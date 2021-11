Qantas: tornano i voli internazionali da Melbourne

I voli internazionali di Qantas da Melbourne decollano oggi per la prima volta in 20 mesi, dopo che la pandemia ha messo a terra i viaggi internazionali. La compagnia riprenderà i voli internazionali di linea da Melbourne con il volo QF35 diretto a Singapore, in partenza alle 11.50.

Qantas ha anche annunciato che dal 22 dicembre 2021 lancerà una nuova rotta internazionale da Melbourne a Delhi, che collegherà Victoria alla capitale indiana con un volo operato da Qantas per la prima volta nella storia della compagnia aerea.

Il nuovo volo Melbourne-Delhi opererà quattro volte a settimana, tutto l’anno. Connessioni in giornata saranno disponibili anche da Brisbane, Sydney e Canberra. I voli da Melbourne a Delhi opereranno inizialmente via Adelaide, mentre i voli da Delhi a Melbourne opereranno senza scalo.

Ciò fa seguito al recente annuncio dei voli da Sydney a Delhi, che inizieranno il mese prossimo. Quando questa rotta è stata messa in vendita, Qantas ha registrato l’aumento di prenotazioni più rapido per i voli in partenza dall’Australia da quando la compagnia aerea ha annunciato i suoi piani di riavvio internazionale ad agosto.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce ha affermato: “Pensiamo che molti vedranno il riavvio dei voli internazionali di Qantas come un altro passo importante verso il ritorno alla normalità. Sebbene gli ultimi 20 mesi siano stati senza dubbio i più impegnativi nella storia di Qantas, uscendo dalla crisi stiamo cogliendo nuove opportunità per ampliare la nostra rete in risposta a una domanda di viaggi repressa senza precedenti. Questo ci sta aiutando a riportare al lavoro più dipendenti Qantas”.

Qantas rilancerà anche i voli Melbourne-Londra il 27 novembre 2021 e Melbourne-Los Angeles dal 19 dicembre 2021.

Sebbene l’esperienza di viaggio internazionale sarà in gran parte la stessa del periodo pre-COVID, alcune cose saranno leggermente diverse, in particolare a breve termine. Qantas ha lanciato una serie di nuove iniziative, tra cui una guida di viaggio digitale personalizzata progettata per aiutare i passeggeri a orientarsi tra i requisiti di viaggio prima di uscire di casa.

Il lancio dei voli internazionali coincide con l’apertura della Qantas First Lounge al Melbourne International Airport. Qantas ha riaperto quasi tutte le sue 35 Domestic Qantas Club and Business lounges in tutta l’Australia, aprirà il resto delle sue lounge internazionali in Australia e all’estero in linea con la più ampia riapertura dei confini internazionali e il riavvio del resto del network internazionale.

L’International Business Lounge di Singapore è sulla buona strada per l’apertura all’inizio di dicembre. Nel frattempo, gli ospiti idonei possono utilizzare la SATS Lounge a Singapore.

Tutti i passeggeri dei voli internazionali Qantas devono essere completamente vaccinati, a meno che non abbiano meno di 12 anni, siano giovani di 12-17 anni che viaggiano in Australia con la famiglia o un tutore o abbiano un’esenzione. Per tutti i dettagli, visitare qantas.com.

I voli internazionali iniziali sono limitati ai cittadini australiani, ai residenti permanenti e ai loro familiari e genitori in linea con i requisiti del governo federale. Si prevede che questo sarà esteso ad altri viaggiatori nei prossimi mesi. I voli internazionali sono soggetti all’approvazione del governo e delle autorità di regolamentazione.

(Ufficio Stampa Qantas Group)