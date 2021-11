Airbus: 408 velivoli, compreso il primo A350F, ordinati al Dubai Airshow

Nel primo grande salone aereo dopo la pandemia COVID-19 di due anni fa, i clienti hanno dimostrato fiducia nella ripresa del settore dell’aviazione e anche in Airbus, piazzando ordini e impegni per un totale di 408 velivoli (269 ordini fermi e 139 impegni). Gli accordi coprono l’intera gamma di famiglie di velivoli commerciali, incluso un primo impegno per il derivato cargo A350F.

In un evento pre-fiera, Airbus ha lanciato il suo ultimo global market forecast, delineando il progressivo spostamento della domanda dalla crescita della flotta al ritiro accelerato di aeromobili più vecchi e meno efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, con la conseguente necessità di circa 39.000 velivoli passeggeri e cargo di nuova costruzione (leggi anche qui). Di questi, 15.250 aeromobili (circa il 40%) sono destinati alle sostituzioni.

Con l’Expo Universale degli Emirati Arabi Uniti che presenta i temi Mobility, Sustainability and Opportunity, alla vigilia dell’airshow Airbus ha illuminato il Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo, mostrando il suo scopo aziendale – “Pioneering sustainable aerospace for a safe and united world” – sulla facciata di questo iconico punto di riferimento di Dubai, in un momento in cui il collegamento con persone e culture non è mai stato così importante.

Il giorno di apertura della fiera, le compagnie aeree del portafoglio di Indigo Partners hanno effettuato un ordine fermo per 255 aeromobili della famiglia A321neo, di cui 29 XLR. La composizione degli ordini è la seguente: Wizz Air 102 (75 A321neo + 27 A321XLR); Frontier 91 (A321neo); Volaris 39 (A321neo); JetSMART 23 (21 A321neo + 2 A321XLR).

Il secondo giorno ha visto Air Lease Corporation firmare un impegno per 111 aeromobili che coprono l’intera gamma di famiglie di aeromobili, tra cui il nuovo A350 Freighter (25 A220-300, 55 A321neo, 20 A321XLR, quattro A330neo, sette A350F). Insieme agli ordini, ALC e Airbus hanno annunciato il primo joint ESG scheme in aircraft procurement – un joint Sustainability Fund – per promuovere soluzioni di decarbonizzazione del settore.

Il terzo giorno, Jazeera Airways si è impegnata per 28 A321neo e la nigeriana Ibom Air è diventata un nuovo cliente Airbus con un ordine fermo per 10 A220.

Per quanto riguarda la difesa, Airbus ha venduto due ulteriori Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) alla United Arab Emirates Air Force and Air Defence e si è assicurata un nuovo export order per due A400M new generation airlifters dall’Indonesian Ministry of Defence.

Alla fiera, Airbus ha anche evidenziato la sua ambizione di svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per la mobilità aerea urbana, sfruttando partnership e tecnologie per portare un prodotto sul mercato entro il 2025.

