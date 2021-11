Leonardo: si rafforza la presenza dell’AW169 nell’energy industry sector

Il Leonardo AW169 light intermediate twin engine helicopter rafforza ulteriormente la sua presenza sul mercato globale e il suo successo nel settore dell’industria energetica con la vendita di quattro velivoli a Bestfly, Angola. Questo contratto segna l’ingresso dell’AW169 nel mercato africano con il primo acquisto da un importante operatore locale.

“L’introduzione dell’AW169 da 4,6/4,8 tonnellate è un significativo impulso alle operazioni aeree di Bestfly in Angola. Condurrà il trasporto di passeggeri e attrezzature nel settore energetico sfruttando le ultime tecnologie e la navigation/mission avionics, le ultime certificazioni e standard di sicurezza, prestazioni eccezionali, la cabina più grande della sua categoria e un moderno approccio alla manutenzione”, afferma Leonardo.

“Questo contratto è una grande pietra miliare per BestFly nella sua strategia di crescita sostenibile. Vorremmo ringraziare Leonardo per il suo grande supporto nel mettere insieme questo accordo. Siamo fiduciosi che l’AW169 sarà una grande aggiunta alla nostra flotta, migliorando le capacità delle nostre operazioni off-shore e on-shore. Vorremmo anche ringraziare i nostri clienti per il loro continuo supporto e fiducia, che ci hanno permesso di continuare a crescere più forti in futuro”, ha affermato Bestfly.

Ordini e opzioni per quasi 290 elicotteri AW169 sono stati firmati da oltre 90 clienti in più di 30 paesi in tutto il mondo fino ad oggi per una vasta gamma di applicazioni, tra cui air ambulance, law enforcement, executive/corporate and offshore transport, electronic newsgathering, training, military and utility roles. Nel settore dell’industria energetica, supportando oil and gas o wind farm, l’AW169 si è già dimostrato vincente in Europa e in Medio Oriente. Più di 130 unità sono state consegnate in tutto il mondo e hanno registrato più di 90.000 ore di volo.

(Ufficio Stampa Leonardo)