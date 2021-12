easyJet: i risultati dell’anno fiscale risentono della pandemia, recupero della capacità ai livelli 2019 per l’estate

easyJet ha comunicato i risultati dell’anno fiscale chiuso al 30 settembre 2021. Commentando i risultati, Johan Lundgren, easyJet Chief Executive, ha dichiarato: “easyJet sta attraversando la pandemia con rinnovata forza dopo aver trasformato il business ottimizzando rete e flessibilità, offrendo significativi risparmi sui costi e cambiamenti riguardo le ancillary revenue. Queste iniziative, insieme al nostro solido bilancio di investimento, forniscono a easyJet una rinnovata forza per gestire eventuali ulteriori interruzioni di viaggio legate al Covid, nonché una piattaforma per accelerare la nostra crescita e fornire forti rendimenti per gli azionisti. Con questa piattaforma, abbiamo l’ambizione di superare i nostri obiettivi fissati all’inizio di quest’anno.

Abbiamo assistito a un inizio incoraggiante di quest’anno con il ritorno di una forte domanda per i periodi di punta delle vacanze invernali, insieme all’aumento della domanda estiva, con una Q4 capacity nel 2022 che si prevede sarà vicina ai livelli del FY19. Poiché è il più grande vettore del Regno Unito, easyJet si aspetta un vantaggio significativo dal momento che il Regno Unito si riprenderà la prossima estate. La nostra formula vincente combinata con i miglioramenti apportati durante la pandemia accelererà la nostra ripresa.

Con piani ambiziosi per una crescita redditizia, stiamo espandendo le nostre posizioni di leadership in basi chiave come Gatwick e Milano con ulteriori slot e aeromobili. Quest’anno abbiamo 118 aeromobili in ordine con ulteriori 59 opzioni di acquisto e diritti confermati, per costruire ulteriormente negli anni a venire. In sintesi, rimaniamo consapevoli che permangono molte incertezze mentre navighiamo durante l’inverno, ma vediamo un’opportunità unica per easyJet di acquisire clienti e prendere quote di mercato dai rivali in questo periodo”.

“È troppo presto per dire quale impatto potrebbe avere Omicron sui viaggi in Europa e su eventuali ulteriori restrizioni a breve termine che potrebbero derivarne. Tuttavia, ci siamo preparati a periodi di incertezza come questo.

easyJet ha ottimizzato la sua rete e ha riassegnato gli aeromobili alle basi che contribuiscono maggiormente, insieme al lancio di due ulteriori basi stagionali. Dopo aver rafforzato con successo il bilancio, stiamo seguendo rapidamente gli investimenti strategici e le opportunità di crescita per offrire rendimenti forti e sostenibili per gli azionisti. Ciò è dimostrato dall’aumento degli slot a Gatwick e dagli slot aggiuntivi che abbiamo ottenuto a Linate, Lisbona e Porto, insieme all’espansione di tutte le basi stagionali nell’estate 22. Continueremo a concentrarci sulla competizione dove conta davvero, essendo efficienti e investendo solo dove possiamo offrire ritorni forti e sostenibili per i nostri azionisti.

easyJet ha gestito un programma di volo disciplinato per tutto il FY21, continuando a garantire risparmi sui costi in ogni area del business. A seguito del continuo impatto del Covid-19, easyJet ha registrato una perdita prima delle imposte di 1,136 miliardi di sterline.

La domanda sta accelerando con periodi chiave come il semestre di ottobre, lo sci e il Natale che registrano ottime performance. Continuiamo ad aggiungere capacità, ci aspettiamo di volare circa il 70% della capacità 2019 nel secondo trimestre e si prevede che la capacità estiva del quarto trimestre sarà prossima ai livelli 2019. I clienti cercheranno valore man mano che l’economia si riprenderà e la domanda leisure guiderà la ripresa. easyJet utilizzerà i suoi punti di forza intrinseci combinati con i miglioramenti apportati durante la pandemia per crescere durante la ripresa, che è già in corso, e oltre”, afferma easyJet.

Questi i risultati principali:

Headline loss before tax di £1,136 miliardi (2020: loss £835 milioni). Total revenue diminuite del 52% a £1,458 miliardi (2020: £3,009 miliardi) principalmente a causa del primo semestre FY20 che non ha avuto alcun impatto da Covid-19.

Group headline costs diminuiti del 33% a £2,594 miliardi (2020: £3,844 miliardi), trainati da una diminuzione della capacità e dai risparmi ottenuti in molte aree dell’attività grazie alla continua attenzione ai costi.

Reported loss before tax di £1,036 miliardi (2020: £1,273 miliardi).

Le total revenue sono diminuite del 52% a £1,458 miliardi, con una capacità diminuita a 28,2 milioni di posti (2020: 55,1 milioni) a causa delle restrizioni di viaggio legate alla pandemia e dei blocchi rispetto al 2020, dove solo il secondo semestre è stato colpito dalla pandemia.

Le passenger revenue sono diminuite del 57% a £1,000 miliardi (2020: £2,303 miliardi) poiché è stato volato un programma ottimizzato con un focus sull’Europa nazionale e continentale, dove c’era il minor numero di restrizioni sui viaggi.

Le ancillary revenue sono diminuite del 35% a £458 milioni (2020: £706 milioni) con la riduzione della capacità. Tuttavia, le ancillary revenue per posto sono aumentate del 20% a £15,06 (2020: £12,57) quando è stata lanciata la nuova proposta di bagaglio a mano e la tariffa Standard Plus.

I costi principali del gruppo, esclusi fuel and FX gains, sono diminuiti del 29% a £2,232 miliardi (2020: £3,123 miliardi).

easyJet ha mantenuto un approccio disciplinato alla gestione della capacità e della liquidità. Di conseguenza, il consumo di cassa (su base costi fissi più capex) nel 2021 è stato in media di 36 milioni di sterline a settimana, superando le previsioni di 40 milioni di sterline a settimana. easyJet ha pagato ulteriori £455 milioni di rimborsi ai clienti durante il 2021 (2020: £863 milioni).

La posizione di easyJet rimane solida con un debito netto al 30 settembre 2021 di £910 milioni (2020: £1,125 miliardi). Al 30 settembre 2021 easyJet ha accesso illimitato a £4,4 miliardi di liquidità, comprendenti contanti ed equivalenti più la parte non utilizzata della struttura UKEF e un RCF da 400 milioni di dollari non utilizzato. La restante tranche di £300 milioni del CCFF è stata rimborsata nel novembre 2021. easyJet non ha altre scadenze di debito in essere fino all’anno finanziario 2023.

“easyJet ha dato la priorità a sei iniziative strategiche che continueranno a sfruttare i nostri vantaggi strutturali nel mercato dell’aviazione europeo e ci consentiranno di guidare la ripresa al ritorno dei viaggi: Network strategy, Customer excellence, Product portfolio evolution, easyJet holiday, Cost focus, Sustainability. Queste iniziative, sostenute dalla sicurezza operativa e digitale e da una continua attenzione alle nostre persone, porteranno a un forte ritorno per gli azionisti.

easyJet ha deciso di riassegnare 43 velivoli a basi con ritorno più alto, evidenziando la forza della nostra rete. Queste ridistribuzioni si sono concentrate sui mercati in cui easyJet è forte, guidando la fiducia nel fornire rendimenti più elevati. Cercheremo di rafforzare queste posizioni man mano che il panorama competitivo si evolve, come dimostrato a Londra Gatwick, dove stiamo aumentando la nostra quota di mercato dopo aver riallocato gli aerei in questa base ad alto rendimento insieme all’aggiunta di nuovi slot.

L’ampiezza e la flessibilità della nostra rete continueranno a fornirci opportunità da sfruttare, mentre il panorama competitivo si sviluppa durante la fase di ripresa. Per catturare meglio la domanda leisure estiva, easyJet ha aperto basi stagionali a Malaga e Faro il 1 giugno 2021, aggiungendosi a Palma che era già una base stagionale esistente. Tutte e tre le basi stagionali si stanno espandendo con l’aggiunta di ulteriori velivoli per l’estate 22.

Il nostro programma per la stagione estiva 22 è stato messo in vendita molto prima di quanto sarebbe avvenuto in circostanze normali. Ciò ha consentito ai nostri clienti di trasferire facilmente tutte le prenotazioni cancellate a causa del Covid-19. Questa rappresenta la prima volta che easyJet ha mai avuto quattro stagioni disponibili per la vendita contemporaneamente e ha ridotto significativamente la propensione dei clienti a richiedere rimborsi”, prosegue la compagnia.

easyJet si è impegnata a partecipare alla Race to Zero continuando a lavorare sul percorso verso Net Zero entro il 2050. Nel corso del 2021 sono stati compiuti progressi significativi, come dimostrato dal primo volo SAF a Londra Gatwick, utilizzando un blend del 30%, il 19 ottobre 2021.

“easyJet è lieta di confermare di aver concordato oggi con Airbus un firm commitment in merito a ulteriori diciannove aeromobili con consegne tra il FY25 e il FY28. Ciò si traduce in 118 ordini in sospeso di aeromobili della famiglia Airbus A320neo alla data di questo annuncio.

Le 19 firm deliveries sono costituite da:

– Sette aerei che easyJet ha avuto la possibilità di non confermare. Questa opzione di non usufruirne è stata abbandonata e gli aerei sono ora confermati come consegne tra FY25 e FY26.

– Sette velivoli con opzioni di acquisto per i quali easyJet ha esercitato l’opzione. Ciò si traduce in consegne ferme per questi velivoli tra FY25 e FY26.

– Cinque aeromobili con diritto di acquisto che sono stati convertiti in date di consegna fisse nel FY27.

L’easyJet’s order book con Airbus al 29 novembre 2021 prevede:

A320neo: 39 delivered, 102 future deliveries, 6 purchase options, 53 Unexercised Purchase Rights. A321neo: 14 delivered, 16 future deliveries. Totale: 53 delivered, 118 future deliveries.

La flotta totale di easyJet al 30 settembre 2021 comprendeva 308 aeromobili (30 settembre 2020: 342) con un decremento dovuto principalmente alla riconsegna ai lessor di aeromobili A319. La media della flotta è ora di 178 posti per aeromobile, rispetto ai 177 posti al 30 settembre 2020. L’età media della flotta è leggermente aumentata a 8,6 anni (30 settembre 2020: 8,0 anni)”, prosegue easyJet.

“Sulla base delle attuali restrizioni di viaggio nei mercati in cui operiamo, easyJet prevede di volare circa il 65% dei livelli di capacità 2019 nel primo trimestre, con load factor previsti superiori all’80%. La capacità nel secondo trimestre dovrebbe essere circa il 70% dei livelli del secondo trimestre 2019. easyJet ha aumentato la capacità con il ritorno della fiducia dei clienti e le attuali aspettative sono che la capacità del quarto trimestre FY22 sarà tornata ai livelli del quarto trimestre 2019.

Gli obiettivi che easyJet si è prefissata sono: raggiungere la capacità pre-pandemia entro il 2023, mid teen EBITDAR margins, una chiara tabella di marcia per easyJet holidays.

In questa fase, dato il livello continuo di incertezza a breve termine, non sarebbe opportuno fornire ulteriori indicazioni finanziarie per il FY2022. I clienti prenotano più vicino alla partenza e la visibilità rimane limitata”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)