Il Ministero della Difesa indonesiano ordina due Airbus A400M

Il Ministero della Difesa indonesiano ha ordinato due Airbus A400M in multirole tanker and transport configuration.

Il contratto, che entrerà in vigore nel 2022, porterà il numero totale di operatori A400M a dieci nazioni. L’accordo include un pacchetto completo di supporto per la manutenzione e la formazione. È stata inoltre firmata una lettera di intenti per la futura acquisizione di altri quattro velivoli A400M.

“Questo nuovo ordine amplierà ulteriormente l’impronta dell’A400M nella regione Asia-Pacifico. L’A400M offre capacità eccezionali all’Indonesia, fornendo alla sua forza aerea la piattaforma perfetta per trasportare carichi grandi e pesanti in aree remote e moltiplicando la sua proiezione aerea grazie a capacità di rifornimento aereo affidabili”, ha affermato Michael Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space.

Capace di operare da piste irregolari e corte, l’A400M rafforzerà le capacità di trasporto aereo dell’aeronautica militare indonesiana per rispondere rapidamente a qualsiasi crisi.

“L’A400M è una piattaforma davvero multiruolo e migliorerà notevolmente le Indonesian Air Force’s tactical air-to-air capabilities. Questo aereo svolgerà un ruolo chiave in altre missioni chiave, tra cui paratrooping and heavy cargo transportation. Stiamo anche valutando l’acquisizione di ulteriori A400M a breve termine, con futuri sviluppi dell’A400M come la lotta agli incendi, un’importante capacità che stiamo esplorando insieme ad Airbus. L’A400M diventerà una risorsa nazionale e la pietra angolare per Human Assistance and Disaster Response missions, oltre alle sue tactical and air-to-air capabilities”, afferma Prabowo Subianto, Minister of Defence of the Republic of Indonesia.

L’A400M può trasportare heavy and outsize loads su distanze strategiche, consegnarli in posizioni tattiche, offrendo allo stesso tempo la capacità aggiuntiva di rifornimento aereo. Una soluzione ideale per soddisfare gli air forces multirole tanker and transport aircraft requirements.

“Con la capacità di volare velocemente e ad altitudini elevate ed estremamente basse, l’A400M è la piattaforma ideale per il refuelling di fighter e altri aerei per mezzo di due underwing refuelling pods. La sua built-in air-to-air refuelling capability consente una rapida riconfigurazione come tanker, rendendolo facilmente adattabile a scenari operativi e missioni mutevoli. Questa adattabilità è unica per l’A400M, che può anche essere rifornito in volo”, afferma Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)