News Brevi – 30.11.2021

A NATALE DA BERGAMO DECOLLA UNA ROTTA SPECIALE TARGATA VUELING – Vueling, compagnia aerea del Gruppo IAG (International Airlines Group), lancia una rotta speciale in vista del Natale. Dal 18 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022, i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Milano-Bergamo potranno infatti connettersi con la città di Barcellona – hub internazionale di Vueling – e trascorrere qualche giorno alla scoperta della città catalana. A Natale, i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Milano-Bergamo avranno la possibilità di trascorrere qualche giorno di vacanza nella bellissima Barcellona grazie allo speciale collegamento operato nei seguenti giorni: sabato 18 dicembre, lunedì 20 dicembre, giovedì 23 dicembre, domenica 26 dicembre, lunedì 27 dicembre e giovedì 30 dicembre. A gennaio invece come segue: domenica 2 gennaio, lunedì 3 gennaio, giovedì 6 gennaio, domenica 9 gennaio e lunedì 10 gennaio.

AERONAUTICA MILITARE E ROYAL NETHERLANDS AIR FORCE INSIEME NELL’ESERCITAZIONE GIOIA FALCON – Si è svolta dal 12 al 26 novembre 2021, presso il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA), l’esercitazione “Gioia Falcon” che ha visto addestrarsi, in maniera congiunta, alcuni assetti dell’Aeronautica Militare con i paritetici assetti appartenenti alla Royal Netherlands Air Force. L’attività, che ha previsto anche alcune sortite notturne pre-pianificate, è stata condotta nel pieno rispetto delle procedure attualmente vigenti in materia di Aeronavigazione e di Sicurezza del Volo. L’integrazione tra velivoli di quarta e quinta generazione italiani e olandesi ha permesso di esprimere il massimo livello di addestramento in missioni con scenari complessi, che hanno visto inoltre la compartecipazione dei velivoli F-35 del 32° Stormo con compiti “omnirole”. Il risultato ottenuto ha sottolineato l’importanza di un continuo confronto con i paesi NATO sempre più integrati con la quinta generazione. L’addestramento ha offerto l’opportunità di consolidare l’interoperabilità tra gli equipaggi dei velivoli coinvolti in attività operative, ovvero a standardizzare le procedure e le tecniche adottate in scenari complessi e missioni di varia tipologia – tra le quali Close Air Support congiuntamente ai Fucilieri dell’Aria, Joint Tactical Air Controller (JTAC), Defensive Counter Air e Air Interdiction – nonché a testare le capacità di rischieramento su altre Basi NATO, tese a perfezionare la sinergia tra gli equipaggi di volo ed i velivoli di ultima generazione per garantire la perfetta integrazione e sincronizzazione della componente aerea con quella di superficie. Il 36° Stormo Caccia, che dipende dal Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando Forze da Combattimento, è uno degli Stormi della difesa aerea dell’Aeronautica Militare che assicura la sorveglianza dello spazio aereo nazionale 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, con un sistema di difesa integrato, fin dal tempo di pace, con quello degli altri paesi appartenenti alla NATO. Il servizio è garantito – per la parte sorveglianza, identificazione e controllo – dall’11° Gruppo D.A.M.I. di Poggio Renatico (FE) e dal 22° Gruppo Radar di Licola (NA), relativamente all’intervento in volo, dal 4° Stormo (GR), dal 36° Stormo (BA) e dal 37° Stormo (TP), tutti equipaggiati con velivoli caccia Eurofighter. A partire dal gennaio 2017, l’Aeronautica Militare ha attivato inoltre una cellula di Eurofighter F-2000 presso il 51° Stormo di Istrana al fine di ottimizzare la copertura dello spazio aereo nazionale, in ottica di generale riduzione dei tempi di intervento e di tempestivo contrasto di eventuali minacce. Da marzo 2018, inoltre, nel sistema di difesa aerea sono stati integrati anche i velivoli F-35 del 32° Stormo di Amendola, che contribuiscono, con specifiche capacità operative e tecnologia di ultima generazione, alla difesa dei cieli italiani. La bandiera del 36° Stormo Caccia è ancora oggi quella con più decorazioni di guerra di tutta l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA: VOLI DI RIMPATRIO DA CASABLANCA A MADRID – Il Marocco ha deciso di sospendere tutti i voli internazionali per le prossime due settimane per evitare la diffusione della nuova variante Omicron, che ancora una volta ha causato il blocco di molti clienti Iberia nel Paese. Per facilitare il loro rientro, la compagnia aerea in collaborazione con l’Ambasciata di Spagna in Marocco ha già richiesto i permessi per operare alcuni voli da Casablanca a Madrid, in particolare il 2, 4, 7, 9 e 11 dicembre, che saranno operati con aeromobili della Famiglia Airbus A320 con capacità tra 140 e 200 passeggeri, a seconda del modello. Su questi voli, i clienti con un biglietto Iberia saranno ammessi da qualsiasi aeroporto del Marocco, senza dover pagare nulla in più. Durante la crisi COVID, Iberia ha lavorato a stretto contatto con il Ministero degli Esteri e l’Unione Europea per effettuare più di 60 voli di rimpatrio, alcuni verso nuove destinazioni come Australia, Filippine o Nepal, dove non aveva mai volato prima.

AIR CANADA FOUNDATION AEROPLAN POINTS MATCHING WEEK – Questo l’obiettivo della Air Canada Foundation Aeroplan Points Matching Week: aiutare i bambini a raggiungere le cure mediche. “La generosità, anno dopo anno, fa davvero la differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie”, ha detto Valérie Durand, spokesperson for the Air Canada Foundation. “Siamo grati ai membri di Aeroplan per le loro donazioni”. Fino al 5 dicembre, i soci che donano punti Aeroplan all’Air Canada Foundation Hospital Transportation Program raddoppieranno l’impatto del loro contributo poiché il valore dei punti donati sarà abbinato, fino a 500.000 punti, da Aeroplan. Grazie alla generosità dei membri Aeroplan, la Air Canada Foundation dona ogni anno milioni di punti Aeroplan a 15 ospedali pediatrici in tutto il Canada per aiutare i bambini a ricevere le cure mediche di cui hanno bisogno lontano da casa.

AMERICAN AIRLINES PARTECIPA AL GIVING TUESDAY – Questo Giving Tuesday, American Airlines ha unito le forze con i suoi partner nazionali senza scopo di lucro per offrire ai clienti l’opportunità di donare miglia AAdvantage® a coloro che ne hanno più bisogno. “Sappiamo che molti dei nostri clienti sono alla ricerca di modi per restituire durante le festività natalizie”, ha affermato Ron DeFeo, Senior Vice President of Global Engagement, American. “Quest’anno siamo orgogliosi di partecipare a Giving Tuesday donando miglia a sostegno di cause e associazioni di beneficenza che ci stanno a cuore”.

ANA AMPLIA LE OPZIONI PER OTTENERE IL PREMIUM MEMBER STATUS – All Nippon Airways (ANA) introdurrà nuove opzioni per ottenere il Premium Member Status. I clienti saranno ora in grado di guadagnare credito per il Premium Member Status tramite attività e acquisti giornalieri, oltre al metodo precedente in cui i Premium Points venivano guadagnati esclusivamente volando. L’anno scorso, ANA ha lanciato la Premium Member Status campaign, in cui i clienti sono stati in grado di guadagnare il Premium Member Status in base al loro utilizzo dei servizi Life Solution. Offrendo ulteriori modi per ottenere il Premium Member Status, ANA sta rispondendo alle esigenze diversificate dei clienti e premiando le loro connessioni nella vita quotidiana con ANA realizzando il mileage-based ecosystem. ANA spera che più utenti trarranno beneficio dal Premium Member Status e godranno dei diversi servizi di ANA.