ENAC: 8 ottobre Giornata nazionale “Per non dimenticare”

L’8 ottobre di ogni anno si celebrerà la Giornata nazionale “Per non dimenticare”, in memoria delle vittime dell’incidente di Linate dell’8 ottobre 2001 in cui persero la vita 118 persone e come occasione per promuovere la sicurezza.

Un percorso proposto dal Presidente dell’ENAC Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma e dal Direttore Generale Alessio Quaranta e accolto favorevolmente dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini e dalle commissioni parlamentari competenti. L’emendamento è stato inserito in sede di conversione del decreto legge trasporti, congiuntamente, dalle Presidenti della Commissione Trasporti della Camera, onorevole Raffaella Paita, e della Commissione Ambiente della Camera, onorevole Alessia Rotta.

La giornata “Per non dimenticare” è stata istituita per ricordare le vittime degli incidenti e per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alla sicurezza nei trasporti, alla centralità del passeggero, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ogni singolo individuo.

“La memoria va sempre coltivata per evitare che altre tragedie accadano ancora. L’8 ottobre sia il giorno dedicato alle celebrazioni, ma anche alla cultura della sicurezza dei trasporti e, in particolare, dell’aviazione civile”, afferma il Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma.

(Ufficio Stampa ENAC)