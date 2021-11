News Brevi – 15.11.2021

AERONAUTICA MILITARE: IN SARDEGNA ELICOTTERO HH-139A SOCCORRE QUATTRO CACCIATORI RIMASTI ISOLATI – Un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare è intervenuto nella serata di ieri per recuperare quattro cacciatori rimasti isoltati in un’area a nord di Villa San Pietro (CA) a causa del maltempo. L’elicottero, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Decimomannu (CA), sede dell’80° Centro Combat SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo. Raggiunta l’area di operazioni, l’equipaggio ha recuperato tramite l’uso del verricello i quattro uomini che avevano trovato riparo in un ovile nella zona. Grazie all’uso dei visori notturni NVG (Night Vision Goggles) il recupero dei quattro è avvenuto in completa sicurezza ed una volta terminato l’elicottero si è diretto presso l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari. La richiesta di intervento, effettuata dalla Prefettura di Cagliari, è stato autorizzata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere. Si tratta del primo intervento reale realizzato dall’equipaggio dell’80° Centro CSAR di Decimomannu con l’elicottero HH-139A di recente acquisizione, gli ultimi elicotteri di nuova generazione in dotazione al Centro SAR sono infatti arrivati all’inizio dell’estate presso l’aeroporto militare di Decimomannu (CA). Non si tratta dell’unico intervento effettuato oggi dagli equipaggi in prontezza d’allarme dell’Aeronautica Militare. Nelle stesse ore, infatti, un velivolo da trasporto Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino (RM) ha effettuato un volo sanitario d’urgenza da Lamezia Terme a Ciampino in favore di un bambino di due anni in imminente pericolo di vita. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro ed autorizzato è coordinato dalla Sala Situzioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, ha permesso il trasporto del bimbo in culla termica dall’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DASSAULT: ENTRA IN VIGORE IL RAFALE CONTRACT CON L’EGITTO – È entrato in vigore il contratto per l’acquisizione da parte dell’Egitto di 30 Rafale aggiuntivi per equipaggiare la sua forza aerea. Annunciato il 4 maggio (leggi anche qui), questo contratto completa la prima acquisizione di 24 Rafale, firmata nel 2015, e porterà a 54 il numero di Rafale operati dall’aeronautica egiziana, seconda al mondo, dopo l’aeronautica francese, ad operare tale una flotta di Rafale. “Stabilisce una nuova pietra miliare nella partnership strategica tra Egitto e Francia e rafforza i legami storici forgiati con Dassault Aviation da quasi cinquant’anni. Dimostra anche la soddisfazione delle autorità egiziane per la regolare esecuzione del primo contratto. Infine, conferma l’eccellenza tecnologica e operativa del Rafale e il suo successo nell’esportazione”, afferma Dassault. “In un contesto geopolitico impegnativo, l’Egitto ha scelto il Rafale per garantire il suo ruolo di attore chiave nell’arena regionale e internazionale, in piena sovranità. Questo è un onore per Dassault Aviation e i suoi partner, che sono pienamente impegnati a soddisfare le aspettative delle autorità egiziane”, ha affermato Eric Trappier, presidente e CEO di Dassault Aviation.

IBERIA: TRE A330 SARANNO CONVERTITI IN MRTT – Nell’ambito dell’accordo firmato tra il Ministero della Difesa e Airbus, tre aeromobili Iberia Airbus A330 andranno al Ministero della Difesa per essere successivamente trasformati in Airbus A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport). Iberia consegnerà nei prossimi giorni il primo di questi velivoli, che opererà prima in configurazione da trasporto per poi essere modificato come MRTT (leggi anche qui). I tre velivoli saranno convertiti presso le strutture Airbus di Getafe (Spagna) e la consegna del primo aereo tanker completamente convertito è prevista per il 2023. Il contratto prevede, oltre a questi tre Airbus A330, l’acquisizione da Iberia di equipaggiamwnti di terra per fornire servizi di assistenza agli aeromobili in base. La compagnia aerea formerà anche piloti, personale di cabina e tecnici di manutenzione e fornirà servizi di manutenzione online fino al 2023. In particolare, la compagnia aerea ha già iniziato l’addestramento di diversi piloti e TCP del Gruppo 45 dell’Esercito dell’Aire, situato presso la base di Torrejón, Madrid, che opererà questa flotta.

DELTA E LATAM AMPLIANO IL CODESHARE – Delta Air Lines e LATAM Airlines Group aggiungeranno congiuntamente più di 20 rotte internazionali tra gli Stati Uniti e il Sud America e amplieranno anche i collegamenti verso un ampio numero di destinazioni nazionali e regionali dai loro hub di Atlanta; Santiago, Cile; Lima, Perù; Bogotà, Colombia; San Paolo/Guarulhos, Brasile. Delta sta ora inserendo il suo codice su 12 rotte internazionali gestite dal Gruppo LATAM tra il Sud America e le città degli Stati Uniti in cui i clienti possono accedere ai collegamenti, tra cui Miami e Orlando, e gli hub di Delta a Boston, New York JFK e Los Angeles. Inoltre, Delta sta aggiungendo il suo codice a sei rotte interregionali in Sud America e quattro nuove destinazioni nazionali in Cile. L’accordo a sua volta prevede che il Gruppo LATAM inserisca il proprio codice su otto rotte internazionali gestite da Delta tra il Sud America e gli Stati Uniti, inclusi gli hub JFK di Atlanta e New York, dove la compagnia aerea offre collegamenti verso una serie di destinazioni nazionali e globali statunitensi. In totale, l’accordo consente collegamenti con oltre 40 destinazioni in codeshare in Sud America, coprendo i mercati domestici di Brasile, Cile, Perù, Colombia ed Ecuador, la rete regionale e le rotte internazionali Sud America-Stati Uniti gestite da Delta e LATAM, insieme a più di 70 rotte nazionali statunitensi gestite da Delta. Entrambe le compagnie aeree amplieranno la loro attuale rete in codeshare nei prossimi mesi. “Delta è impegnata più che mai nel fornire ai nostri clienti opzioni di viaggio ampliate e un servizio pluripremiato. L’estensione del nostro accordo di codeshare con il Gruppo LATAM consente a Delta di espandere la nostra rete di rotte e i vantaggi per i clienti proprio quando le frontiere sono state riaperte e i clienti viaggiano di nuovo liberamente”, ha affermato Alain Bellemare, President International, Delta Air Lines. “Non vediamo l’ora di presentare un maggior numero di nostri clienti all’eccezionale servizio e alla rete di rotte complementari del Gruppo LATAM e di accogliere più clienti LATAM a bordo dei nostri voli tra il Sud America e gli Stati Uniti”. “Questo accordo di codeshare è un segno della profondità dell’accordo strategico tra LATAM e Delta, che offre la più grande rete di collegamenti del continente, con orari migliori, sicurezza e un servizio pluripremiato di livello mondiale”, ha affermato Marty St. George, CCO di LATAM Airlines Group. Come parte di questo accordo e sulle nuove rotte in codeshare, i soci LATAM Pass e SkyMiles accumuleranno miglia/punti nei rispettivi programmi frequent flyer.

PRATT & WHITNEY CANADA ANNUNCIA CINQUE NUOVE DESIGNATED MAINTENANCE FACILITIES – Pratt & Whitney Canada, business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato di aver nominato cinque nuove Designated Maintenance Facilities (DMF) per servire i clienti a Singapore, Australia, Hong Kong, Filippine e Svizzera. Fornendo line maintenance and mobile repair services, le nuove DMF sono tutte strutture di manutenzione di proprietà e gestite da Jet Aviation. I nuovi DMF sono: Jet Aviation Singapore, Singapore; Jet Aviation Cairns, Cairns, Australia; Jet Aviation Hong Kong, Lantau, Hong Kong; Jet Aviation Manila, Pasay City, Filippine; Jet Aviation Basilea, Basilea, Svizzera. “L’annuncio di oggi porta a 22 il numero di DMF di Pratt & Whitney Canada che servono elicotteri e regional, general and business aviation operators, situati in Nord e Sud America, Europa e Asia”, ha affermato Satheeshkumar Kumarasingam, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “La nostra rete DMF è un elemento fondamentale della nostra strategia per fornire ai nostri clienti local and personalized line maintenance and mobile repair services. Da quando abbiamo introdotto il nostro primo DMF nel 2017, abbiamo ampliato la rete alle aree in cui esiste la domanda”. “Jet Aviation è lieta di essere stata nominata Designated Maintenance Facility for Pratt & Whitney Canada”, afferma Joe Reckling, senior vice president, Regional Operations – Asia Pacific for Jet Aviation. “Godiamo di uno stretto rapporto di lavoro e siamo entusiasti di questa opportunità di rafforzare il nostro supporto per i nostri clienti dell’aviazione commerciale e d’affari. Siamo orgogliosi di essere un collaboratore di Pratt & Whitney Canada, poiché entrambi lavoriamo per fornire le migliori soluzioni ai nostri clienti a livello globale”.

ETIHAD AIRWAYS MAIN PARTNER DI TRAVEL HASHTAG – Per il secondo anno consecutivo Etihad Airways sarà il principale partner di Travel Hashtag, il format itinerante che mixa business networking e momenti di speech visionari in un contesto informale e professionale al tempo stesso. “Travel Hashtag è un appuntamento che ci trova in sintonia grazie al suo spirito dinamico ed alla sua formula innovativa. Un evento diffuso dove è piacevole, facile ed immediato incontrare partner per condividere programmi, idee e opinioni sui futuri trend del turismo”, spiega Antonella Cataldi, Country Manager Italy di Etihad Airways, tra i guest speaker dell’edizione milanese in programma martedì 16 novembre in presenza ed in diretta streaming. “Registriamo un aumento della domanda di viaggio che ci fa guardare ai mesi futuri con ottimismo”, continua Cataldi. “La priorità del momento per Etihad Airways resta quella di rispondere con agilità alle aspettative dei viaggiatori tramite il Wellness Program, lavorando con lo spirito innovativo che ci contraddistingue. Siamo stati tra i primi vettori a sperimentare lo IATA Travel Pass, abbiamo messo a punto iniziative specifiche introducendo il servizio Verified to Fly e fatto importanti progressi nel campo della sostenibilità e del digitale”.

HELLOFLY: NUOVE ROTTE DA TRAPANI E COMISO PER MALTA – HelloFly, già leader per quanto riguarda operazioni charter ad hoc e servizi personalizzati dedicati alle società sportive, conferma il lancio dei collegamenti dagli aeroporti Vincenzo Florio di Trapani e Pio La Torre di Comiso per Malta grazie ad una programmazione che coprirà l’intero periodo delle festività natalizie. Il 24, 27 e 30 dicembre ed il 2 gennaio Hellofly, partner di Nyxair, collegherà il sud-est ed il nord-ovest della Sicilia con l’aeroporto internazionale di Malta, grazie all’attivazione di due nuove rotte pensate sia per stimolare il traffico leisure verso Malta durante le festività sia per favorire in rientro in famiglia dei tanti lavoratori lontani dai propri cari. “Volare da Comiso e Trapani a Malta costerà a partire da 45,00 Euro tasse incluse con la promozione lancio, snack incluso e la possibilità di portare con sé in cabina un bagaglio a mano di 8 kg, imbarcando gratuitamente in stiva un collo da 15 kg”, spiega Domenico Foggetti, Direttore Commerciale di HelloFly. I voli, già prenotabili sul sito www.hellofly.it, saranno operati da un aeromobile Saab 2000, bimotore turboelica executive da 50 posti tra i più sicuri e veloci sul mercato.

ANA: AEREO CON LIVREA SPECIALE “DEMON SLAYER” – All Nippon Airways (ANA) presenterà l’arte e i personaggi della serie TV anime “Demon Slayer” attraverso una speciale promozione limitata. Oltre a un aereo appositamente dipinto raffigurante i personaggi dello spettacolo, i voli domestici offriranno bicchieri di carta a tema Demon Slayer e speciali paper toys per bambini. Nell’ambito della collaborazione, prevista per un anno a partire dal 1° dicembre 2021, gli episodi dello spettacolo saranno disponibili anche come intrattenimento a bordo sui voli domestici e internazionali. “Siamo entusiasti di collaborare con Demon Slayer per generare entusiasmo e condividere la cultura giapponese con un pubblico più ampio”, ha affermato Junko Yazawa, Senior Vice President, Customer Experience Management & Planning, ANA. “In ANA, siamo costantemente alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza di viaggio, attraverso l’espansione del nostro servizio pluripremiato, l’estensione dei nostri protocolli di igiene e nuove esperienze di intrattenimento. Siamo fiduciosi che quando il nostro Demon Slayer-themed aircraft entrerà in servizio nel gennaio 2022, offriremo un’esperienza di volo unica”. Lo specially painted aircraft “Demon Slayer” Jet (introdotto su voli domestici da fine gennaio 2022) sarà un B767-300ER (marche di registrazione: JA616A) e per commemorare questa collaborazione speciale, il design presenterà i personaggi dell’anime. I servizi di bordo includono una copertura per poggiatesta e grembiuli in edizione limitata per gli assistenti di volo e annunci esclusivi in volo da parte dei personaggi. Mentre il design e il tipo di aeromobile devono ancora essere decisi, un secondo jet entrerà in servizio entro questo anno fiscale. In futuro è previsto anche uno scenic flight.

IATA NOMINA IL NUOVO CHIEF ECONOMIST – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Marie Owens Thomsen entrerà a far parte dell’Associazione come Chief Economist dal 4 gennaio 2022. Owens Thomsen proviene da Banque Lombard Odier, dove è stata Head of Global Trends and Sustainability dal 2020. In precedenza è stata a lungo Global Head of Investment Intelligence (2011-2020) presso Indosuez Wealth Management. “Il lavoro di Marie su questioni macroeconomiche con un focus sulla sostenibilità la preparerà ad affrontare i principali problemi dell’aviazione, vale a dire il recupero da COVID-19 e la sostenibilità. Proveniente dal settore dell’aviazione, porterà nuove preziose intuizioni e prospettive. Sono fiducioso che manterrà la reputazione di IATA per objective reporting and analysis, essenziali per spiegare il contributo dell’aviazione all’economia globale e sostenere le politiche di cui le compagnie aeree hanno bisogno per avere successo”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “Mi sto unendo a IATA per contribuire al settore dell’aviazione, che è stato un formidabile motore di crescita economica a lungo termine. Lo farò con un approccio di ricerca che identifica i fattori causali per problemi critici e le loro soluzioni ad alta priorità”, ha affermato Owens Thomsen.

LUFTHANSA TECHNIK: ACCORDO CON ROYAL JORDANIAN – Royal Jordanian e Lufthansa Technik AG hanno firmato un accordo riguardante comprehensive component maintenance per l’intera flotta Airbus A320 Family della compagnia aerea. Per un periodo di cinque anni, Lufthansa Technik fornirà il suo Total Component Support (TCS) compreso il supporto per le parti di ricambio, il pool di parti e i servizi di supporto homebase per un totale di cinque A319, sei A320 e due A321. In linea con TCS, gli esperti di Lufthansa Technik si occuperanno di tutti gli aspetti della fornitura di componenti alla flotta di Royal Jordanian. Questo spettro completo di servizi garantirà la massima disponibilità di aeromobili Royal Jordanian. Come pacchetto di servizi personalizzato, TCS è esattamente su misura per le esigenze specifiche della compagnia aerea. Il vicepresidente e CEO di Royal Jordanian, Samer Majali, ha dichiarato: “Lufthansa Technik e Royal Jordanian sono stati partner negli ultimi anni e siamo lieti di costruire su questa partnership per i prossimi cinque anni”. “Royal Jordanian è uno dei nostri partner a lungo termine in Medio Oriente, sono orgoglioso di estendere questa eccezionale cooperazione anche in futuro”, ha affermato Kai-Stefan Röpke, Vice President Corporate Sales Europe, Middle East and Africa, Lufthansa Technik. Il nuovo contratto TCS si basa su un precedente accordo in cui Lufthansa Technik ha fornito componenti MRO per Royal Jordanian dal 2017. Nel 2019, i due partner hanno esteso la loro collaborazione anche ai componenti del motore turbofan CFM56. La flotta della famiglia A320 di Royal Jordanian si affida anche a Lufthansa Technik per le revisioni dei suoi carrelli di atterraggio.

SAAB: CONTRATTO PER NUOVI UNDERWATER ROBOT – Saab, leader mondiale nella robotica subacquea, ha accettato di vendere 10 dei suoi nuovi electric work remotely operated vehicles (eWROV), comprese ulteriori opzioni, alla principale azienda di robotica marina, Ocean Infinity. L’eWROV è l’ultima aggiunta al portafoglio subacqueo di Saab Seaeye, utilizzato in una varietà di settori energetici offshore, scienza oceanica e difesa. È il culmine di quattro anni di ricerca e sviluppo, che hanno portato ad un ROV più grande e potente rispetto a quelli progettati per lavori leggeri e attività di osservazione.