor di Airbus, con il più grande portafoglio ordini di A220. Fondata nel 2010, ALC ha ordinato fino ad oggi un totale di 496 aeromobili Airbus.

Con questo ordine, ALC e Airbus stanno lanciando una multi-million dollar ESG fund initiative che contribuirà agli investimenti in sustainable aviation development projects che in futuro saranno aperti a più parti interessate, dalla aircraft leasing and financing community e oltre.

“Questo nuovo annuncio è il culmine di molti mesi di duro lavoro e dedizione da parte di entrambe le organizzazioni per ottimizzare e mettere a punto le dimensioni e la portata di questa grande transazione di aeromobili, in vista della rapida crescita della domanda globale delle compagnie aeree per modernizzare le loro flotte di jet attraverso l’ALC leasing medium”, afferma Steven F Udvar-Hazy, Executive Chairman of Air Lease Corporation. “Dopo lunghe e dettagliate consultazioni con diverse dozzine di nostri strategic airline customers in tutto il mondo, stiamo concentrando questo ordine completo sui tipi di aeromobili più desiderabili e richiesti, che coprono le famiglie A220, A321neo, A330neo e A350. ALC è leader di mercato internazionale in ciascuna di queste categorie della più moderna gamma di prodotti Airbus. Queste aggiunte pluriennali di risorse aeronautiche di nuova tecnologia al portafoglio in espansione di ALC ci consentiranno di aumentare i nostri ricavi e la nostra redditività, soddisfacendo al contempo le esigenze dei nostri clienti delle compagnie aeree”.

Udvar-Hazy ha aggiunto: “ALC è stato il cliente di lancio per le popolarissime versioni A321LR e XLR. Ora diventiamo il lessor di lancio per l’A350F e di gran lunga il più grande lessor customer per l’A220. Avevamo la visione di essere i primi ad adottare l’A321 e siamo convinti di aver fatto di nuovo la scelta giusta sull’A220 e sull’A350F, rispondendo a ciò che vediamo di cui il mercato avrà bisogno nel periodo di ripresa a venire. Inoltre, siamo molto entusiasti di aver siglato una partnership per un fondo di sostenibilità che contribuirà al futuro verde per il nostro settore”.

“Con questo importante ordine, sottolineiamo la nostra fiducia non solo nel forte futuro e nella crescita del trasporto aereo commerciale globale, ma nel modello di business di ALC, nelle nostre specifiche decisioni di acquisto di aeromobili tra cui, per la prima volta, il nuovo A350 Freighter e infine, secondo la nostra visione a lungo termine, ordinare nuovi aeromobili è un investimento ottimale del nostro capitale azionario”, ha affermato John Plueger, CEO e presidente di Air Lease Corporation. “Inoltre, noi e Airbus annunciamo con la presente la prima iniziativa ESG congiunta in assoluto nell’approvvigionamento di aeromobili creando un fondo multimilionario per sustainable aviation development projects fondamentali per il futuro”.

“Questo è un annuncio importante per Airbus nel 2021. L’ordine di ALC segnala che stiamo andando oltre la stasi del Covid. Con lungimiranza, ALC sta consolidando il suo portafoglio ordini per i tipi di aeromobili più desiderabili mentre usciamo dalla crisi e, in particolare, ha visto il formidabile valore che l’A350F apporta al mercato cargo. L’approvazione di ALC conferma l’entusiasmo globale che vediamo per questo salto di qualità nel freighter space e applaudiamo alla sua perspicacia nel selezionarlo e nel battere tutti al traguardo per il primo A350F order announcement. Inoltre, abbiamo deciso di rendere la nostra visione dell’aviazione sostenibile parte di questo accordo, che è una priorità per entrambi”, ha affermato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“L’A220 è l’unico aeromobile appositamente costruito per il 100-150 seat market. Offre una fuel efficiency migliore del 25% e con comfort dei passeggeri widebody in un aereo a corridoio singolo. La famiglia A321, che include la versione XLR, con range fino a fino a 4.700 nm e un consumo di carburante ridotto del 30%, in combinazione con l’A330neo sono partner ideali per il cosiddetto segmento di mercato medio.

L’A350F, basato sul long range leader più moderno al mondo, ottimizzato per le operazioni cargo, offre un consumo di carburante inferiore di almeno il 20% rispetto alla concorrenza ed è l’unico aereo cargo di nuova generazione pronto per i 2027 ICAO CO2 emissions standards”, afferma Airbus.

