China Airlines diventa un nuovo operatore dell’Airbus A321neo

China Airlines (CAL) è diventato l’ultimo operatore dell’A321neo, in seguito alla consegna del suo primo aeromobile del tipo, in leasing da Air Lease Corporation (ALC).

Il velivolo operava con un blend sustainable aviation fuel (SAF). Il SAF fornisce una riduzione fino all’80% delle emissioni di carbonio durante il suo lifecycle, rispetto al tradizionale jet fuel.

L’aereo è dotato di motori Pratt & Whitney PW1100G e può ospitare 180 passeggeri in un layout a due classi. L’A321neo incorpora l’Airbus Cabin Flex, che consente un uso ottimale dello spazio riposizionando vari impianti e allestimenti, offrendo i massimi livelli di comfort ai passeggeri.

L’A321neo di CAL sarà in grado di volare su rotte fino a sette ore da Taipei.

Gli A321neo di CAL sono inoltre dotati di un Cargo Loading System che consente container cargo operations, rafforzando ulteriormente la posizione della compagnia aerea e di Taipei come global air freight hub.

Complessivamente CAL acquisirà 25 aeromobili A321neo, di cui 11 ordinati direttamente da Airbus e 14 in base a contratti di leasing. L’A321neo costituirà il core della single-aisle fleet di CAL e offrirà una cockpit commonality con gli aeromobili A330 e A350 esistenti di CAL.

“L’A321neo è un membro della famiglia A320neo, che offre la più ampia single-aisle cabin e incorpora le ultime tecnologie, inclusi motori di nuova generazione e Sharklets, offrendo una riduzione del 20% del consumo di carburante per posto.

Alla fine di ottobre 2021, la Famiglia A320neo aveva ottenuto più di 7.500 ordini fermi da oltre 120 clienti in tutto il mondo”, afferma Airbus.

Pratt & Whitney: China Airlines accetta il suo primo GTF-powered A320neo Family Aircraft

“Siamo entusiasti di iniziare a operare questa nuova flotta in collaborazione con Pratt & Whitney”, ha affermato Wang Houng, S.V.P. of China Airlines. “I motori GTF altamente efficienti ed ecologici ci aiuteranno a spianare la strada a un futuro sostenibile, fornendo ai nostri passeggeri un’esperienza di volo più confortevole”.

L’ordine di China Airlines nel 2019 ha riguardato una combinazione di aeromobili di proprietà e in leasing – 25 ordini fermi con diritti di acquisto per altri cinque – oltre a un long-term EngineWise® comprehensive agreement per la manutenzione dei motori. Pratt & Whitney e China Airlines hanno nuovamente rafforzato la loro relazione nel 2020, con la compagnia aerea che si è unita al GTF MRO network, in cui revisionerà i motori GTF per gli aeromobili della famiglia A320neo.

“Congratulazioni a China Airlines per il suo primo A321neo dotato di motori GTF”, ha affermato John Plueger, chief executive officer and president at Air Lease Corporation. “China Airlines e i suoi clienti beneficeranno presto della capacità e dell’autonomia dell’A321neo, delle performance economiche e ambientali dei suoi motori GTF e della flessibilità finanziaria di questi velivoli in leasing”.

Questo primo aereo A321neo si unisce a due A320neo con motore GTF attualmente operati dalla sussidiaria di China Airlines Tigerair Taiwan, anch’essa con base a Taipei. Tigerair Taiwan aveva selezionato i motori GTF per una flotta di 15 aerei della famiglia A320neo acquistati e in leasing, di cui la compagnia aerea ha preso in consegna il suo primo A320neo all’inizio di quest’anno.

“Siamo orgogliosi di celebrare questo traguardo con China Airlines”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer at Pratt & Whitney. “La nostra relazione è iniziata più di 60 anni fa, quando i nostri motori Twin Wasp alimentavano la loro flotta di velivoli Douglas DC-3. Ringraziamo China Airlines e ALC per la loro continua fiducia nel motore che ha aperto la strada al futuro dell’aviazione commerciale”.

“Da quando è entrato in servizio all’inizio del 2016, il motore GTF ha dimostrato la capacità promessa di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio del 16% sugli aeromobili della famiglia A320neo, di ridurre le emissioni di ossido di azoto del 50% rispetto allo standard normativo e di ridurre l’impronta acustica del 75%”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Airbus – Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus – Stefan Kruijer)