Airbus: nuovi annunci per Flight Hour Services (FHS) e Skywise Health Monitoring

Due nuove compagnie aeree clienti africane hanno scelto i Flight Hour Services (FHS) di Airbus per supportare le rispettive flotte Airbus: Air Tanzania per i suoi A220 e Uganda Airlines per i suoi A330neo.

Queste due compagnie aeree beneficeranno di servizi completi sui materiali, tra cui il magazzino in loco, l’accesso ai pool di ricambi Airbus e ai components engineering and repair services in tutto il mondo. Airbus garantirà la disponibilità dei pezzi di ricambio, generando valore attraverso una maggiore disponibilità della flotta e risparmi sui costi di manutenzione operativa.

Le loro selezioni segnano i primi clienti africani per FHS di Airbus su due nuovi tipi di aeromobili, l’A220 e l’A330. Aumentano inoltre l’impronta FHS di Airbus nel continente africano, dimostrando ulteriormente la crescente fiducia riposta nei servizi di Airbus, sia per le flotte Widebody che per quelle a corridoio singolo.

FHS di Airbus aiuta a garantire l’entrata in servizio della flotta attraverso un facile maintenance set-up e l’accesso a un industrial set-up consolidato, massimizzando la disponibilità dell’aeromobile attraverso l’affidabilità dei componenti.

In particolare, per i clienti A220 FHS offre un’ampia disponibilità di scorte, sia per la gestione in loco che per il pooling delle parti, e una dedicated operational supply chain che già supporta la crescente base di clienti del tipo.

Nel complesso, la flotta globale di Airbus coperta da FHS è aumentata di oltre il 25% negli ultimi due anni fino a superare i 1.100 velivoli, confermando l’importanza delle soluzioni flessibili “power-by-hour” per le compagnie aeree per garantire operazioni efficienti e contenere i costi.

Middle East Airlines diventa il 50° cliente per Airbus Skywise Health Monitoring

Middle East Airlines (MEA) ha firmato un accordo per entrare a far parte della comunità di Skywise Health Monitoring (SHM) users. Il cliente Airbus di lunga data sarà la cinquantesima compagnia aerea che utilizza questo strumento innovativo per ottimizzare la manutenzione delle sue flotte. SHM supporterà i team di manutenzione e ingegneria della compagnia aerea consentendo la gestione in tempo reale degli eventi e la risoluzione dei problemi.

Utilizzando la Skywise aviation data platform, SHM raccoglie e centralizza alerts, flight-deck effects, maintenance messages, ecc., assegna loro la priorità, correla eventuali guasti con le relative procedure di risoluzione dei problemi. Evidenzia inoltre gli impatti operativi, fornisce la maintenance history del sistema (dal logbook e da MIS (Maintenance Information System) information raccolte attraverso Skywise Core e archiviate nel data lake), consentendo un monitoraggio efficace degli alerts. Inoltre, può aiutare le compagnie aeree a prevedere che strumenti e parti siano disponibili più vicino all’aeromobile.

MEA utilizzerà la soluzione per l’intera flotta. La compagnia aerea con base a Beirut opera una flotta composta esclusivamente da velivoli Airbus, composta da aeromobili della famiglia A320 e A330.

L’SHM di Airbus consente alle compagnie aeree di risparmiare tempo e costi associati alla manutenzione non programmata. SHM si interfaccia anche con Skywise Predictive Maintenance (SPM) e Skywise Reliability (SR) per fornire una integrated user experience. Inoltre, è pronto per sfruttare le potenti funzionalità del nuovo on-board Flight Operations and Maintenance Exchanger (“FOMAX”) data router, in grado di acquisire e registrare oltre 24.000 real-time aircraft parameters per analisi successive.

(Ufficio Stampa Airbus)