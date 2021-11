Airbus Helicopters e VRM Switzerland collaborano su H125 virtual reality simulation

Al 2021 European Rotors rotorcraft trade show a Colonia, Germania, Airbus Helicopters e VRM Switzerland hanno annunciato di aver collaborato durante la fase di sviluppo dell’H125 full-motion virtual reality simulator, che offre un rendering molto realistico e una pilot experience che contribuirà a migliorare la sicurezza operativa.

Il supporto è stato sviluppato per garantire che il training device offra il massimo livello di fedeltà, con immagini eccezionali per un’esperienza completamente immersiva per il crew. L’obiettivo di entrambe le società è quello di aumentare la sicurezza nel single-engine helicopter segment attraverso strumenti di addestramento convenienti ed efficienti.

“Un pilastro fondamentale della nostra Airbus Helicopters training strategy è migliorare la sicurezza delle operazioni dei clienti, quindi abbiamo condiviso la nostra esperienza e persino inviato quattro dei nostri piloti sul posto presso la sede di VRM per mettere a punto il device, assicurandoci che sia il più realistico e rappresentativo possibile”, afferma Sabrina Barbera, Head of Training, Simulation & Flight Ops at Airbus Helicopters.

“La cooperazione ha portato a un eccezionale training device che ora è rappresentativo dell’aircraft in flight. La finalizzazione dell’H125 full-motion virtual reality simulator insieme ad Airbus Helicopters è un passo notevole in quanto ora consentirà un basic and mission training più conveniente e accessibile ai piloti che volano su questo tipo di elicottero”, afferma Fabi Riesen, CEO of VRM Switzerland.

“Abbiamo supportato il team di VRM Switzerland per ottenere la massima qualità e fedeltà, con immagini eccezionali che offrono un’esperienza completamente immersiva. Le procedure di emergenza possono essere eseguite sul simulatore, mitigando manovre rischiose sugli elicotteri. La virtual reality è allineata con la EASA Safety roadmap, uno degli obiettivi principali è quello di consentire lo sviluppo di nuovi e più convenienti training devices for helicopters”, afferma Gilles Bruniaux, Head of Product Safety at Airbus Helicopters.

Airbus Helicopters e VRM Switzerland intendono rafforzare la loro cooperazione e distribuire questa simulator technology in tutto il mondo, espandendosi potenzialmente anche ad altri aeromobili.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – VRM Switzerland – Photo Credits: Airbus Helicopters)