easyJet arricchisce l’offerta dall’aeroporto di Milano Linate con un nuovo volo per Barcellona

In vista dell’arrivo dei mesi più freddi, easyJet rafforza ulteriormente l’offerta per gli abitanti del capoluogo lombardo e annuncia l’apertura di un nuovo collegamento dall’aeroporto di Milano Linate a Barcellona. La rotta – in vendita a partire dal 25 novembre 2021 sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS – sarà operativa dal 3 gennaio al 26 marzo 2022 con frequenza giornaliera.

Con l’aggiunta della capitale del business catalana, salgono così a 58 le mete nazionali e internazionali raggiungibili dal City Airport di Milano con i voli easyJet, tra cui non possono mancare alcune delle più dinamiche città d’affari europee, ideali anche per sfuggire alla frenesia milanese e concedersi una pausa alla scoperta di nuove destinazioni urbane.

Grazie ai voli easyJet, dall’aeroporto di Milano Linate si possono infatti già raggiungere gli aeroporti di Amsterdam Schiphol, con fino a tre voli al giorno a partire dal 31 gennaio 2022, e di Londra Gatwick, collegata con due voli al giorno, oltre che di Berlino Brandeburgo con frequenza giornaliera.

Si intensificano, inoltre, anche i collegamenti con Parigi: alla rotta Milano Linate – Parigi Charles De Gaulle, già operativa con fino a due voli al giorno, si aggiungono i collegamenti con l’aeroporto di Parigi Orly, che dal 3 gennaio 2022 opereranno con frequenza raddoppiata con due voli previsti ogni giorno.

