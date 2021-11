News Brevi – 22.11.2021

RYANAIR: “MEGA OFFERTE PER LA CYBER WEEK” – Ryanair ha annunciato oggi (22 novembre) i dettagli del programma di offerte per la Cyber Week, in vendita da oggi, lunedì 22 novembre. “Con un’offerta diversa ogni giorno durante tutta la Cyber Week, i clienti potranno soddisfare la loro voglia di viaggiare da ora fino all’estate 2022. Le offerte verranno rivelate solo a mezzanotte ogni giorno su Ryanair.com, a partire da lunedì 22 novembre. I city break verso le città europee più famose, le fughe invernali verso le località di montagna innevate e le offerte early bird per la tanto ambita vacanza estiva 2022 ti aspettano con tariffe disponibili a partire da soli €9,99 in giorni selezionati. Chiunque sia iscritto alla newsletter di Ryanair riceverà i codici di accesso anticipato direttamente nella propria casella di posta, prima del lancio delle offerte della Cyber Week. Nuove offerte saranno pubblicate ogni 24 ore (potrebbero essere disponibili alcune estensioni speciali per il fine settimana), tuttavia una volta terminate, non saranno più fruibili, quindi tieni d’occhio Ryanair.com per queste imperdibili promozioni e una ripartizione completa delle rotte tra le quali potrai scegliere”. Dara Brady, Direttore Marketing di Ryanair, ha dichiarato: “È stato di nuovo un lungo anno segnato da restrizioni di viaggio. I clienti meritano di realizzare i loro sogni di evasione e con la nostra gamma di offerte Cyber Week, non vediamo l’ora di accogliere famiglie, amici e coppie a bordo dei nostri voli nei prossimi mesi, grazie a queste incredibili e meritate offerte. Abbiamo tariffe a partire da €9,99, city break verso una selezione delle più popolari città d’Europa e anche la nostra fantastica offerta “Acquista un volo, ne riceverai un altro gratis” farà parte di queste strepitose promozioni. Per non vengano perdere queste incredibili offerte a disponibilità e durata limitate, invitiamo i clienti a controllare Ryanair.com ogni giorno per scoprire quali offerte sono attive. Tutti i clienti già iscritti alle newsletter Ryanair riceveranno automaticamente le offerte di accesso anticipato direttamente nella loro casella di posta, e per i clienti che hanno già usufruito di un’offerta Ryanair Cyber Week, suggeriamo di controllare la mail”.

CHINA EASTERN AIRLINES: EVENTO PER PROMUOVERE LA COMPAGNIA E RECLUTARE PERSONALE FRA GLI UNIVERSITARI – China Eastern Airlines è alla ricerca di personale da inserire nel proprio staff. Per questo motivo il prossimo mercoledì organizza, per studenti dell’Università Sant’Anna di Pisa (e, contemporaneamente, per quelli dell’Università cinese di Nankai) una conferenza online in cui racconterà come si svolge il lavoro nella compagnia aerea e verrà presentata la testimonianza del Capitano Diego Benedetto, italiano che lavora per la Compagnia. China Eastern Airlines informa: “Mercoledì 24 novembre dalle 16 alle 17.30 China Eastern Airlines organizza un incontro online (piattaforma zoom) per far conoscere la compagnia aerea agli studenti e agli insegnanti delle Università Sant’Anna di Pisa e l’università cinese di Nankai. L’incontro, dal titolo “Sino-Italian Generation Z in the Live Studio of China Eastern Airlines”, organizzato da Global Times, in collaborazione con China Eastern Airlines, si concentrerà sul tema: “Com’è lavorare in China Eastern Airlines e vivere in Cina?”. All’incontro interverranno, tra gli altri, il Capitano Diego Benedetto e il membro dell’equipaggio di cabina Hu An-Lun che racconteranno ai presenti la vita quotidiana nella compagnia aerea, condividendo le loro esperienze professionali e, soprattutto, anche la loro esperienza di vita in Cina. L’evento è aperto a massimo 35 persone e si svolgerà in italiano e cinese (con traduttore)”.

CONCLUSA CON SUCCESSO ESERCITAZIONE DI NAVE CAVOUR CON A BORDO GLI F-35B – Si è conclusa oggi, nel Mediterraneo Centrale, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, accompagnato per l’occasione dal Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino e dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, una importante attività internazionale che ha visto impegnato il gruppo navale italiano guidato dalla portaerei Cavour, operante con velivoli F-35B della Marina e dell’Aeronautica, e un gruppo navale britannico guidato dalla portaerei Queen Elizabeth, anch’essa operante con F-35B. L’attività aerea a bordo della portaerei Cavour, svolta in piena sinergia tra Marina e Aeronautica, rappresenta una pietra miliare nello sviluppo della capacità nazionale di proiezione dal mare del potenziale offerto dai nuovi velivoli di quinta generazione, gli F-35B. Nave Cavour, reduce da una recente campagna negli Stati Uniti dove ha effettuato una intensa attività addestrativa e mirata alla certificazione del proprio ponte di volo per i nuovi velivoli, ha dimostrato di poter sviluppare, congiuntamente alla sua componente aerea imbarcata, una capacità di nicchia in ambito non solo europeo. Nell’interazione con la portaerei britannica, grazie all’elevato livello di interoperabilità raggiunto, due F-35B italiani sono appontati sulla Queen Elizabeth e contestualmente due F-35B dello US Marine Corps, imbarcati sulla nave inglese, sono appontati sulla portaerei italiana Cavour. L’interazione ha visto anche una ulteriore attività addestrativa in volo con il coinvolgimento di F-35B decollati dalle due portaerei, che hanno svolto una impegnativa missione di combattimento aereo. Oltre al successo delle attività congiunte svolte dai velivoli di Marina e Aeronautica a bordo di Nave Cavour, l’interazione odierna con il gruppo portaerei britannico ha consentito di testare con successo le procedure tecnico – operative congiunte mirate al raggiungimento della piena interoperabilità tra le due Marine (Ufficio Stampa Ministero della Difesa).

EMIRATES: MENU SPECIALI IN OCCASIONE DEL THANKSGIVING – Emirates offrirà ai viaggiatori menu speciali in occasione del Thanksgiving, sui suoi voli da Dubai verso destinazioni negli Stati Uniti. L’iconica lounge di bordo Emirates sull’aereo A380 che vola verso destinazioni statunitensi selezionate avrà anche un sevizio speciale per celebrare il Thanksgiving. Il Thanksgiving menu sui voli statunitensi da Dubai sarà disponibile per i clienti che viaggiano dal 24 al 26 novembre. I clienti in First e Business Class possono gustare un tacchino arrosto del Ringraziamento affettato e servito con jus lié di mirtilli rossi, purè di patate dolci, broccolini sbollentati, spicchi di patate alla paprika e zucca glassata al miele con noci pecan tritate. Per dessert, i passeggeri possono assaporare una crostata di noci pecan con crema al frutto della passione, salsa al cioccolato e crema inglese. Sui voli A380 di Emirates da Dubai a Los Angeles, New York e Washington DC, i clienti potranno anche festeggiare il Ringraziamento nella lounge di bordo con cupcakes alla zucca ricoperti di marzapane. I viaggiatori in Economy Class possono concedersi un tacchino arrosto affettato e servito con jus lié di mirtilli rossi, involtini di castagne, piselli e purè con carote. Emirates offre una delle più ampie selezioni di bevande a bordo dei suoi voli per completare la celebrazione del Ringraziamento. I clienti possono aspettarsi alcuni dei migliori vini e champagne serviti nei cieli, da gustare con i loro pasti del Ringraziamento. Il Ringraziamento sarà celebrato anche nelle lounge Emirates negli Stati Uniti. Il 24 e 25 novembre, le lounge Emirates di New York (JFK), Boston (BOS) e Los Angeles (LAX) serviranno piatti del Ringraziamento. Come compagnia aerea cosmopolita, Emirates ha una consolidata tradizione di celebrazioni globali sui suoi voli offrendo ai clienti menu stagionali oltre alla sua cucina di ispirazione regionale. Ogni anno, la compagnia aerea serve menu speciali per le festività in tutto il mondo, tra cui Natale, Eid e Capodanno lunare. Più di recente la compagnia aerea ha offerto prelibatezze festive a bordo per il Diwali e autentici piatti principali bavaresi e dessert per l’Oktoberfest. Emirates attualmente offre voli verso 12 gateway statunitensi, tra cui Boston Logan International Airport (BOS), New York John F. Kennedy International Airport (JFK), Los Angeles International Airport (LAX), Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH), Chicago O’Hare International Airport (ORD), Washington D.C. Dulles International Airport (IAD), Seattle Tacoma Airport (SEA), Newark Liberty International Airport (EWR), Orlando International Airport (MCO), Dallas-Fort Worth Airport (DFW), San Francisco International Airport (SFO), Miami International Airport (MIA), Orlando International Airport (MCO).

AIRBUS: IL PRIMO SATELLITE INMARSAT-6 SPEDITO IN GIAPPONE PER I LANCIO – Il primo satellite Inmarsat-6 series costruito da Airbus è stato spedito da Airbus a Tolosa a Tanegashima in Giappone pronto per il lancio. Dovrebbe essere lanciato su un H-IIA launch vehicle costruito da Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a dicembre. Inmarsat-6 F1 è basato sull’Airbus ultra-reliable Eurostar E3000 spacecraft e sarà il 54° Eurostar E3000 lanciato. Sarà il quinto Eurostar in orbita dotato di propulsione elettrica per orbit raising, rafforzando la posizione di Airbus come leader mondiale nella propulsione elettrica. La massa ridotta grazie all’utilizzo della propulsione elettrica consente una dual payload mission (Ka and L-band) con un next generation digitally processed payload eccezionalmente grande, che offre una maggiore flessibilità a Inmarsat, principale provider di global mobile satellite communication services. François Gaullier, Head of Telecom Systems di Airbus, ha dichiarato: “Inmarsat-6 F1 presenta uno dei digitally processed payloads più sofisticati che abbiamo mai costruito e offre flessibilità e capacità notevoli. In qualità di fornitore di lunga data di Inmarsat, avendo costruito i satelliti Inmarsat-4 e Alphasat, Airbus è orgogliosa di continuare a contribuire a mantenere Inmarsat ai vertici con questo cambiamento radicale nelle capacità portato da Inmarsat-6”. Inmarsat-6 ha una grande antenna in banda L con apertura di 9 m e nove antenne in banda Ka multibeam e offre un alto livello di flessibilità e connettività. Gli investimenti effettuati da Airbus nelle platform and payload technologies utilizzate su Inmarsat-6 sono supportati dalla European Space Agency e dalle agenzie nazionali, in particolare da UK Space Agency e CNES. Inmarsat-6 avrà una launch mass di 5,5 tonnellate, una spacecraft power di 21 kW e una design life di oltre 15 anni.

LE PANCHINE ROSSE SBARCANO NEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI – Aeroporti di Puglia informa: “Aeroporti di Puglia si è sempre distinta anche per la grande attenzione a temi di alto valore sociale. In continuità con questa scelta, in vista della prossima Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne, negli aeroporti di Bari e Brindisi sono state posizionate due panchine rosse, simbolo della lotta a questo odioso fenomeno di violenza”. “Ancora oggi i numeri raccontano di troppe donne vittime di violenza fisica o, in modo ancor più subdolo, psicologica”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia. “Dati terribili che, tuttavia, rappresentano la punta di un iceberg perché sono ancora tante le donne costrette a subire in silenzio. La scelta di oggi vuole essere un segno tangibile, ma di forte valore simbolico, della nostra attenzione a un tema tanto grave che non sempre viene trattato nei giusti modi se non sull’onda emotiva di tragici avvenimenti che lo riportano alla ribalta. La speranza è che le due panchine, posizionate in luoghi interessati da grandi flussi di persone, viaggiatori e non, aiutino a tenere desta la coscienza di chi a questo dramma non sempre presta la dovuta attenzione, se non nel momento del maggior clamore mediatico. Intendiamo dedicare questa giornata alle Donne che non ci sono più e alle Donne che hanno lottato e che finalmente guardano con maggiore serenità al proprio futuro”.

AIR TAHITI NUI RIATTIVA I SUOI VOLI DIRETTI FRA PARIGI E LOS ANGELES – A seguito della riapertura dei confini degli Stati Uniti ai viaggiatori internazionali, Air Tahiti Nui riprende il servizio da Parigi a Los Angeles. La compagnia collega nuovamente la Francia continentale alla Polinesia Francese via Los Angeles, offrendo questo servizio come destinazione finale o come scalo. I voli Parigi-Tahiti via Los Angeles sono ripresi dallo scorso giovedì 18 novembre 2021. I passeggeri scopriranno il recente ampliamento del terminal Tom Bradley all’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX) e beneficeranno di un’esperienza di viaggio più comoda e migliorata. Air Tahiti Nui propone fino a 7 voli a settimana fra Parigi (CDG) e Papeete (PPT), via Los Angeles (LAX). Partenza da CDG 11:35 – Arrivo a LAX 14:15. Partenza da LAX 16:15 – Arrivo a PPT 22:30. Partenza da PPT 23:45 – Arrivo a LAX 09:30 (+1g). Partenza da LAX 11:40 – Arrivo a CDG 07:20 (+1g). I viaggiatori diretti in California possono usufruire di un volo diretto non-stop per Los Angeles da Parigi; la compagnia propone un’offerta esclusiva « Partez à Los Angeles» a partire da Eur 369 tasse incluse sola andata. I passeggeri in transito a LAX potranno scoprire il nuovo Midfield Satellite Concourse (MSC), un’estensione di ulteriori 15 gate d’imbarco a ovest del Tom Bradley International Terminal. MSC offre un’esperienza moderna e all’avanguardia con un sistema di smistamento bagagli automatizzato, Wi-Fi veloce, ristoranti, negozi, aree di sosta per animali, aree per bambini e aree relax. Per migliorare il suo impatto ambientale, MSC sfrutta la luce solare per illuminare gli interni e utilizza impianti idraulici a risparmio idrico. Anche i controlli di immigrazione sono più vicini al terminal, facilitando così il transito.

AIR CANADA AGGIUNGE CARGO CAPACITY A VANCOUVER – Air Canada ha annunciato di aver notevolmente aumentato la cargo capacity in entrata e in uscita da Vancouver tra il 21 e il 30 novembre dai suoi hub di Toronto, Montreal e Calgary, poiché opera per garantire che i vitali economic supply chain links in British Columbia vengano mantenuti in seguito agli impatti delle inondazioni della scorsa settimana. In totale, Air Canada sta aggiungendo 586 tonnellate di cargo capacity per supportare la economic supply chain in B.C. e le esigenze delle sue comunità. “La catena di approvvigionamento economica è vitale e per aiutare a supportare il trasporto urgente di merci da e verso la British Columbia. Abbiamo aumentato la capacità del nostro hub YVR utilizzando la flessibilità della flotta di Air Canada per riprogrammare 28 voli passeggeri da narrow-body aircraft ad aeromobili wide-body Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777 e Airbus A330-300. Queste modifiche consentiranno di spostare ulteriori 282 tonnellate di merci attraverso il paese sui nostri voli passeggeri di linea”, ha affermato Jason Berry, Vice President, Cargo at Air Canada. “Inoltre, Air Canada Cargo effettuerà altri 13 voli all-cargo tra i nostri hub cargo di Toronto, Montreal e Calgary e YVR utilizzando aeromobili widebody, fornendo circa 304 tonnellate di capacità aggiuntiva”. Air Canada sta inoltre lavorando con il suo partner regionale Jazz Aviation per fornire ulteriore capacità cargo regionale, convertendo temporaneamente un Air Canada Express De Havilland Dash 8-400 dalla sua normale configurazione passeggeri in una speciale freighter configuration. Oltre alla extra cargo capacity, Air Canada ha anche aumentato il numero di posti disponibili per i clienti a Kelowna e Kamloops dal 17 novembre, aggiungendo circa 1.500 posti in entrambe le comunità, utilizzando aeromobili più grandi sulle rotte. Ciò ha consentito alle persone colpite dalla chiusura delle autostrade di volare da e verso questi aeroporti e ha anche consentito l’importante trasporto di forniture mediche di emergenza in queste regioni. Air Canada continua a monitorare da vicino la situazione in British Columbia e adeguerà di conseguenza il suo programma passeggeri e cargo.

QATAR AIRWAYS: SORVOLO PER CELEBRARE 365 GIORNI ALLA COPPA DEL MONDO – Qatar Airways, Official Airline of FIFA, ha effettuato uno speciale sorvolo su otto stadi della FIFA World Cup Qatar 2022™ con a bordo l’iconico Winner’s Trophy e una special FIFA legend, come parte di una giornata di festeggiamenti per celebrare un anno dall’inizio del torneo. Lo speciale aereo Boeing 777, dipinto con la livrea FIFA World Cup Qatar 2022™, è stato al centro della scena, portando il Winner’s Trophy. Cafu, uno dei giocatori con più presenze nella storia del Brasile, vincitore della FIFA World Cup™ nel 1994 e nel 2002 e Qatar Legacy Ambassador, era presente per assistere al fly-by e condividere il conto alla rovescia per l’evento. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il Qatar è pronto ad accogliere i fan di tutto il mondo per questo emozionante evento di livello mondiale e, in qualità di World’s Best Airline, attendiamo con impazienza l’arrivo a bordo dei fan in viaggio, mentre ci aspettiamo cose incredibili dalla FIFA World Cup Qatar 2022™. A solo un anno dal grande evento, l’imminente FIFA Arab Cup™ è il torneo perfetto sia per lo Stato del Qatar che per la compagnia aerea per mostrare la nostra disponibilità”. A soli 365 giorni dall’evento, Privilege Club, il programma frequent flyer ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022™, offre ai suoi membri 3.650 Qmiles bonus per ogni prenotazione effettuata tra il 21 e il 23 novembre 2021. Per saperne di più: qatarairways.com/365. Nel settembre 2021 Qatar Airways Holidays ha lanciato i suoi speciali pacchetti di viaggio per i fan, comprensivi di biglietti per le partite, voli di andata e ritorno e opzioni di alloggio. I fan possono ora garantirsi i biglietti per le partite per supportare la loro squadra durante la FIFA World Cup Qatar 2022™ visitando https://www.qatarairways.com/app/fifa2022/.

QANTAS FREQUENT FLYER E OPTUS ANNUNCIANO UNA NUOVA PARTNERSHIP – Qantas e Optus hanno stretto una partnership per offrire ai frequent flyer l’opportunità di guadagnare punti Qantas sui piani di telefonia mobile. Da oggi, i 13 milioni di membri Qantas Frequent Flyer possono guadagnare fino a 20.000 bonus Qantas Points e fino a 10 punti per ogni dollaro speso per la quota mensile del piano attraverso tre nuovi Optus SIM Only mobile plans. Olivia Wirth, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato: “La pandemia ci ha insegnato quanto sia importante la connessione per tutti noi, sia al telefono che di persona. Con la riapertura dei viaggi internazionali, riteniamo che i frequent flyer coglieranno al volo l’opportunità di includere il roaming nel loro piano mobile”.

PRATT & WHITNEY: ACCORDO DI VENDITA DI UN EX CAMPO D’AVIAZIONE – Pratt & Whitney ha annunciato oggi un accordo di vendita del suo ex campo d’aviazione Rentschler Field di 300 acri all’interno del campus, a National Development, che prevede di utilizzare il sito per futuri sviluppi commerciali. “Ciò offre un’enorme opportunità di sviluppo economico a Rentschler Field, che potrebbe avere un impatto molto positivo sull’intera area di Greater Hartford”, ha affermato Shane Eddy, SVP e Chief Operations Officer, Pratt & Whitney. “Con vicini come Pratt & Whitney, Cabela’s e UConn Football, il sito offre un luogo attraente per fare affari con un accesso incredibile alle principali autostrade e allo stimato talento disponibile nel mercato del lavoro della regione. Siamo soddisfatti del lavoro che CBRE è stato in grado di svolgere e attendiamo con impazienza un prossimo entusiasmante passo per questo storico pezzo di proprietà”.

ROLLS-ROYCE: ACCORDO PER LA REVISIONE DI MTU POWERPACK – Rolls-Royce e Netinera hanno firmato un contratto per la revisione completa di fino a 180 mtu PowerPack. Il contratto ha una durata fino al 2032 e prevede la revisione completa dei PowerPack basati su motori mtu Serie 183. Marc Goldschmidt, Vice President Remanufacturing & Overhaul Technologies presso la business unit Rolls-Royce Power Systems, afferma: “Siamo molto lieti che Netinera abbia scelto ancora una volta le nostre soluzioni”. Gli mtu PowerPack sono compact drive systems che, oltre al motore e alla trasmissione, contengono tutte le unità ausiliarie necessarie, come il sistema di raffreddamento e il sistema di post-trattamento dei gas di scarico. Rolls-Royce Power Systems è stato il primo fornitore al mondo a sviluppare questo concetto 25 anni fa e da allora ha consegnato un totale di oltre 7.500 PowerPack.